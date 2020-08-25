《宝石幻想：光芒重现》将举办首次线上直播演唱会“LIGHT UP the MAGIC”

KLab株式会社（总部：东京都港区、代表取缔役社长：森田英克、以下称“KLab”）和株式会社KADOKAWA（总公司：东京都千代田区、董事长：松原眞樹、以下称“KADOKAWA”）宣布，以“魔法”x“偶像”为主题的跨媒体项目《宝石幻想：光芒重现 ～这个世界的偶像会魔法～》（以下简称《宝石幻想：光芒重现》），将举办首次演唱会“Lapis Re:LiGHTs·Stars 1st Orchestra’LIGHT UP the MAGIC’”。

本次演出将以线上直播的方式举行。

期待已久的1st Live将在线上举办！20位豪华声优阵容将通过表演呈现魔法舞台！

《宝石幻想：光芒重现》第一场魔法演唱会（Live）“Lapis Re:LiGHTs·Stars 1st Orchestra’LIGHT UP the MAGIC’”将以线上直播的方式举办。“Lapis Re:LiGHTs·Stars旗下6组共计20位声优将登台演出。

同时，本次LIGHT UP the MAGIC演唱会官网也正式上线。更多关于活动的参与方法·注意事项等的具体信息，还请前往官网了解。

活动概要

【演唱会名称】

Lapis Re:LiGHTs·Stars 1st Orchestra “LIGHT UP the MAGIC”

【举办时间】

2021年2月27日（周六）

2021年2月28日（周日）

＜举办时间、播放平台、票务信息、周边贩售信息等相关演出具体信息将于日后发表＞

【出演者】

--------LiGHTs（霓光）--------

安斋由香里、久保田梨沙、向井莉生、佐伯伊织、山本瑞稀

--------IV KLORE（四重异奏）--------

星乃叶月、岭内知美、筱原侑、中山瑶子

--------この花は乙女（花为乙女）--------

本泉莉奈、铃木亚理沙、大野柚布子

--------シュガーポケッツ（口袋甜心）--------

早濑雪未、广濑世华、赤尾光

--------Sadistic★Candy（小恶魔★糖果）--------

雨宫夕夏、松田利冴

--------supernova（超新星）--------

樱木夕、奥纱瑛子、伊藤遥

【活动官网】

https://www.lapisrelights.com/lp/event/1st_event_stars/

※开演日期及出演者有可能根据届时情况出现调整，还请谅解

※本次活动的开展将以观众及演职人员的健康安全为最优先考量。后续如因新冠疫情的发展，或根据政府发布的行政命令，演出内容可能发生变更或中止，还请了解。

官网（https://www.lapisrelights.com）及官方微博（@宝石幻想_光芒重现）上也会陆续发布《宝石幻想：光芒重现》的最新情报，还请持续关注！

宝石幻想：光芒重现～这个世界的偶像会魔法～ 概要

名 称 宝石幻想：光芒重现 ～这个世界的偶像会魔法～

游戏类型 和魔女（偶像）一起创造奇迹的养成RPG♪

官方微博 ＠宝石幻想_光芒重现

官方bilibili空间 https://space.bilibili.com/429881822

官网 https://www.lapisrelights.com

版权标记

© 2017 KLabGames

© KADOKAWA CORPORATION 2017

© Shengqu Games. Published by bilibili Game

株式会社KADOKAWA

公司名 株式会社KADOKAWA

公司代表 代表取缔役社长 松原眞樹

公司设立 2014年10月1日

注册资本 206亿日元

本社所在地 〒102-8177 東京都千代田区富士見二丁目13番3号

业务内容：对运营出版业务、影像业务、版权业务、数字内容业务、网络娱乐服务以及内容企划/开发/管理、视频社区服务管理等的公司进行经营管理，同时进行其附带或相关事业

URL https://www.kadokawa.co.jp/

※其他，文中记载的公司名、产品名、服务名均为各公司所持有的商标或注册商标。

KLab简介

公司名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）

公司代表：代表取締役社長：森田英克

公司设立：2000年8月1日

资本金：48亿4916万日元（截至2020年7月末）

总部所在地：〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

业务内容：移动在线游戏的企划·开发·运营公司

官网：http://www.klab.com/jp

