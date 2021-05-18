《青色交响-aoppella!?-》翻唱第2弹为《猫》《天体观测》

KLab株式会社（总部：东京都港区、代表取缔役社长：森田英克、以下称“KLab”）打造的以“青春”×“阿卡贝拉”为主题的音乐原创企划《青色交响-aoppella!?-》（以下称《青色交响》），于2021年5月18日（周二）宣布，将制作《猫》《天体观测》两首歌曲作为J-POP翻唱曲目的第2弹作品。

关于本次制作，已于5月17日（周一）的直播节目中由出演的声优进行了发表。此外，在本次的直播节目中也发表了原创乐曲的制作、CD制作、新周边制作、快闪店的展开等关于今后《青色交响》推进的一系列信息。

速报！由11名男性声优呈献的阿卡贝拉！《青色交响》第2弹翻唱曲目选定为《猫》《天体观测》

《青色交响》于2021年3月4日公布项目启动，同时公开的J-POP翻唱串烧曲目在1周内播放数突破100万次（截至5月18日已达274万次），受到众多朋友的喜爱，也听到了很多来自大家的希望能继续制作第2弹的呼声。

由此，这次最终决定开启《青色交响》J-POP翻唱曲目第2弹的制作。

而在为提前庆祝5月21日（周五）首张CD发售而举办的“迎接CD发售纪念直播”中，由木村良平、KENN、仲村宗悟、滨野大辉率先为大家发表了本次制作的翻唱曲目将为《猫》《天体观测》，并和观众们一同庆祝了此次制作的决定。

此外，节目中还公布了原创歌曲第2弹的制作、CD第2弹的制作、作为《青色交响》官方周边的首款玩偶的制作决定。更多信息将于后续逐一公开。

敬请关注今后《青色交响》的展开！

节目中发表了曲目名，现场嘉宾与线上观众们都沉浸在一片热烈的气氛中

（左起）木村良平、KENN、滨野大辉、仲村宗悟

关于J-POP翻唱曲目第2弹的制作

DISH//（ディッシュ）《猫》阿卡贝拉翻唱版

演唱者：都立音和高校成员

鈴宮 壱（CV：木村 良平）

丹波 燐（CV：逢坂 良太）

雁屋園 道貴（CV:KENN）

四方 ルカ（CV:柿原 彻也）

宗円寺 雨夜（CV:前野 智昭）

《猫》（作詞・作曲：あいみょん）

阿卡贝拉编曲：橘 哲夫

(C) 2017 by STARDUST MUSIC,INC. 446 DIVISION

BUMP OF CHICKEN《天体观测》阿卡贝拉翻唱版

演唱者： 私立奏ヶ坂中学高等学校

是沢 舞斗（CV：小野 友树）

綾瀬 光緒（CV：丰永 利行）

紫垣 明（CV：浦田 涉）

宗円寺 朝晴（CV：佐藤 拓也）

猫屋敷 由比（CV：滨野 大辉）

深海 ふかみ（CV：仲村 宗悟）

《天体观测》（作詞・作曲：藤原基央）

阿卡贝拉编曲：とおるす

(C)2001 by BRIDGE CO.,LTD.

期间限定“CD发售前纪念直播”节目的回放

5月17日（周一）“迎接CD发售纪念直播”的回放视频，将会在官方Youtube频道及KLabGames官方bilibili频道上限定公开至5月24日（周一）。欢迎大家前往收看！

官方YouTube频道

https://www.youtube.com/c/aoppella

KLabGames官方bilibili频道

https://space.bilibili.com/19053532

《青色交响》原创歌曲《Playlist》、《Think about U》数字音乐先行发布！

作为5月21日（周五）首张CD发售的前奏，自2021年5月17日（周一）起，《青色交响》的原创歌曲《Playlist》、《Think about U》正式上线Apple Music、Spotify、YouTube Music等数字音乐平台！

发布平台上的详细内容，请分别根据以下链接地址进行确认。

Playlist

普通版：https://linkco.re/zFVVXdzd

高音质版：https://linkco.re/bzB5pxxc

Think About U

普通版：https://linkco.re/uZZtZEFb

高音质版：https://linkco.re/cn5Amrsb

达成目标转发数，即可获取《青色交响》首发壁纸福利！Twitter转发活动开始！！

官方Twitter（@aoppella）上正在进行，达成目标转发数后即可获得《青色交响》首发壁纸的活动。以活动达成数字为目标，还请大家一起参与转发哦！

参与方法

（１）关注《青色交响-aoppella!?-》官方Twitter @aoppella

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礼物内容

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关于礼物发放

目标数达成后，将在官方Twitter上进行告知，敬请关注官方Twitter账号@aoppella。

关于《青色交响-aoppella!?-》

《青色交响-aoppella!?-》是以“青春”×“阿卡贝拉”为主题进行跨媒体展开，由KLab操刀的音乐原创项目。

<<故事概要>>

――那一天，少年们被深深吸引了。

伫立在眼前的，是与自己相同普通到不行的高中生。

既没穿着华美的服饰，手里也没拿着任何乐器。

明明是如此的普通，却在他们开口的瞬间，

自由变幻的优美和声充满四周，观众们也随着为之疯狂。

「我们，也想像他们那样歌唱！发光发亮！」

被阿卡贝拉<无伴奏合唱>所深深吸引的高中生们，他们的目标是，

高中生限定的阿卡贝拉音乐竞赛『青色交响』

怀抱着远大的目标，由他们所带来的演奏，就此开始――！

官网

https://www.aoppella.com/

官方Twitter

@aoppella

官方YouTube频道

https://www.youtube.com/c/aoppella

(C)KLab

※文中记载的公司名称、产品名称、服务名称均为各公司所持有的商标或注册商标。

KLab株式会社

公司名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）

公司代表：代表取缔役社长 森田英克

公司设立：2000年8月1日

资本金：49亿5357万日元（截至2021年4月末）

上市信息：东京证券交易所·第一部（3656）

总部所在地：〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

业务内容：移动线上游戏的企划·开发·运营

公司官网：http://www.klab.com/jp