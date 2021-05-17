腾讯游戏年度发布会：60余款产品重磅登场，探索超级数字场景无限可能

5月16日，2021腾讯游戏年度发布会在线上举行。今年，发布会以“超级数字场景”战略理念为核心，传递对游戏认知、产业边界的建设性思考，并通过60余款游戏产品与内容集中发布，展现腾讯游戏为玩家带来的丰富体验与多元价值。

当下，游戏正在以越来越多样的形态，与人们的生活产生更紧密的交集。而腾讯游戏一直希望以更开放的认知，来驱动游戏产业实现跨时代的发展。腾讯公司高级副总裁马晓轶曾提到，游戏是被技术所驱动的人类表达方式的体现，并不断拓展自身的可能性。

“游戏并不是孤立的存在，她一直存在于人类活动中，并伴随科技和文明的进步不断进化。”马晓轶在开场演讲中进一步表示，随着科技的高速发展，游戏正在成为一种“超级数字场景”，除了令人愉悦的体验，也为我们的生活创造着更加丰富的价值与可能。

腾讯公司高级副总裁马晓轶

在马晓轶看来，持续的技术革命和思维革新，一定会让游戏这个“超级数字场景”，更好地连接虚拟与现实、过去与当下、时间与空间，成为人与人、人与社会更美好的连接方式。在这个进程中，腾讯游戏将以技术、人才和责任为底盘，通过不同品类的产品去实现价值探索，并与所有游戏玩家、从业者一起，构建一个和谐发展的游戏生态，探索产业契合未来的可能路径。

本次发布会划分了“社会服务”、“高能热血”、“休闲减压”、“次元穿梭”、“文创新生”、“技术探索”六大篇章，并结合XR技术手段打造了不同的数字化场景，希望向玩家们更生动地呈现游戏作为“超级数字场景”的多元价值与丰富体验。

除此之外，发布会还尝试以经典BGM组曲演绎、高燃乐队表演、舞蹈串烧等玩家喜爱的节目形式，传递游戏的情感内核，更全面展现游戏内容的多元化形态。并联合首席战略合作社交媒体平台新浪微博，以及微信游戏，QQ游戏中心、腾讯视频、快手短视频、斗鱼直播、虎牙直播、企鹅电竞等平台，通过多种方式与玩家进行直播与互动。

社会服务篇章：探索游戏跨界应用

作为一个“超级数字场景”，游戏不仅实现了更多人与服务的连接，也为公共议题提供了新鲜有趣的数字化解法。在“社会服务”篇章，腾讯游戏发布了7款在教育、文化、科普、公益等领域的创新应用，以及TGC腾讯数字文创节的最新动态，在虚拟与现实的跨界融合中，展现出游戏服务社会的更多可能。

其中，腾讯游戏价值探索业务年度核心主张“让游戏超越游戏”正式亮相，并发布3款功能游戏产品《巴甫洛夫很忙》《雁丘陵》《健康保卫战》与1款青少年自然科学教育产品《小鹅科学馆》。四款产品分别围绕脑力认知训练研究、传统文化数字化传承、大众健康知识科普、自然科学趣味教学等方向进行探索，通过多元场景应用承载文化与社会功能，让游戏以数字科技能力探索更多社会正向价值。

《罗布乐思》

《罗布乐思》是一款集休闲、竞技、想象及创造为一体的沙盒产品，用户可以体验不同挑战，进行丰富多样的角色装扮，还可以开发制作关卡地图，与好友共同探索身临其境的3D世界。罗布乐思致力于引导鼓励用户创作、展示和体验不同的内容。寓教于乐的沉浸式创意社区结合了互联网、社交网络、游戏、编程和虚拟现实等元素，为开发者提供了强大的编辑工具和丰富的素材库。期待玩家与罗布乐思一起开启无限世界！

《腾讯扣叮》

腾讯扣叮，是一个由腾讯自研，面向6-18岁青少年的编程工具平台，已覆盖全国6个省、 1000多所学校，收到超14.5万个编程作品。腾讯扣叮正式推出面向6-9岁零基础儿童的游戏化编程学习App“腾讯扣叮-编程第一课”，让孩子在玩乐中培养编程兴趣，锻炼思维。此外，腾讯扣叮业务体系将全面升级，包括产品工具能力提升，中小学白名单编程活动合作，编程教育“无差别”项目推进等，助力中国青少年编程教育的普及与发展。

《手工星球》

创造力是自由的，想象力是无限的，《手工星球》致力于打造一款能够陪伴青少年探索广阔世界的划时代全新沙盒游戏。今年，《手工星球》将携手中国文物保护基金会、腾讯长城保护与传播专项联合项目组，正式发起主题为“长城正年轻”的长城保护计划：意在通过在游戏中再现古代长城，结合趣味互动和内容呈现，向大众、尤其是向青少年群体传递历久弥新的长城魅力，让古老的长城焕发出全新活力。

