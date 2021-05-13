筐出胜利配音秀，整活大佬药水哥也有被折磨的一天！

你的童年是否有“别看我只是一只羊，羊儿的聪明难以想象......”的陪伴？又是否曾被灰太狼的“我一定会回来的”所洗脑？虎牙虚拟偶像联手国民IP《喜羊羊与灰太狼》，开展惊喜互动剧活动，助你找回童年的记忆！

药水哥VS喜羊羊，跨次元互动精彩不停

虎牙虚拟偶像进军羊村，虎牙派出挑战的是人气大主播药水哥和美女二次元主播丸子呦，羊村则是派出了喜羊羊的原配声优祖晴老师。原编剧专门提笔，为虎牙直播撰写剧本，加上虎牙自制互动剧系统，当晚三人在直播间开展互动剧活动，实力搭档出演，吸引了众多水友前来围观。不仅祖晴老师所配的喜羊羊十分鲜活，药水哥和丸子也用自己个性的声音，为《筐出胜利》中的角色增加了与众不同的色彩。与此同时，药水哥更是拿出了自己的整活功底，一大波表情包惊喜放送，引得直播间欢笑不停！

直播间水友太会玩，药水哥上班好难

还记得前段时间因为想下班却被迫营业的利路修吗？如今药水哥也陷入了和利老师相同的困境，与其不同的是药水哥遇到的难题是“上班好难”。在互动剧的进行中，需要水友们进行弹幕投票来决定剧情的发展走向，没想到这届水友十分叛逆，偏偏不选推动剧情发展的正确选项。尽管药水哥抱着一颗想要上班的心，但是笋丝们并不满足他的愿望，用行动让药水哥“提前下班”。真是天道好轮回，整活大佬药水哥也有被人折磨的一天。

娱乐赋能多领域，虎牙虚拟偶像发展持续走高

虎牙虚拟偶像发展至今始终走在行业前列，在虎牙直播多板块辐射带动下一直不断创新，拔节生长。此次与大IP《喜羊羊与灰太狼》合作，体现出了虎牙直播在行业内的高水平与可靠性。虎牙直播在创新的基础上继续发挥自身平台优势，自制互动剧系统，让观众通过弹幕的方式决定剧情走向，提升观众的参与度与互动性。

在未来，虎牙虚拟偶像将会继续开拓创新，完善自身生态布局，打开更广阔的受众市场，满足不同受众的需求，在提升自己市场价值的道路上持续发展。