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《斗破苍穹》动画第四季全面升级定档328 为救药老萧炎勇闯炼药师大赛

资讯 狼小狼 2021年02月22日 11:58

2月21日，由阅文集团、企鹅影视、万达影业联合出品，幻维数码制作的《斗破苍穹》动画第四季发布定档PV，宣布将于3月28日在腾讯视频独家播出。第三季末尾，药老为救萧炎耗尽所有灵魂力量陷入沉睡。为唤醒药老，萧炎怀着愧疚和责任，踏上了寻求灵药的道路。

《斗破苍穹》动画第四季全面升级定档328 为救药老萧炎勇闯炼药师大赛 资讯 第1张

制作全面升级 全新建模带来强烈视觉冲击

《斗破苍穹》改编自知名网文作家天蚕土豆的同名小说，讲述天才少年萧炎，如何在属于斗气的世界里艰苦修炼，终成一代斗帝的故事。

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作为3D玄幻热血番，《斗破苍穹》对制作有着极高的要求。从今日曝光的定档PV可以看出，此次在细节的刻画上可以说是精益求精。不论是细腻的环境刻画，还是人物动作打戏的超流畅体验，亦或者是斗气铠甲、斗气化翼、海波东的冰龙等大招特效都让人眼前一亮。据悉第四季将渲染器升级为RedShift，不仅制作更加高效，愈发复杂的材质效果也能轻松实现。武器上的幽幽绿光冰、追逐中的尘嚣感、再到人物面部的一颦一笑，细节处更显精致。绑定系统、动捕设备的升级，则让动画能够专注于难点镜头，动作更为酣畅淋漓。而模型制作工艺的提升，引擎效果的升级，外加环境特效叠加，更是为观众带来无与伦比的全新视觉享受。细节与设备的强结合，让《斗破苍穹》动画第四季焕发出了新的魅力。

《斗破苍穹》动画第四季全面升级定档328 为救药老萧炎勇闯炼药师大赛 资讯 第3张

热血少年重归 美杜莎女王化身贴身萌宠

上一季说到，药老为救萧炎陷入昏睡，药老能否苏醒成了遗留下的最大悬念，粉丝们早就翘首以盼，期待第四季解开这个谜题。这一季的故事，着眼于主角萧炎自身。为了唤醒药老，他放下了被纳兰家族退婚的仇恨和羞辱，戴上面罩，化名“岩枭”去帮助纳兰嫣然的爷爷祛毒。如果说之前的萧炎只是一个楞头少年，一腔孤勇只为一句“莫欺少年穷”，那这一季的萧炎已经完全蜕变了。退婚之耻曾是激起他奋进的导火索，但随着个人成长，“三年之约”不再是不能触碰的耻辱，他有了更重要的人和事需要去守护。参加炼药师大赛，不仅是与更强的对手、昨日的自己作斗争，真正的逆流而上，更是为了唤醒一直悉心栽培他的老师，这也是第四季中萧炎前行的巨大动力，期待药老早日苏醒，这对情如父子的师徒能够再次并肩作战。

《斗破苍穹》动画第四季全面升级定档328 为救药老萧炎勇闯炼药师大赛 资讯 第4张

不仅如此，《斗破苍穹》第四季对主要角色之间情感羁绊的刻画也十分到位。据悉，美杜莎、云韵、纳兰嫣然等人气角色将悉数登场。从预告中就能看到美杜莎还原手指吻名场面，女王化身萧炎的贴身萌宠，期待二人的超萌反差；作为云岚宗宗主的云韵，与萧炎再次相见的场景也倍受期待；纳兰嫣然则实力演绎“今天我对你爱搭不理，明天我对你高攀不起”，对岩枭倾心的她，得知真相后会如何看待当年冷眼的自己呢？

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而全新建模的萧薰儿自模型曝光之后就备受期待，新造型的她将会惊喜亮相第四季。还有全新人物夭夜、夭月两位皇室公主，女神齐聚的第四季在视觉上一定是极大的享受。也正是一个个有血有肉的角色，共同谱写了斗气世界的爱恨情仇，萧炎在一次次生死之间向巅峰强者迈进。风挥击千层浪，少年不败热血。

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《斗破苍穹》动画第四季由阅文集团、企鹅影视、万达影业联合出品，幻维数码制作，3月28日起，腾讯视频全网独播，每周日10点更新，VIP抢先看1集。

起于微末，奋发向上，失去药老的萧炎如何化解重重危机？倒计时开始，期待炎帝萧炎热血回归！

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