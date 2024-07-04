电影《伞少女》国风首映礼惊艳观众 十万帧绝美二维动画点燃盛夏

7月3日，由猫眼电影主出品的电影《伞少女》举办了一场别开生面的国风首映礼，极致东方浪漫惊艳观众备获佳赞，“人与物灵之间的牵绊治愈感动”“帧帧手绘体现二维国风美学的浪漫”。导演沈杰、监制刘敏、原作《伞少女梦谈》作者左小翎、魏莹、配音演员阿杰、聂曦映共同亮相首映礼，与众多热爱国漫的观众近距离畅聊，分享二维国风电影的创作历程，真挚的国漫情怀引现场掌声雷动。《大护法》导演不思凡、《姜子牙》导演李炜、《雾山五行》导演林魂、《妙先生》导演李凌霄携各自经典动画IP人物为《伞少女》助阵，电影《伞少女》制作公司魅力动画的负责人惠征，口袋巧克力、使徒子、米沙等知名漫画家也为电影助力。导演李凌霄更是毫不掩饰自己对影片的喜爱：“《伞少女》制作团队堪称梦之队，电影让我觉得中国二维动画有了一个新的面貌”。 漫画家口袋巧克力激动表示，“这是我近十年内看过品质最高的二维动画电影”。更有林魂导演被非遗感动，漫画家使徒子表示，“看完伞少女被鼓舞，还想继续画画，头发掉光了也要继续画下去”。

电影《伞少女》今日发布终极预告，通过青黛的少女蜕变，展开了一段绝美国风的奇幻旅程，当国漫与非遗相结合，碰撞出独属于中国人的浪漫。在昨日首映礼现场台绣非遗代表性传承人林霞、非遗西湖绸伞第二代传承人宋志明等非遗大师观影互动，讲述非遗与电影之间的深厚渊源，点赞电影戏里戏完传承弘扬非遗精神。在文化情感和艺术表达的双重助力下，影片彰显出深厚的文化底蕴，在银幕之上淋漓尽致绽放二维国风动画独有的魅力。2024夏天的风，是伞少女掀起的国风。电影《伞少女》正在火热预售中，7月6日全国公映。

终极预告曝光 青黛重获初心为自己撑伞戳女性共鸣

在最新发布的终极预告中，通过青黛的一段冒险旅程，深入探讨了少女蜕变、成长与治愈心灵的主题。同时，内地知名国风歌手银临、蔡翊昇倾情献唱《伞少女》插曲《一场雨的瞬间》，当古风与现代音乐交织，当情感与旋律共鸣，一场视听盛宴拉开帷幕。

青黛作为青罗伞的物灵，一开始只是承载着主人的愿望和使命，并不知道自己为了什么而活。为了寻找与守护与自己同为双生的物灵黑玉剑忘归，她在工匠墨阳、物灵的陪同下踏上一段奇幻又治愈的冒险。歌曲旋律高潮迭起，青黛也在这场关于守护与救赎的奇幻冒险之旅中寻到本心，完成自我的成长与蜕变。正如首映礼映后一位身穿汉服的银发奶奶的走心分享，作为观众的她也被青黛的蜕变所打动，无论年龄大小，女孩们都要给自己撑一把伞。无论前路多么漫长，都要勇往直前。不止是青黛的自我觉醒，相信电影中所遇见的每一段人与物灵的情感牵绊，都将打动观众们的心灵深处。

国漫携手撑伞 动画创作人携大热国漫IP为主创打call

电影《伞少女》用一场旅途实现了主人公青黛的自我意识觉醒、个人蜕变与成长，满足了观众对于友情、冒险、寻找本心的一切想象。作为今年暑假档唯一二维动画电影，此前全明星CV等主创阵容的官宣已将观众期待值拉满。昨日首映礼，第一批幸运观众提前观看了这部二维国风动画力作。不少观众纷纷感叹“终于等到帧帧美如画的二维动画”。

映后交流环节中，导演沈杰、监制刘敏均谈到二维动画制作上的挑战，坦言当下动画制作人员上的缺乏，二维动画需要帧帧手绘，而复杂的服饰画一帧就要耗费数小时。《姜子牙》导演李炜表示“电影里每一帧都充满故事感，画风细腻”；随后电影《伞少女》制作公司魅力动画的负责人惠征第一次在影院看到全片激动不已，表示影片里10万帧的二维画面非常精美，让人有理由相信二维动画不会消失。

值得一提的是，除了首映礼到场嘉宾和观众为影片撑伞打call，《伞少女》更是用一把伞将无数因热爱而聚的中国动画汇聚伞面，《大鱼海棠》《深海》《茶啊二中》《妙先生》《刺客伍六七》等40余部经典动画IP齐为国漫加油，一众国漫经典IP和国漫粉丝齐心，共同为《伞少女》撑起了一把大伞，也撑起了无数观众对国漫未来的无限期许。电影《伞少女》不仅受到业内资深创作者的支持，其成熟的二维国风美学也激励了不少动画专业出身的年轻观众，并在现场向主创们真诚喊话，“被电影鼓舞到将继续努力创作二维动画，产出好作品为行业提气。”

沉浸式打卡物灵世界 国漫粉丝“执伞共行”盖章国潮新魅力

首映礼当日，厅内赞声不断，影城外人流如织。《伞少女》不仅举行首映礼邀热爱国漫的粉丝观众们抢鲜观影，更是在商场中举办了一次别开生面的“执伞共行”游园盛会，让国风爱好者以及路人们都有机会沉浸式走进奇幻物灵世界感受国潮魅力。游园盛会上增设了6个相关打卡点，念物之门、伞下定格、浪漫相遇、伞下奇遇、国漫撑伞等。在国风古韵的园区中花式游玩还能收获电影精美周边，打造了一场全新沉浸式国风国潮新体验。

现场不少国漫粉丝独具巧思复刻再现电影中青黛、墨阳等角色国风穿搭，并在青罗伞下回眸定格，记录最美国风瞬间。从年幼的孩童道年长的银发奶奶一众国风coser在《伞少女》游园盛会上齐聚携手游行令人震撼，可谓是“无数国漫粉的狂欢派对”。更有6米物灵小剪子巨型装置”高萌炸街”仪式感和惊喜感满满，场面火爆引不少路人驻留关注，为电影上映吸睛造势拉升观影期待。作为2024年暑期档唯一二维动画影片，《伞少女》戏里戏外点燃国漫粉丝热情，势将在这个夏日掀起一股新的国风热潮，引领观众沉浸国潮魅力，让东方美学的独特魅力再次出圈！

影片由杭州猫眼时光机影业有限公司、天津猫眼微影文化传媒有限公司、杭州路行动画设计有限公司、苏州光云优尼提文化传媒有限公司出品，由深圳市魅力动画文化发展有限公司联合出品，电影《伞少女》将于7月6日正式在全国各大院线上映，预售现已开启，快来购票大银幕感受国风治愈之旅！