TGC腾讯数字文创节

腾讯游戏将开启“超级数字场景”共建计划，希望联动酒店、零售、文旅、艺术、潮玩等不同领域的行业伙伴，一起找到契合未来的更多可能，打通线上线下场景，以数字内容连接实体经济，助力打造全新消费体验、完善场景化经营的商业模式，并在TGC腾讯数字文创节中融入不同城市的特色，碰撞出新的火花。

高能热血篇章：升级竞技对抗体验

一场好的竞技体验是势均力敌的，是调用了所有潜力而最终赢下的。在“高能热血”篇章，腾讯游戏发布了10款新品大作及新版本内容，希望通过一个个更真实、更沉浸的“超级数字场景”，为玩家带来多样的竞技乐趣。

《和平精英》

作为全球玩家的竞技冒险世界，本次发布会《和平精英》在游戏玩法、IP内容、跨界联动等方面为广大玩家带来十足惊喜。除了与全球电影《哥斯拉大战金刚》联动打造全新内容之外，《和平精英》也将在综艺、动画、影游创作等领域全面开花——《和平精英》首部官方角色动画短片《勇气》公开预告，游戏实景剧情式户外真人秀《勇者领域》也将带来全新的观看体验，还有让人耳目一新的“绿洲启元”功能也将为游戏玩法带来无限可能。

《流放之路》

《流放之路》带来最新4.0资料片，玩家们能够体验19个全新升华职业和七大章节组成的4.0全新剧情；标志性的技能系统在4.0中革新升级，辅助宝石能够直接放入技能石自带的插槽中，技能组合方式将以几何倍数增长；4.0还大幅优化了核心战斗的表现和反馈，新的武器战矛战弩将为你带来不同以往的战斗体验；最为重要的是，基于次时代PBR引擎技术，4.0对画面和模型全面重制，一起来感受潮流暗黑巨制！

《重返帝国》

《重返帝国》是由腾讯天美工作室研发的即时操作战略手游。在瞬息万变的战场中，自由调配军队走向、随心释放将领技能、在大地图上建设城墙等攻防设施都将化为玩家手中的博弈棋子，在一分一秒间影响战局。在极致写实的大世界战场中，时间与空间凝聚成战略智慧，化为玩家手中的一个个帝国。在这里，一兵一卒的搏斗都能被无限放大，瞬息万变的战斗将重现眼前。你将与其他玩家共同置身于辽阔宏大的地图中，发展与对抗，在策略的合作碰撞中感受博弈的乐趣。你将亲历时代的演变，用你的战略智慧，引领帝国从蛮荒到达鼎盛！

《重生边缘》

《重生边缘》是由NExT Studios开发的一款轻科幻题材PvPvE战术射击网游。追求“真实”、“创新”的研发团队，通过Siren虚拟人技术、GI全局光照、Vitrual Texture、环境风力等数字技术，让玩家犹如身临其境般，置身于2040年的宜居星球生态场景中。同时，《重生边缘》发布的全新“芯控”玩法，让玩家可以通过不同的芯片，操控中立或敌对玩家的纳米人，将其转化为由自己控制的功能各异的作战队友，通过纳米人的不同功能和战术设定，来应对战场上瞬息万变的战况。这种“化敌为友”的芯控玩法，赋予玩家丰富多样的战术射击乐趣。

《全民大灌篮》

街头篮球续作《全民大灌篮》即将火爆登场，腾讯携手成都有明堂，打造又一经典高燃卡通篮球3v3公平竞技手游，游戏在前作的基础上新增了独特的战斗机制以及丰富的局外系统，包括独创的“4分球”机制、“双摇杆操作”机制以及公共世界的“Battle街区”系统，必将给玩家带来全新的篮球对决体验。

《传奇天下》

《传奇天下》是一款盛趣游戏研发的传奇类手游。游戏在战法道三职业、刷怪打宝、红名pk、行会攻沙等经典元素的基础上，集结端游研发团队，通力合作，用世界顶尖引擎，刻画精细的生态环境、栩栩如生的人物模型；配合铭文加持下的全新技能特效，打造震撼的多人同屏，纯血火拼的赛季攻沙玩法，致力于为玩家们带来指触间，最畅快的城战体验。

一朝战沙城，一生成兄弟。在全面升级的游戏体验中，依旧保留红名爆装、自由PK、攻沙城战等经典元素。

《穿越火线》

《穿越火线》双端致力于在游戏内外打造浓厚竞技氛围，《穿越火线》端游进一步优化排位禁枪系统，同时将CFS经典五图点位优化加入地图池；《穿越火线》手游也率先从基础体验、地图关卡调整、竞技新内容、平衡性调整等多个维度进行了优化。《穿越火线》双端百城联赛今年将覆盖超过250个城市，还将与武汉正式展开合作，共创FPS产业之都。

《穿越火线》还将融合经典文化带来多元竞技体验，玩家即将能在《穿越火线》双端重温西游文化，发布会中，葫芦娃的主题曲也作为彩蛋出现。为了让CF世界更加多彩，继《穿越火线》端游之后CF手游也将推出编辑器系统，令人期待。

