鬼灭之刃主题店，中国限定国风服饰活动强势袭来！

ufotablecafe中国官方微博近日官宣，掀起全民热血浪潮的《鬼灭之刃》，将推出【中国限定国风服饰主题】，该主题是将中国风服饰与鬼灭之刃充满魅力的角色相结合的特别企划，展现出另一番感官的中国风意境。

《鬼灭之刃》是日本漫画家吾峠呼世晴所著的少年漫画，自2016年开始连载后就热度不减，特别是动画版上线之后，“鬼灭”风潮更是风靡全球。作为《鬼灭之刃》动画的制作公司ufotable，近年来不断释放出重视中国市场，实现本土化的积极信号。其旗下的主题餐饮品牌ufotableCafe于2020年10月入驻上海，将中国特色引入主题餐厅空间设计、周边及餐饮内容之中，探索鬼灭之刃主题店在中国地区的运营和发展，呈现出“中日结合”的美感。

在互联网流量时代下，国风风潮已经融入到了我们生活中的各个角落，并在现代时尚中彰显了独特的美学风采和文化底蕴，国风承载的传统审美与现代时尚的碰撞和融合，给予了美感和文化更多元的表达。那么，当鬼灭中的角色穿上中国风的装扮时会擦出这样的火花呢？

本次推出的【中国限定国风服饰主题】，满足了你的所有幻想。在本期国风服饰主题中，鬼灭之刃的几个重量IP角色，都穿上了精心设计的国风服饰，服饰参考了汉、唐多个朝代服饰风格，融入创新、新潮、传统等国风元素，打破次元壁，为《鬼灭之刃》增添了浓厚的文化底蕴和意境的同时，更为中国的传统文化输出探索了一种新的方式。

从ufotablecafe中国官方微博还了解到，本期主题将于2021年10月1日在ufotableCafe上海店开启！届时还将同步推出全新餐饮，以及立牌、徽章、色纸、厚亚克力挂件等商品，鬼灭迷们可不要错过噢！

其实这并不是《鬼灭之刃》第一次在中国地区探索本地化运营，自ufotableCafe入驻中国以来，就一直在探索鬼灭与中国元素相融合的可能性，早前就已推出中国乐器、中国点心系列商品，在角色立牌，亚克力挂件等商品的设计中融入了众多中国元素，充分提现中国传统文化，细节之处都是满满诚意。

此外，不久前鬼灭官方公布了《鬼灭之刃》第二季动画将在今年11月上线，这对于许多喜欢《鬼灭之刃》的粉丝们来说绝对是个好消息，等待了漫长的两年，粉丝们早已万分期待，可以预见新一季的《鬼灭之刃》势必再次爆火！