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《乔乔的奇妙冒险》动画系列手游简繁体品牌概念站上线

业内 狼小狼 2020年12月25日 13:03
    KLab株式会社（总部：东京都港区、代表取缔役社长：森田英克、以下称“KLab”）与盛趣游戏/Shengqu Games（总部：中华人民共和国上海市、CEO：谢斐）合作的、面向中国大陆及港澳台地区开发中的《乔乔的奇妙冒险》动画系列的简体中文版及繁体中文版手游，于12月25日（周五）正式公开其品牌概念站。

《乔乔的奇妙冒险》动画系列手游简繁体品牌概念站上线 业内

    同时，该作的简体中文版正式定名为《乔乔的奇妙冒险 黄金赞歌》。
配合本次的发表，盛趣游戏也公开了用于发布游戏最新资讯的官方微博&微信账号，并宣布将携该作参展2021年1月1日（周五）~2日（周六）于上海举办的中国最大规模动漫盛会“COMICUP27”。届时，各位粉丝和玩家可以前往上海新国际博览中心W3馆 CPA01展位，现场参与活动还能够领取精美周边

    【《乔乔的奇妙冒险 黄金赞歌》游戏官方账号信息】
    官方品牌概念站：https://jojozg.web.sdo.com/
    官方微博账号：@乔乔正版手游黄金赞歌
    官方微信账号：乔乔正版手游黄金赞歌
    版权标记：
    (c)Hirohiko Araki&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/SHUEISHA,JOJO The Animation Project (c)KLabGames(c)Shengqu Games

    关于《乔乔的奇妙冒险》
    《乔乔的奇妙冒险》于1987年在《周刊少年JUMP》开启连载，是由荒木飞吕彦老师创作的高人气漫画作品。
    目前第8部《乔乔福音》正在《ULTRA JUMP》杂志上进行连载。2018年，以意大利为舞台，描绘了梦想成为黑帮明星的少年“乔鲁诺·乔巴纳”及其伙伴们的生存之道的作品-《乔乔的奇妙冒险 黄金之风》被动画化，并在全世界范围内收获了极高人气。

    盛趣游戏/Shengqu Games
    公司名：盛趣游戏 （英文名：Shengqu Games）
    总部所在地：中华人民共和国上海市
    业务内容：盛趣游戏是全球领先的网络游戏开发商、运营商和发行商。立足“科技赋能文化”的新文化产业定位，盛趣游戏全面推进“精品化”、“全球化”、“新文化”三大战略，以科技为骨、文化为翼，用科技激活文化的精髓，致力于成为一家打造极致互动体验的科技文化企业。先后推出和运营了《热血传奇》、《传奇世界》、《泡泡堂》、《龙之谷》、《最终幻想14》等70多款精品游戏，注册用户超过22亿。进入移动游戏时代，先后成功发行代理游戏《扩散性百万亚瑟王》与推出自研游戏《热血传奇手机版》、《传奇世界手游》、《龙之谷手游》、《龙之谷2》等现象级作品。
    公司官网：http://www.shengqugames.com/

    ※文中记载的公司名称、产品名称、服务名称均为各公司所持有的商标或注册商标。
    KLab株式会社　
    公司名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）
    公司代表：代表取缔役社长　森田英克
    公司设立：2000年8月1日
    资本金：48亿7483万日元（截至2020年11月末）
    上市信息：东京证券交易所·第一部（3656）
    总部所在地：〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー
    业务内容：移动在线游戏的企划·开发·运营
    公司官网：http://www.klab.com/jp

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