而最为重磅的，莫过于宣布CFHD即将于六月全面开放。突破经典，新的开始，CFHD作为穿越火线的全新大区，高清画质让火力够真实，公平竞技让战斗更纯粹，立刻集结最默契的战友，进入全新战场。

《真·三国无双 霸》

《真·三国无双》系列是光荣特库摩公司招牌游戏系列之一，是在ACT动作游戏里开创了“无双品类”的“元祖”级产品。《真·三国无双 霸》充分吸取前作经验，在手游上实现了百人同屏的恢弘场面，独家还原主机端无CD双键搓招，将“无双品类”玩法实现了完美还原。并对无双系列的人气武将、剧情战役进行了深度复刻，无论是霸气无匹的吕布虎牢关前战三英，还是赤壁美周郎火烧连船等各式宏大场面，都得到了原汁原味的保留。

为了让更多玩家享受到一骑当千的畅爽体验，更是追加全新的PVE、PVP玩法，期待暑期与各位玩家见面，在无双世界演绎出更多可能 。

《合金弹头：觉醒》

SNK官方授权，天美工作室群自研的《合金弹头：觉醒》手游，携全新玩法亮相2021年腾讯游戏年度发布会。神作《合金弹头》曾是无数人的街机启蒙， 而在《合金弹头：觉醒》的世界里，除了原汁原味的合金乐趣，还有全面提升的美术品质。

创新的“横版探索世界”玩法将为玩家带来横版射击品类的新体验，乘着热气流降落伞机智躲避敌人、随手砸破挡路的障碍、巧用关卡机制绕过危险、利用磁力体验倒立行走……首轮测试即将开启，一起来体验横版射击的无限可能！

《英雄联盟手游》

十年陪伴，无限热爱！风靡全球的MOBA经典之作——《英雄联盟》正版手游预约开启！《英雄联盟手游》传承了端游原汁原味的纯正体验，经典英雄在移动端重现，更公平的竞技体验、更创新的游戏乐趣、更丰富的战术策略、更高的操作上限，将为所有召唤师带来移动MOBA全新的乐趣。集结吧召唤师——欢迎来到《英雄联盟手游》，是时候展现真正的技术了！

休闲减压篇章：探寻多元品类玩法

游戏这个“超级数字场景”，也能让我们在快节奏的生活里，找到“慢下来”的方式。在“休闲减压”篇章，腾讯游戏发布了16款具有创新玩法、新奇体验的产品，满足玩家不断提升的差异化需求。

《我们的星球》

《我们的星球》是一款基于虚幻引擎4开发的太空探索沙盒手游。玩家需要发挥自己的想象力和创造力，开启一次又一冒险。在这里，可以体验到高度自由的玩法和缤纷多彩的太空世界，也可以与众多小伙伴一起并肩战斗，收集资源打造家园。搜索《我们的星球》，体验一次全新的太空生活。

《牧场物语》

《牧场物语》手游是由日本原作系列开发商Marvelous正版授权，NExT Studios研发的模拟经营类手游。 继承了爷爷的牧场，你回到了童年记忆中的星落镇——一个因为经常能看到流星而得名的浪漫小镇。 你，将通过自己的辛勤劳动，把牧场发展得更大更好。 对了！星落镇里还有很多可爱的小伙伴等你认识，你们会发生一些有趣又难忘的故事，还可以和居民们一起发展小镇，让星落镇变成一个更美丽的地方。 你能成为一个优秀的牧场主吗？伙伴们都在星落镇等你啦！

《璀璨星途》

身处星光之下，更能感受星光的璀璨。《璀璨星途》是一款娱乐圈经纪人造星手游，由边江、白雪岑、姜广涛、苏尚卿、陶典、赵路、吴磊等一线声优加盟，全剧情配音营造沉浸体验。在游戏中，你将作为一名双商在线的娱乐金牌经纪人，投身错综复杂的娱乐圈，体验明星签约养成的“造星”之旅，亲手打造和见证旗下艺人的华丽蜕变！

《神角技巧》

《神角技巧》是由“超电磁炮之父”镰池和马经典IP概念打造的全新日式沙盒RPG手游。玩家不仅可以充分体验建造、探索、破坏等经典沙盒自由玩法，还能体会这份自由度与RPG战斗的巧妙结合。玩家可以自由创造拥有强大战力的载具“神角技巧”——长枪大炮的武器组装、专属图腾、签名绘制，都能一一实现！挑战Boss也不再是单纯的技能堆叠与数值比拼，玩家可以运用各种沙盒规则，一百个玩家将会有一百种副本通关方法。我们暑期不删档测试见！

《指尖领主》

《指尖领主》是腾讯最新魔性三消策略手游。动画电影级画面品质，打造休闲清爽的卡通世界。完美融合魔性消除、英雄养成以及解谜探索的乐趣，让领主们在体验休闲消除的同时，也能感受到刺激的探索解谜、战斗体验；极致休闲的玩法体系，彻底解放领主们的手脑，轻松战斗轻松成长；领主还可以随心所欲DIY自己的领地设施。建设军团，探索世界，“消”出强大，在指尖方寸之地，成为一方领主！

