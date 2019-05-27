动画《普通攻击是全体攻击而且能二次攻击的母亲你喜欢么？》第三部角色宣传片播出

周日（5月26日），动画《普通攻击是全体攻击而且能二次攻击的母亲你喜欢么？（日语：通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか? ）》在其官方推特开始播出动画的第三部角色宣传片，波特的宣传片。官方推特之前也播出了角色大好真人和怀特的角色宣传片。



角色波特的宣传片



角色怀斯的宣传片



角色大好真人的宣传片



宣传视频



动画片头曲将由组合“スピラスピカ”演唱。动画片尾曲将由动画角色大好真真子的声优茅野爱衣演唱。



动画主要制作人员如下：



监督：岩崎良明

系列构成：赤尾

角色设计：八重樫洋平

音乐：井内启二

动画制作：J.C.STAFF



动画主要声优如下：



大好真真子 cv 茅野爱衣

大好真人 cv 石谷春贵

怀斯 cv 铃代纱弓

波特 cv 原田彩枫

梅迪 cv Lynn

白濑 cv 新井里美



动画《普通攻击是全体攻击而且能二次攻击的母亲你喜欢么？》改编自由井中 だちま原作、饭田ぽち插画的同名轻小说。轻小说于2017年开始出版，目前已经出版了6卷。这本轻小说获得了2017年第29届“Fantasia大奖”大奖。轻小说的漫画版由冥茶作画，于2017年10月起在角川杂志《Young Ace Up》上连载，后来也在角川漫画网站“ComicWalker”上连载。漫画单行本第一卷已经在8月25日出版。



故事简介：



“接下来就和妈妈一起好好冒险吧。”

“最好是这样啦……”

极度溺爱大好真人的母亲──大好真真子也来到游戏世界了！

以妈妈的身分在公会里主张“搞不好会成为未来的女朋友”，

所以一一面试真人所选的伙伴。

在黑暗的洞窟里发出光芒，靠著枕大腿将怪物给催眠。

手持可以发动全体攻击而且还是二连击的圣剑，

表现出连真人都目瞪口呆的大活跃!?





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