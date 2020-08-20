爱奇艺原创动画《无敌鹿战队》荣获"玉猴奖2020年度十佳新锐动漫IP

8月20日，在深圳会展中心举办的"玉猴奖"颁奖典礼上，爱奇艺原创的动画系列片《无敌鹿战队》荣获2020"玉猴奖"年度十佳新锐动漫IP奖。"玉猴奖"创立于2016年，由中国IP产业年会组委会主办，是中国第一个以市场价值为评选标准的IP产业奖项，被誉为"中国原创IP奥斯卡"。去年，爱奇艺出品的儿童动画《嘟当曼》同样获此殊荣，爱奇艺IP原创能力和商业价值正不断受到业界的高度认可。

《无敌鹿战队》是由爱奇艺原创出品，尼克儿童频道进行内容及创意监制的CG系列动画，也是尼克儿童频道在创意阶段就决定将其引入国际平台的首个中国原创IP动画项目，曾多次受到新华社、光明日报、人民网等权威媒体的报道与认可。动画讲述了四只可爱又勇敢的小鹿不断冒险、帮助他人、化解危机，守护家园的故事，7月15日在爱奇艺上线播出后，热度持续攀升高达4826，稳居爱奇艺儿童热播榜前三名。该片目前已登录尼克国际儿童频道亚洲市场，于每周一至周五播出，覆盖中国香港、中国台湾、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚等地区，还将从10月起陆续登陆欧洲、拉丁美洲、澳大利亚、日本及韩国等国家，是真正全球小朋友暑期共同收看的首部国产儿童动画片。

作为一部面向国际传播的儿童动画片，《无敌鹿战队》在价值引领、人物设计、动画语言上都注重融合中西文化，努力消除文化隔阂，同时在剧本创意、角色设定、动画制作等多方面对标国际水平及其播出标准，美术设计、形象渲染、灯光效果等品质细节力求精益求精，为中国动画走出去提供了有益参考。

近年来，在儿童动画领域，爱奇艺通过不断拓展全球资源与合作伙伴，与尼克儿童频道、BBC、迪士尼等全球知名动画企业合作，为用户提供多样化优质内容。此次《无敌鹿战队》的获奖，也再次证明了爱奇艺的优质内容原创力和平台影响力。未来，爱奇艺将继续深耕优质原创IP，通过线下活动、周边衍生产品开发、VR动画制作等进一步完善IP产业链条，释放IP更大化商业价值，拓展儿童产业想象空间，增强中国原创动画产业的国际竞争力。