《洛克王国》手游

十年莞尔，小洛克们终于长大，梦想中的洛克王国也迎来了新的篇章。《洛克王国》手游将以页游版本为基础，由IP原班人马倾力打造，沿袭经典角色、场景和故事脉络构建世界观，以更严谨的世界观打造全新魔法世界。这个魔法世界里，玩家们见到的所有精灵都能捕捉、培养和战斗，在大世界里使用精灵能力的同时，精灵也将成为玩家们并肩战斗的最佳伙伴；在这里，对战也不是唯一的乐趣，玩家还可以探索多样的世界，开启第二游戏人生。

《天天爱消除》

《天天爱消除》发布全新“消除烦恼”计划，从游戏玩法、IP内容、跨界联动等方面为玩家带来更多形式的娱乐方案。游戏将与日本国民IP《蜡笔小新》联动，在周年庆之际带来全新版本。消除联萌也将为大家带来微剧《消除吧！烦恼》第二季；还将与乐高得宝系列联动，一起玩出大能力！

《比特大爆炸》

Biubiubiu，打爆不开心！作为一款兼具高自由度roguelike玩法与亮丽明快像素画风的飞行射击手游，不仅在传统的关卡设计、打击爽感、画面效果等方面广受好评，还有许多独一无二的新颖玩法，除了关卡融入内容造“梗”，玩家既可以和朋友组队闯关，也能一言不合擂台见，同屏PK比高低。《比特大爆炸》定档2021年6月10日启动全面不删档公测，全体飞行员请就位，让我们一起在各种星际间任意穿梭！

《光与夜之恋》

北极光工作室群旗下恋爱手游《光与夜之恋》带来全新资讯，更有神秘角色初亮相！在《光与夜之恋》中，玩家将以“设计师”的身份前往光启市开启梦幻之旅。在光启市，“你“将邂逅数名各具魅力的男主角——赛车手萧逸（声优：阿杰）、万甄集团CEO陆沉（声优：李元韬）、顶尖设计师齐司礼（声优：赵路）、神秘的“未婚夫”查理苏（声优：吴磊）以及一名全新角色。伴随着故事的展开，“你”与他都将逐渐成长，迎接更好的自己。

《俄罗斯方块环游记》

《俄罗斯方块环游记》正式宣布定档，将于2021年暑期与各位俄罗斯方块爱好者正式见面。网罗全球俄罗斯方块玩法，精心增设数百个关卡，密室逃脱、导电解密、击败海盗、拯救河豚等，也可以进入竞技场和其他玩家来一场紧张激烈的方块对决！童年时那些有关于方块消行的记忆正在等待你唤醒。前往特趣斯小岛的列车即将发车，准备好开始新的打块冒险了吗？在阳光明媚的夏天，《俄罗斯方块环游记》与你不见不散！

《艾兰岛》手游

《艾兰岛》手游是由知名开发商波西米亚互动研发、乐趣无限的3D沙盒创造游戏乐园！与好友一起开启自由的海陆空冒险之旅、建造属于自己的家园小岛、畅玩海量的多人协作、对战等各种游戏，更可以自己定义制作专属小游戏。无论手机电脑，随时随地登陆艾兰岛，探索这个宝藏游戏世界。本次发布会曝光了全新生存玩法，全新季节性岛屿，神话生物等期待与你相遇！

极光计划

极光计划一直在为各类具有独特品质的游戏与创新品类应用提供全方位孵化支持和运营发行。在本届腾讯游戏年度发布会中，极光计划着重聚焦Roguelike玩法、模拟经营和文化内容创新类的游戏，向玩家公布了5款精美且具有创新意义的新作品，分别是像素风格roguelike手游《无序次元》、治愈系庭箱装扮手游《精灵之境》、赛博朋克题材探索解谜游戏《修普诺斯》、同名小说改编的民国谍战题材文字剧情类游戏《谍：惊蛰》以及以日式AVG选择玩法为核心的《拣爱》，除此之外，由极光发行的新式机甲格斗手游《金属对决》也预计将于年内上线。

次元穿梭篇章：开启IP故事新旅程

每个人，都曾被小说、电影或动漫里的情节所打动。在游戏这个“超级数字场景”中，玩家可以用一种更自由的方式，走进曾经感动自己的世界。进入“次元穿梭”篇章，腾讯游戏发布了9款主打IP方向的重磅新产品动态，与玩家一起重温集体记忆、续写新的冒险之旅。

《Project：Fighter》

魔方工作室群自研《航海王（ONE PIECE）》手游《Project：Fighter》正式首发放送。由魔方工作室群旗下《火影忍者》手游的原班团队操刀研发，也获得了万代南梦宫的支持，画风细腻且高度还原。同时结合虚幻引擎4研发，使游戏的格斗打击感视觉效果增强，画面精细度进一步提升，让玩家也能体验到动画原作中的航海之旅。

