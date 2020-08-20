8月20日，2020中国IP产业千人峰会暨第五届“玉猴奖”颁奖典礼隆重举办，由赛几动漫出品，小鸟导演，林少领监制的系列动画作品《小狮子赛几》斩获“玉猴奖2020年度十佳新锐动漫IP”奖项。

作为中国首个以市场价值为评选标准的IP产业类奖项，“玉猴奖”有着“中国原创IP奥斯卡”的行业美誉。“玉猴奖”由中国IP产业年会组委会主办，旨在评选具备商业价值的原创IP。第五届“玉猴奖”收到超1000个申请作品，各奖项评定由网络投票、专家评审、网络关注度检索三方面构成，其中专家评审由来自国内外的行业协会领导、行业权威、媒体代表、投资机构代表等组成。专业的评审方式、强大的评审阵容，公正地评选出具有行业代表性的奖项。经过三轮激烈角逐，赛几动漫出品的系列动画作品《小狮子赛几》凭借高识别度的形象、脑洞大开的内容以及强劲的IP商业价值脱颖而出，获选为“玉猴奖2020年度十佳新锐动漫IP”。

《小狮子赛几》以趣味的剧情，丰富的想象力，强烈的共鸣获得千万大小朋友的喜爱。截止至2020年8月，《小狮子赛几》全网已拥有1500万粉丝，2亿次点赞，45亿次播放。

凭借优质的内容及精心的运营，《小狮子赛几》IP全网影响力不断提升，为衍生开发打下扎实基础。《小狮子赛几》动画衍生的早教绘本、玩具、文具等授权产品已逐步量产，改编的游戏《赛几大冒险》、《赛几垃圾分类大冒险》、《赛几拼拼图》已上线运营。除此之外，潮玩、潮服、童装、舞台剧、室内游乐园等衍生业务已确定合作意向，正有序地开发制作。

赛几动漫创始人兼CEO林少领表示，“赛几动漫的理念是以原创动漫IP为根，动漫影视内容为主干，动漫衍生业务为枝叶，快乐陪伴为果实，以此构建IP内容创作、衍生运营、观众陪伴的良性循环体系”。此外，赛几动漫和梦亦非影视制作联合出品的最新动漫番剧预计在今年上线。

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