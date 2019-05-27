动画《Dr.Stone》公布四名新主要角色声优

周一（5月27日），TV版动画《Dr.Stone》在其官方网站公布了动画四名主要角色声优。



琉璃/ルリ cv 上田麗奈

西瓜/スイカ cv 高橋花林

浅雾幻/あさぎりゲン cv 河西健吾

卡瑟吉/カセキ cv 麦人



官方网站还公布了角色西瓜的设计图。





动画主要制作人员如下：



原作：稻垣理一郎、Boichi（集英社《周刊少年JUMP》连载）

监督：饭野慎也

总编剧、剧本：木户雄一郎

角色设计：岩佐裕子

音乐：加藤达也、堤博明、YUKI KANESAKA

动画制作：TMS Entertainment



动画主要声优如下：



千空 cv 小林裕介

大木大树 cv 古川慎

小川杠 cv 市之濑加那

狮子王司 cv 中村悠一

克罗姆 cv 佐藤元

琥珀 cv 沼仓爱美

金狼 cv 前野智昭

银狼 cv 村濑步

琉璃 cv 上田麗奈

西瓜 cv 高橋花林

浅雾幻 cv 河西健吾

卡瑟吉 cv 麦人



动画将在今年7月播出。



动画改编自稻垣理一郎原作、Boichi作画的同名漫画。漫画于2017年3月6起开始在集英社杂志《周刊少年JUMP》上连载。





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