《玄中记》

《玄中记》是一款东方玄幻背景的MMORPG手游，高规格卡通渲染的美术风格融合了中国上古神话，呈现出一个全新的3D玄幻世界。在这里，你可以探索超大手绘地图，捕捉和饲养世界地图百种元兽；捕捉的元兽进行配对孕育，二代灵宠随机解锁不同外观；选择你喜欢的职业，对抗BOSS，公会混战，享受对抗快感；搭建自己喜欢的建筑，好友串门互动，喂养可爱鲲鲲。妖灵有情，玄中相伴！一起来探索东方世界吧！

《我叫MT5》

《我叫MT5》在发布会上首次与玩家正式见面，同时宣布开放“开荒者共创计划”，邀请热爱游戏的玩家参与到游戏研发过程中。作为《我叫MT》系列IP在2021年的旗舰级产品，《我叫MT5》将在品质和玩法上进行全面的升级：由虚幻4引擎领衔打造，画面品质，战斗以及操作的体验均会得到前所未有的颠覆式提升。玩家在享受副本挑战、极致开荒乐趣的同时，也将体验更多创新烧脑副本玩法。《我叫MT5》将带来一个更纯粹、高沉浸感的游戏世界！

《一拳超人正义执行》

《一拳超人正义执行》是集英社方正版授权，由动画制作委员会全程监修，耗时两年精品研发的正版手游，游戏以3D高品质画面还原动画世界，重现原作热血剧情。英雄搭配源核系统变化无限，多种PK玩法燃爆全场，灵活组合策略至上，青铜也能战王者！创新战斗模式，独家S技必杀瞬间逆转战局，给你完全不同的游戏体验。

《数码宝贝：新世纪》

《数码宝贝：新世纪》由万代南梦宫（上海）互动娱乐有限公司联合奇侠互娱共同开发，是中国首款以原创剧情为主，同时包含原作动画剧情的卡牌+RPG手机游戏。游戏历时三年精心打磨，版权方全程紧密参与策划监修，力求将最符合IP设定、原汁原味，同时创新生态玩法的数码宝贝新世界呈现给大家。在游戏中，你可以与300+数码宝贝搭档冒险、策略激战，快来成为新一代被选召的孩子，开启专属于你的冒险之旅吧！《数码宝贝：新世纪》全平台火爆预约中，数码宝贝集结，一起究极进化！

《西行纪 燃魂》

《西行纪 燃魂》手游是由动漫《西行纪》正版授权改编的3D动作手游，是快手游戏自研的首款重度产品，预告将在6月开启首次封闭测试。《西行纪 燃魂》在世界观、剧情方面承袭了动漫原作，对西游神话故事和人物进行了创新演绎，玩家们可在此体验到西行纪世界观的更多魅力，重新踏上西行还经之路。

同时，《西行纪 燃魂》手游力求为玩家提供接近主机游戏品质的畅快战斗体验，玩家在战斗中将会感受到比一般动作游戏更多样的连招体验，并营造出拳拳到肉的超真实打击感。千手浮屠、大猿魂等在动漫战斗中被弹幕誉为“经费燃烧”的恢弘战斗场面，也将在游戏战斗中得到重现。玩家将在指尖的跃动过程中，通过丰富的技能组合，再现那些让人热血燃烧的神魔大战！

《火影忍者》手游

《火影忍者》手游公测五周年庆开启！宇智波斑“秽土转生”将携双奥义登场腾讯游戏年度发布会！《火影忍者》手游作为万代南梦宫娱乐与魔方工作室群共同开发的正版火影格斗手游，在严谨还原《火影忍者》故事精髓的基础上，独创忍术格斗系统，配合CG级的华丽技能表现，尽兴体验酣畅淋漓的格斗连招；更可以自由收集热门忍者，追寻属于自己的英雄忍道！

《庆余年》手游

2007年5月，起点中文网开始连载历史类小说《庆余年》，聚集了亿万拥趸；2019年，腾讯视频、爱奇艺两大平台播出的《庆余年》，上线9天网播量就突破了15亿，成为2019年热度最高的影视剧。即将正式上线的《庆余年》手游将带来全新的IP隐藏剧情以及体现穿越特色的惊喜内容，在高度还原原著的基础上尝试还原更为丰富的庆余年世界，给予IP用户满满的新鲜感。

《妄想山海》

《妄想山海》全新奇肱科技版本将于暑期震撼登场，在“开放世界放开吞”的基础上，全面升级物理引擎，让蒸汽机甲载具与大世界无边建造玩法碰撞出更多火花。开辟异星战场，打造多人同屏、百种武器同场作战的大型PVP玩法；更有山海巨兽与自由建造的结合，搭建移动堡垒，从深海遨游到太空。“山海经还能怎么玩？”《妄想山海》永远超出你的想象！

