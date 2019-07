动画《科学一方通行》公布四名追加声优

周六(6月29日),TV版动画《科学一方通行(日语:とある科学の一方通行)》在其官方网站公布了四名追加声优。



这些声优所配音的角色属于尸食部队(屍喰部隊(スカベンジャー)),他们分别是:









队长(リーダー) cv 藤田茜

奈留(ナル) cv 古贺葵

清清(清ヶ) cv 贯井柚佳

药丸(薬丸) cv 西田望见



动画具体播出时间如下:



AT-X 7月12日22:00~

东京MX 7月12日25:05~

MBS 7月12日26:55~

BS11 7月12日25:30~

AbemaTV 7月12日25:05~



动画主要制作人员如下:



原作:鎌池和馬+山路新

角色原案:はいむらきよたか・山路新

监督:鎌仲史陽

系列构成:杉原研二

动画·角色设计:八重樫洋平

美术监督:鈴木朗

色彩设计:舩橋美香

摄影监督:高橋昭裕

编辑:後藤正浩(REAL-T)

音响监督:明田川仁

音乐:井内舞子

动画制作:J.C.STAFF



动画片头曲是由THE SIXTH LIE演唱的《Shadow is the Light》,动画片尾曲是由sajou no hana演唱的《Parole》。



动画主要声优如下:



一方通行 cv 冈本信彦

最后之作 cv 日高里菜

埃斯特·罗森塔尔 cv 久保由利香

祸斗 cv 渡部纱弓

御坂妹妹 cv 佐佐木望

黄泉川爱穗 cv 甲斐田裕子

菱形干比谷 cv 逢坂良太

菱形蛭魅 cv 真野步

《科学一方通行》是镰池和马所著的轻小说《魔法禁书目录》的外传漫画,漫画由镰池和马原作、山路新作画。漫画的主角为原作中的人气角色一方通行,故事则完全原创。漫画版在《月刊漫画电击大王》2014年2月刊开始连载,目前仍在连载中。



以一方通行为主角的另一部漫画《某偶像的一方通行大人》由舘津テト作画、鎌池和馬原作、はいむらきよたか・山路新角色设计。舘津テト于2015年10月至2018年11月在角川杂志《月刊漫画电击大王》上连载这部漫画。在这部漫画中,一方通行不再通过猎杀御坂妹来进化为Level6,而是成为偶像来聚集粉丝的力量达到进化。



《科学的超电磁炮》是镰池和马所著的轻小说《魔法禁书目录》的外传漫画,由冬川基作画。漫画的主角为原作中的人气角色御坂美琴,而原作主角上条当麻则是此作的男配角。漫画版在《月刊漫画电击大王》2007年4月号开始连载,目前仍在连载中。动画版第一季于2010年3月在日本播映完毕,第二季《某科学的超电磁炮S》于2013年4月开始首播于日本。





本文由梦域动漫网(www.moejam.com)musquall翻译,转载请注明作者及出处。