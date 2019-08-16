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《超迷你战士》第三季烦恼星人征稿活动来啦！

业内 狼小狼 2019年08月16日 13:39

让小朋友追了一个夏天的《超迷你战士》第二季迎来了大结局。不过这个大结局让大家又哭又笑，悲的是全人类都变成烦恼蛋了，面临灭种危机;喜的是超迷你战士被强哥复活了，打败烦恼星人还留有一线希望。

小朋友看完第二季，天天催更，迫不及待的想要看到第三季

《超迷你战士》第三季烦恼星人征稿活动来啦！ 业内 第1张

现在《超迷你战士》第三季向全网征集烦恼星人的投稿。

你有什么新烦恼?你觉得他会是什么样的?

拿起画笔画出你的烦恼星人，投稿给我们就有机会获得千元现金大奖，还可能出现在《超迷你战士》第三季动画片里!

投稿要求

1，围绕“烦恼”主题，画出你的烦恼星人，并配上相应的文字描述，包括但不限于烦恼星人姓名、简介、技能。

2，投稿的烦恼星人不得与《超迷你战士》第一季、第二季重复。

3，稿件获奖并领奖后即表示同意作品版权归《超迷你战士》所有。

4，作品一经投稿,视为您完全知悉我们的投稿要求,严禁抄袭他人作品。如果为此产生版权纠纷，《超迷你战士》一律不承担法律责任。

截稿时间

2019年8月29日18:00

奖项设置

特等奖1名：1000元

鼓励奖3名：500元

投稿方式&公布方式

请关注超迷你战士官方微博@迷你萌—、官方公众号“超迷你战士”，届时投稿方式和获奖信息会在上述平台公布。

除了参与本次投稿活动，你还可以关注微博号@迷你萌—，转发有关本次活动的微博，就有机会获得拯救烦恼蛋抓球机。

既能展示自己的才华又能拿大奖，这样的机会怎能错过!心动不如行动，快点拿起画笔画出你的烦恼星人，超迷你战士静候大家的佳作!

《超迷你战士》第三季烦恼星人征稿活动来啦！ 业内 第2张

《超迷你战士》是左袋创意和企鹅影视联合出品的系列动画片，讲述了烦恼星人入侵地球之际，女娃博士创造了超迷你战士，帮助人类打败烦恼的故事。

该片弘扬正能量，鼓励大家乐观面对烦恼，不怕挫折，勇敢打败烦恼。其极其个性的形象，脑洞大开的幽默剧情更是深受观众的喜欢。目前，《超迷你战士》第二季正在腾讯视频热播，点击4.5亿;第一季和第二季的合集点击突破14亿，堪称国内最具人气的新动画。

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