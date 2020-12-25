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跨年好去处！紫薇港次元集结大巡游与你欢度元旦！

业内 狼小狼 2020年12月25日 12:58
跨年好去处！紫薇港次元集结大巡游与你欢度元旦！ 业内 第1张

跨年好去处！紫薇港次元集结大巡游与你欢度元旦！12月28日至1月1日漫无“紫”境 紫薇港次元集结大巡游，无论你是coser、痛车爱好者还是吃货，这里都能承包你一年的欢乐！现场活动丰富有趣，更多精彩等你来玩！请收这份精心整理的打卡攻略！coser巡游、痛车展览、潮流派对...每个活动都很适合拍照打卡，现在一起来看看吧。

跨年好去处！紫薇港次元集结大巡游与你欢度元旦！ 业内 第2张

☆I DO/埃菲尔铁塔装置点灯☆神奇的灯光闪烁出多姿多彩的夜晚，身处其中，现场美轮美奂。

☆“万紫引力”震撼跨年之夜☆梦幻舞台为紫薇港独家编排沉浸式舞会，打破传统舞台的距离感，让顾客参与其中，全方位感受沉浸式艺术的魅力。

☆FILA FUSION 潮流派对☆联动场内FILA FUSION进行互动表演，潮流街舞、花样篮球秀等，年轻的力量引爆全场。

☆“漂亮宝贝”颁奖☆打造儿童时尚走秀活动、儿童才艺秀，实力提升家庭亲子新风尚

☆“Battle玩家”潮流快闪☆潮流街舞演出，滑板、轮滑等玩家街头快闪，年轻人的潮流聚集地，大家千万不要错过这些活动哟。

跨年好去处！紫薇港次元集结大巡游与你欢度元旦！ 业内 第3张

现场还有【漫无“紫”境COSPLAY巡游】【漫无紫境痛车展】等特色活动！

☆漫无“紫”境COSPLAY☆巡游紫薇港IP紫薇仙子结合cos盛大亮相，携手各路动漫形象及动漫痛车，打造漫无紫境coser巡游，coser的年度盛会、宅舞快闪，也为紫薇港制造了新的惊喜。

☆漫无紫境痛车展☆突破次元壁，汇聚众多知名汽车品牌，集结了多款宅御萌妹角色，让爱好者们大饱眼福，一定要去现场拍照打卡哦！

跨年好去处！紫薇港次元集结大巡游与你欢度元旦！ 业内 第4张

更多精美礼品等你来拿！吃喝玩乐购一站搞定，超多活动，尽在佛山王府井紫薇港！我们一起跨年吧！

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