技术升级，良心国漫《少年歌行 风花雪月篇》下部正式播出！

《少年歌行》凭借高质量的制作，被漫迷们称作“国漫之光”，口碑一直很好。







《风花雪月篇》上部完结以后，总播放量就达到1.7亿，目前全网播放量突破2亿，评分9.2分。夺得B站国创区和优酷动漫区榜单的第一名，粉丝都给出了很高的评价。









不管是萧瑟、雷无桀这些年轻一辈的江湖故事，还是李寒衣、雷轰这些老一辈的年少往事，都引起了粉丝的共鸣。





“已是半生走风雨，但持一笑信乾坤”。少年人，应该有自己的江湖！









下篇的故事，则会迎来全剧的高潮部分。萧瑟等人将会离开雪月城，和雷无桀踏上雷家的旅程，这一路上，将会发生一些十分精彩的故事：“唐门背叛雪月城、暗河组织重出江湖各方势力纷纷上线，目标雷家英雄宴。看似风平浪静实则暗藏杀机，皇子之间的斗争将会在此拉开序幕。另外，让粉丝激动的还有司空千落和萧瑟互动戏份变多，大家期待已久的无心和尚，也将回到中原……









中影年年的动画一直以高质量著称，所以《少年歌行》从一播出就受到了漫迷的喜爱。





日常比较平静的对话和激烈打斗时的精彩场景，都有很多细节可以挖掘。





比如人物说话的时候，眼神和表情十分灵动，就连角色“咬嘴唇”的小动作、角色衣服上的纹理和花纹等都不会放过。细节感做的十分到位。









打斗场面就更精彩了，每一次在打斗时的特效，都能感觉到经费在燃烧。每一帧的打斗动作，都非常有“武侠片”的味道，武打动作的招式也很多，圆圈式的打法，交叉式的打法等等都有，而且动作的节奏感和打击感很强，都是实打实地打，而不是唬人，有如真实的武打片段。









而在下部中，中影年年再一次升级技术，动捕技术由惯性动捕升级到了光学式动作捕捉，这是好莱坞大片常用的动捕技术，它的定位精度高，动作捕捉准确，即使是幅度较大的动作，也可顺利地捕捉下来。而且还可以多人进行动捕，不仅提高了制作效率，还提升了画面效果。整个片子，会给观众带来良好的视觉感受。





中影年年从来不会让观众失望！









少年不畏流言，凭心而动。面对江湖之中的危机，主角团将如何化解？《风花雪月篇》下部目前在优酷和B站同步播出，喜欢《少年歌行》系列的漫迷们，不要忘了去看哦！