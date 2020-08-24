《偶像梦幻祭2》萤火虫漫展现场速报

这个夏天，由乐元素推出的手游力作《偶像梦幻祭2》为你准备了丰富多彩的漫展之旅！2020年8月21日至23日，《偶像梦幻祭2》如约参展萤火虫动漫音乐嘉年华，为制作人们奉上了豪华无料十连抽，现场打歌试玩，还有知名舞团现场再现人气live！同时，制作人们现场近距离体验偶像演出，体验游戏还原的舞台魅力，现场气氛十分热烈！下面就一起来看看萤火虫漫展现场速报吧！





星光璀璨 引爆现场

2020年8月21日至23日，由乐元素推出的手游力作《偶像梦幻祭2》参展萤火虫动漫音乐嘉年华！《偶像梦幻祭2》为你现场揭晓：展台现场还原演唱会的舞台，led显示屏滚动播放偶像们的演唱会mv，巨大的等身等比偶像人形立牌，仿佛偶像们就在你身边！





别致还原演唱会舞台的展台，在现场也吸引了许多制作人们驻足。偶像小哥哥们的魅力果然无法阻挡！





豪华周边再现 小哥哥们冲鸭！

之前在ChinaJoy2020和BlibiliWorld2020，各种《偶像梦幻祭2》的人气周边获得了制作人们的一致好评，也有许多制作人很想获得小哥哥们的周边，但却遗憾没有办法到场。在萤火虫动漫音乐嘉年华，人气角色的合奏明信片和预演徽章贩售华丽回归！许多制作人们现场排队抢购，希望能把这些豪华周边抱回家！





除了各种周边贩售回归，《偶像梦幻祭2》官方也将宠粉进行到底，现场有各种周边赠送！关注官博及b站官方账号即可获得角色透卡；在微博或b站动态中发布现场照片，即可获得精美文件夹；现场预约扫码，即可获得精美纸袋。制作人们大排长队，现场气氛火热难挡！





欧非血统鉴定比拼 制作人试玩time！

在会场现场，备受大家期待的豪华无料连抽活动绝对是萤火虫动漫音乐嘉年华的亮点之一！许多制作人们在现场体验了豪华无料连抽的快感，在鉴定自己的欧非血统的同时，还能抱走官方赠送的角色透卡。在场抽出五星卡的制作人，还将获得《偶像梦幻祭2》Q版鼠标垫！





制作人试玩time也让现场的气氛一度达到高潮！萤火虫动漫音乐嘉年华现场，《偶像梦幻祭2》开放节奏音游玩法试玩，邀请在场的制作人一起感受偶像舞台！无数制作人在现场进行试玩，感受和偶像们登上舞台的光彩瞬间！参与即可获得《偶像梦幻祭2》手机支架，获得一定的分数还可抱走大吉T恤和Q版鼠标垫。





高度还原游戏！与coser亲密接触的一瞬间

在主舞台表演环节，人气舞团cos成《偶像梦幻祭2》Crazy:B的小哥哥们，惊艳亮相萤火虫舞台，以高燃的舞蹈表演引爆全场！现场还原人气热舞，制作人们仿佛亲临演唱会现场，全方位感受偶像的一切！





出现在展台前的高颜值coser们更是吸引了众多制作人驻足停留。天城燐音、HiMERU、樱河琥珀、椎名丹希，当这些光芒四射的偶像真实出现在眼前，你想和谁一起迈向偶像的顶点呢？





美好祝福 留下你的专属回忆

在《偶像梦幻祭2》的专属应援墙上，制作人们纷纷留下了与小哥哥们的专属回忆，有美好的祝愿，有对未来的希冀，还有加油和应援！大触们更是将应援墙画得满满当当，用精湛的画技向大家强势安利自己最爱的小偶像！





在制作人们的陪伴下，萤火虫动漫音乐嘉年华完美落下了帷幕。这个夏天，《偶像梦幻祭2》为你准备了丰富多彩的漫展之旅！下一站，我们依旧不见不散！





【关于《偶像梦幻祭2》】

《偶像梦幻祭2》是乐元素出品的全新音乐学员Live演出手游，现已开启全平台预约！

官网：https://es2.happyelements.com/

预约：https://es2.happyelements.com/register

官方微博：偶像梦幻祭2

官方微信：偶像梦幻祭2

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