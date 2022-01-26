Hi, 请登录

技术升级，良心国漫《少年歌行 风花雪月篇》下部正式播出！

资讯 狼小狼 2022年01月26日 14:38

 

《少年歌行》凭借高质量的制作，被漫迷们称作“国漫之光”，口碑一直很好。


《风花雪月篇》上部完结以后，总播放量就达到1.7亿，目前全网播放量突破2亿，评分9.2分。夺得B站国创区和优酷动漫区榜单的第一名，粉丝都给出了很高的评价。


技术升级，良心国漫《少年歌行 风花雪月篇》下部正式播出！ 资讯 第1张


不管是萧瑟、雷无桀这些年轻一辈的江湖故事，还是李寒衣、雷轰这些老一辈的年少往事，都引起了粉丝的共鸣。


“已是半生走风雨，但持一笑信乾坤”。少年人，应该有自己的江湖！


技术升级，良心国漫《少年歌行 风花雪月篇》下部正式播出！ 资讯 第2张


下篇的故事，则会迎来全剧的高潮部分。萧瑟等人将会离开雪月城，和雷无桀踏上雷家的旅程，这一路上，将会发生一些十分精彩的故事：“唐门背叛雪月城、暗河组织重出江湖各方势力纷纷上线，目标雷家英雄宴。看似风平浪静实则暗藏杀机，皇子之间的斗争将会在此拉开序幕。另外，让粉丝激动的还有司空千落和萧瑟互动戏份变多，大家期待已久的无心和尚，也将回到中原……


技术升级，良心国漫《少年歌行 风花雪月篇》下部正式播出！ 资讯 第3张


中影年年的动画一直以高质量著称，所以《少年歌行》从一播出就受到了漫迷的喜爱。


日常比较平静的对话和激烈打斗时的精彩场景，都有很多细节可以挖掘。


比如人物说话的时候，眼神和表情十分灵动，就连角色“咬嘴唇”的小动作、角色衣服上的纹理和花纹等都不会放过。细节感做的十分到位。


技术升级，良心国漫《少年歌行 风花雪月篇》下部正式播出！ 资讯 第4张


打斗场面就更精彩了，每一次在打斗时的特效，都能感觉到经费在燃烧。每一帧的打斗动作，都非常有“武侠片”的味道，武打动作的招式也很多，圆圈式的打法，交叉式的打法等等都有，而且动作的节奏感和打击感很强，都是实打实地打，而不是唬人，有如真实的武打片段。


技术升级，良心国漫《少年歌行 风花雪月篇》下部正式播出！ 资讯 第5张


而在下部中，中影年年再一次升级技术，动捕技术由惯性动捕升级到了光学式动作捕捉，这是好莱坞大片常用的动捕技术，它的定位精度高，动作捕捉准确，即使是幅度较大的动作，也可顺利地捕捉下来。而且还可以多人进行动捕，不仅提高了制作效率，还提升了画面效果。整个片子，会给观众带来良好的视觉感受。


中影年年从来不会让观众失望！


技术升级，良心国漫《少年歌行 风花雪月篇》下部正式播出！ 资讯 第6张


少年不畏流言，凭心而动。面对江湖之中的危机，主角团将如何化解？《风花雪月篇》下部目前在优酷和B站同步播出，喜欢《少年歌行》系列的漫迷们，不要忘了去看哦！

相关推荐

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论