i☆Ris将为动画《魔术学姐》演唱片头主题曲，动画7月2日播出

在上周六（6月1日）举办的组合i☆Ris巡回演唱会“i☆Ris 5th Live Tour 2019～FEVER～”上，组合宣布，她们的第19首单曲《FANTASTIC ILLUSION》将会是动画《魔术学姐》的片头主题曲。组合成员茜屋日海夏也将会参与动画的配音。



周一（6月3日）出版的讲谈社杂志《周刊少年Young Magazine》今年第27期透露，TV版动画《魔术学姐》将从7月2日开始播出。



动画主要制作人员如下：



原作： アズ（讲谈社《Young Magazine》连载）

监督： 臼井文明

总编剧：池田临太郎

角色设计：伊藤依织子

道具设计：林志保

美术设定：イノセユキエ

美术监督：斋藤幸洋

色彩设计：小野寺笑子

摄影监督：志良堂胜规

剪辑：吉武将人

音响监督：鹤冈阳太

音乐：滨刚

动画制作：LIDENFILMS

制作：NAS



动画主要声优如下：



学姐 cv 本渡枫

助手 cv 市川苍

小咲 cv 喜多村英梨

斑同学 cv 高桥李依

真君 cv 浪川大辅

姐姐 cv 茜屋日海夏



动画改编自アズ创作的同名漫画《魔术学姐（日语：手品先輩）》。漫画于2016年2月起在讲谈社杂志《周刊YOUNG MAGAZINE》上开始连载。今年4月，杂志宣布，将进行大约一个月的休刊。一旦准备工作完成，杂志将会在官方网站和官方推特上宣布漫画回归的日期。





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