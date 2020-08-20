《迷你世界》第一偶像甜心花小楼变身？8.21全新形象揭晓！

夏日炎炎，近期动作频频的《迷你世界》又为玩家们的热情加了一把火，带来了《迷你世界》第一偶像甜心花小楼的“变身”大计。在唯美梦幻的海报中，花小楼的背影眺望远方，预告全新形象将于8月21日直播公开，引起了粉丝们的热烈讨论。

自2019年1月正式出道以来，花小楼的外形一直维持着游戏内皮肤的形象特色，方头短身的她凭借自己的勤奋和超“萌”力，星途一路坦荡。从主演《花语程行》动画，到发力短视频展示自己的萌萌日常，再到多平台直播巡演与粉丝实时互动，连连打破次元壁的花小楼在一年半内全网狂吸一千万粉丝，实绩惊人。

回顾花小楼的成长可以看出，敢想敢闯的她脚步从不会在舒适区停下。不仅如此，她也十分愿意倾听粉丝的想法和感受，虽然与粉丝见面的形式总有不同，但亲切一直是花小楼不变的设定。在不少粉丝热情创作的作品中，都能看到花小楼突破原有三头身设定的少女系形象;而为回应粉丝的期待，花小楼官方也推出过花小楼六头身单张海报，大受好评。

作为一名养成系偶像，花小楼的粉丝与偶像一直都是“双箭头”互相陪伴，共同成长。变化的是她的外表，不变的是她亲切呆萌的内核。花小楼的目标仍然是成为最棒的虚拟偶像，而更少女系的外表也将帮助她被更多人看见并喜爱。六头身虚拟偶像花小楼即将在8月21日迎来她的首场直播，公开3D新形象，让我们拭目以待!