文创新生篇章：链接更多文化可能

过去，腾讯游戏一在尝试在产品中融合传统文化，从经典中取材。在“文创新生”篇章，腾讯游戏发布了旗下多款重磅产品的IP扩展新内容，以及6款极具文化特色的游戏产品，当游戏逐渐成为一种“超级数字场景”，将带领玩家去探索一个更广阔、更有深度的世界。

《王者荣耀》

《王者荣耀》“IP共创计划”重磅来袭！在专业共创、行业共创、用户共创三个维度中，都有了更加深入的探索——通过与专家开展“IP内核共创”，王者荣耀团队致力于为用户提供一个更考究、更值得推敲、承载中国文化的王者世界；进行广泛的行业共创，在以王者大IP为行业提供增益的同时，也能为玩家们带来更加丰富的IP体验方式，让《王者荣耀》走入生活、突破场景与形式的限制成为可能；在用户共创层面，王者荣耀通过升级风物志共创大赛，为用户提供了更大的同人创作平台，并且将“创意互动营”升级为“共创策划基地”，赋予了玩家们更广泛参与游戏资产共创的机会。

希望在未来有更多的共创伙伴加入《王者荣耀》“IP共创计划”的行列，我们一起让国创走得更远！

《乱世王者》

腾讯首款战争策略手游《乱世王者》携五大重磅内容来袭——在玩法层面，新节日“狂战节”将于5月22日首次打响，将战个痛快的体验回馈玩家；两大革新玩法八荒之战与天枢幻境，让玩家尽享SLG新乐趣；新赛事九鼎新星赛，给初露头角的大神一展身手的舞台。同时，《乱世王者》也在文创上不断创新和传承。五月，“荣耀古都计划”正式启航，玩家将跟随游戏走进古都洛阳；全新世界观以多朝代历史为核心，打造年度朝代版本，更有神秘虚拟女子玲珑首度露面，未来将会陪伴玩家一起在上下五千年里征伐与探索。纵横历史，焕新出发，《乱世王者》期待给玩家带来更多超出预期的惊喜。

《天涯明月刀》

深耕数字文创是《天涯明月刀》保持IP活力与吸引力的战略重心，《天涯明月刀》发布了2021年数字文创计划：通过数字纹样库计划，为中国古典纹样的数字化收集、整理、传播与运用出一份公益之力；通过游戏外实体化家园“天衣别院”、与游戏内家园系统迭代升级带来沉浸式江湖体验，开启天刀跨界文旅合作的新篇章；5月28日通过具有颠覆性沉浸体验、全新升级的“天赐节”周年庆典，为少侠持续带来欢庆、欢聚、欢享的跨次元体验，探索更多元的新文创之路。

腾讯棋牌

王炸跨界，欢乐来袭！今年5月18日，《欢乐斗地主》即将迎来首届“518王炸节”，不仅为王炸节打造了全新的角色形象，还有“欢乐斗地主x全新荣威i5”授权汽车赛，全新汽车周周送；汉堡王定制“王炸套餐”也已上线，等你来尝！更多“518王炸节”福利及跨界合作，快来与千万玩家见证！《欢乐麻将》也将在今年“9.8麻将节”中，为大家带来产品的首次IP联动。

腾讯棋牌IP场景“欢乐茶馆”也在今年持续开展地域化合作，将基于「彭水苗乡·欢乐茶馆」打造“彭水欢乐之旅”，助力乡村振兴。今年《欢乐斗地主》及《欢乐麻将》在全新节点、地域文创及数字化场景等维度，将为大家带来更多丰富体验。

《QQ飞车》

全新计划，极速出发！《QQ飞车》发布2021年版本计划及重磅合作。暑期公测三周年之际，机甲版本燃爆登场，全新世界观内容揭开飞车世界谜团，飞车世界第一辆QSPEED驱动的原型赛车正式亮相，开启机甲全新纪元。与此同时，暑期《QQ飞车手游》亚洲杯如期而至，携手兰博基尼传奇联动，还原传奇超跑，联手打造科幻级赛车，致敬亚洲速度！

在新文创领域，今年10月，“飞跃华夏计划”将来到四川，带领玩家探秘古蜀，从四川的美景出发，体验美食人文，充分感受巴蜀文化的底蕴和魅力。

《QQ炫舞》

即将迎来十三周年庆的《QQ炫舞》，在本次大会上公布了全新的“东方星世界计划”——将携手各地城市文化，带领玩家们一同再造流行！继广受玩家好评的云南孔雀舞、李宁复古流行文化合作之后，炫舞将继续深化新文创战略，在2021年走进长沙等地市，让历史与文化汇成交响，打造更多“国潮”音舞。

未来，《QQ炫舞》将持续探求，释放更多游戏可能性与承载力，向“东方音舞文化的传承载体”目标前行，为玩家带去全新的感官冲击!

《大航海时代：海上霸主》

《大航海时代：海上霸主》是由光荣特库摩正版授权并监制、腾讯游戏发行的全新力作。

本作将以《大航海时代4》为基础，为玩家朋友们展现一个波澜壮阔的全新航海世界。你将化身成为一名满怀梦想与壮志的提督船长，朝着称霸七海的伟大目标而前进！怀揣梦想扬帆起航、探索广阔的海洋地图与港口城市；保持好奇，去体验不同海域陆域的文化与风土人情；鼓足勇气开拓商路，进行贸易投资，书写真正的商业传奇；保持无畏、统领舰队，在激烈的海战中战胜对手；动用智慧，模拟经营、提高效率，逐渐发展壮大自己的领地……

陆止于此，海始于斯。风帆已经扬起，《大航海时代：海上霸主》今日已开启全平台预约，海洋的故事，等待着各位提督大人前来书写！

《荣耀新三国》

《荣耀新三国》是一款正统三国社交对抗策略手游。游戏还原了冷兵器时代的真实地形和行军方式，在探索道路、构建攻势的同时，也要提防敌方的侧翼围堵、道路封锁；再现了古战场上阵型变化、兵种克制等战争要素，根据对手调整阵容，合理调配百位三国名将征战天下；另外重塑了赛季轮回机制，通过不同历史阶段的剧本选择，体会三国演绎进程；在这里，玩家将从一方主公做起，在真实地形上烧脑博弈，在轮回赛季中夺路求胜，在不卖资源公平竞技的三国世界里与盟友一起共赴洛阳。不论是孤军奋战的独行侠，还是善于外交的纵横家，《荣耀新三国》都将引领玩家重回三国谋略时代！

《延禧攻略之凤凰于飞》

《延禧攻略之凤凰于飞》是一款由《延禧攻略》电视剧正版IP授权的古风大女主成长手游。这是一场因刺绣展开的，关于自我成长蜕变的故事。在这里你将扮演属于自己的“魏璎珞”一角，在危机之间进行决策、体味浮沉之间的跌宕人生。扣人心弦的剧情谜团，真实还原的宫廷场景，精致考究的匠心华服，更有非遗文物待你挖掘。 红墙之下，这是一个心底的梦，是一个想要揭开的秘密，是属于你自己的延禧世界，快来开启属于你的古风大女主之路吧！

《新信长之野望》

《新信长之野望》是以经典的日本战国历史策略模拟游戏IP《信长之野望：创造》为蓝本，正版授权研发的手游续作。光荣正版还原，沿袭IP在真实性、动态性和戏剧性上的游戏理念，从美术、音乐、武将、战斗体系等方面极致重现战国风云。以真实日本地图为蓝本，还原构建真实日本战国战场。从本州、四国到九州众多知名家族的上百位武将也将悉数登场。在荡气回肠的战国时代，是重现桶狭间之战的闪电奇袭，还是通过兵种搭配克制、重演长筱合战的史诗大捷？每个玩家在这里都可以谱写属于自己的恢弘战国史诗！

《新天龙八部》

本次发布会，《新天龙八部》手游将正式与大家见面！《新天龙八部》手游由畅游原班人马倾力打造，凝聚14年经典IP研发精华，次世代引擎PBR美术打造视觉盛宴。玩家可以沉浸于天龙江湖中的绝美场景，感受日夜流转。也可以与乔峰、段誉、虚竹等故人江湖再遇，共拾天龙记忆。更有经典玩法突破创新，品味全新自由惬意的天龙江湖！

《风起三国》

主打武将羁绊策略的腾讯3D卡牌《风起三国》正式亮相本次发布会。游戏中独特的“兽化”元素设定，将三国武将独一无二的特色羁绊完全展现，“仁、义、智、勇、诈”，千种武将万种体验！本作使用基于高度雾逻辑的战争迷雾效果，通过Unity 3D引擎开发，采用PBR渲染来实现制作全局3D大地图。玩家将在具有动态实时天气系统的大地图上，通过沙盘推演来进行关卡的选择，玩家需要使用各种兵法和释放武将技能、羁绊进行辅助破局；游戏采用了大规模兵团作战的方式来演绎古战场，玩家可以通过开局前的排兵布阵和局中使用武将技能来左右战场的局势，体验古战场战争。5月28日，《风起三国》逐鹿测试即将开启！

技术探索篇章：展望未来游戏形态

技术，一直是让想象力飞升的助推器，也是让游戏成长为“超级数字场景”的核心驱动力。在最后的“技术探索”篇章，腾讯游戏介绍了与新华社共同打造的首位“数字航天员”、旗下云游戏平台的最新动态，以及多个正在探索中的游戏新体验。

START云游戏

在广受关注的云游戏赛道，腾讯START云游戏携新品《胡闹厨房》正式亮相。完备的PC/TV/手机三端互通布局，让玩家随时随地享受主机级云游戏体验。现已支持英雄联盟、拳皇14、仙剑奇侠传七等各类单主机大作，无需下载，一键秒玩。独家的云游戏黑科技带来游戏画面精美流畅，无感的延迟体验，让云游戏可玩性有了质的飞跃。START TV极速版也于当日正式上线，所有主流TV都能通过下载应用，畅享高质量客厅云游戏体验。未来已来，腾讯START云游戏，让好玩触手可及！

北极光：技术升级

《天涯明月刀》发布最新年度计划，从制作流程到实时渲染全线对标影视级制作，继自研引擎升级至采用主机级图形底层DX12加持的QuickSilverX引擎之后，在2021年将实现影视级的材质光照模型、基于实体扫描的场景制作、和更完备的基于光线追踪的全动态全局光照等技术层面的三维升级，在游戏性能显著提升的基础上，更加真实地呈现场景细节与层次感，带来可游玩的影视级沉浸体验。

腾讯先游

升级归来的腾讯先游云游戏，为玩家重新定义什么是云游戏的新体验、新功能和新玩法。依托稳定而强大的云端技术架构，给用户完美接近本地游戏的高品质云游戏体验，无需再为配置和内存担忧；不断创新的云游戏新玩法，跨越TV、PC、手机多场景的互通畅玩能力，随时随地给用户云游戏惊喜；同时，腾讯先游云游戏超级手柄当日重磅发布，独有的“分体式设计”“定制化游戏面板”，让未来具有支持无限游戏的能力，真正为游戏用户设计。现在，请跟随腾讯先游，一起畅快体验云游戏新浪潮吧！

光子美术Demo《CODE:HUA》

光子工作室群一直以来致力于精品化以及国际化，为了提供给全世界玩家更好的视觉享受，始终走在探索图形技术的最前沿。本次发布的《CODE:HUA》以虚幻引擎4为载体，使用了最新的光线追踪技术，渲染出影视级别的视频品质，同时使用升级后的Strand Based Hair System来演绎更极致的头发效果。此外，本Demo制作了超拟真的皮肤、眼球效果，使用Marvelous Designer对服装进行物理模拟，同时加入了动捕技术、Houdini和UE Niagara特效系统等多项业内尖端技术。

数字航天员

5月15日，伴随着“天问一号”探测器成功着陆火星，腾讯互娱联手新华社打造的全球首位数字航天员成为“抵达”火星的第一位记者。

数字航天员基于NExT Studios 自研数字人生产管线xFaceBuilder®制作，将对载人航天工程、探月工程、行星探测工程等中国航天重大项目开展新闻报道，并以多种形式开展航天科普传播等工作，成为连接中国航天精神和年轻一代人群的桥梁。

数字航天员是游戏前沿数字技术在航天事业应用方面的一次全新探索，随着科技的发展，游戏正逐渐成为一个具备更多社会价值与可能性的“超级数字场景”。

除产品信息发布外，腾讯游戏还通过发布会官网给玩家带来了全新的云游戏体验，即刻试玩新品大作。而玩家们期待已久的“Spark幸运鹅”、“Spark努力鹅”惊喜大奖也正式诞生，获奖玩家均成功领取超级游戏福利大礼。

本次发布会上，腾讯游戏通过众多精品产品进一步挖掘游戏的多元价值，以不断创新的数字文化体验，持续寻求游戏的想象空间。未来，腾讯游戏希望与全球玩家一起Spark More，一同去书写游戏未来的新篇章。

以下为参与本次腾讯游戏年度发布会的产品名单（排名不分先后）：

《巴普洛夫很忙》、《雁丘陵》、《小鹅科学馆》、《健康保卫战》、《罗布乐思》、《腾讯扣叮》、TGC腾讯数字文创节、《手工星球》

《和平精英》、《流放之路》、《重返帝国》、《重生边缘》、《全民大灌篮》、《传奇天下》、《穿越火线》、《真·三国无双 霸》、《合金弹头：觉醒》、《英雄联盟手游》

《我们的星球》、《牧场物语》、《璀璨星途》、《神角技巧》、《指尖领主》、《洛克王国》手游、极光计划、《天天爱消除》、《比特大爆炸》、《光与夜之恋》、《俄罗斯方块环游记》、《艾兰岛》

《Project：Fighter》、《玄中记》、《我叫MT5》、《一拳超人正义执行》、《数码宝贝：新世纪》、《西行纪 燃魂》、《火影忍者》手游、《庆余年》手游、《妄想山海》

《王者荣耀》、《乱世王者》、《天涯明月刀》、腾讯棋牌、《QQ飞车》、《QQ炫舞》、《大航海时代：海上霸主》、《荣耀新三国》、《延禧攻略之凤凰于飞》、《新信长之野望》《新天龙八部》、《风起三国》

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关于腾讯游戏

腾讯游戏成立于2003年，是全球领先的游戏开发、运营和发行平台，也是中国最大的网络游戏社区，致力于为玩家提供优质的互动娱乐体验。

目前，腾讯游戏旗下拥有超过140款自研游戏，为全球200多个国家和地区数以亿计的用户提供跨终端的互动娱乐体验。腾讯游戏联动其在文学、动漫、影视领域的丰富跨媒体IP资源，打造优质的游戏体验。

腾讯游戏亦致力于用游戏的方式服务社会，力求在游戏中探索更多的社会价值；同时，携手行业伙伴及用户打造健康游戏生态。

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