潮流人类在哪里？指路动漫时尚教主LALALACOCO

这个夏末,一个全新的时尚类综艺《潮玩人类在哪里》掀起热潮,大众对时尚潮流的认知和见解不断加强,无论是千禧一代有经济基础的消费者,还是当下最活跃的Z世代,追逐潮流已经成为日常生活中的一部分,时尚ICON的影响力越来越大。

说到时尚ICON,近日网络上冉冉升起了一颗时尚新星!小圆脸,齐刘海、大波浪、红眼镜、猫耳朵是她的标志,搭配百变的衣服,让她愈发灵动俏皮。她便是Hello Kitty创作者清水侑子时隔42年,再度推出的最新动漫形象——LALALACOCO。

可爱时尚教主LALALACOCO

《LALALACOCO》动漫于7月登陆B站,仅更新7话,便收割播放量14.2万,追番人数高达6.1万。LALALACOCO,这个来自日本的宝藏时尚“女明星”到底有何魅力?

动画片LALALACOCO

Hello Kitty的妹妹横空出世

精致的长相,明亮的色彩,都暗示着LALALACOCO的“血统”不一般。她是日本知名插画家、Hello Kitty创作者清水侑子老师,时隔42年后全力推出的新动漫形象,因此,LALALACOCO也可被看作Hello Kitty的妹妹。

清水侑子老师创作LALALACOCO

但与Hello Kitty不一样的是,清水侑子老师在创作LALALACOCO的时候,注入了自己的时尚玩心——LALALACOCO是一个时尚教主,拥有自己的同名时尚商店。有了这层身份,LALALACOCO的造型多样,分分钟击中你的少女心。

LALALACOCO每一番都给你不一样的造型惊喜

强大的动画制作团队,也是让LALALACOCO成为年轻人时尚ICON的重要因素。LALALACOCO系列动画片是由拥有扎实基本功底以及丰富制作经验的日本老牌动画企业彗星社所制作。该制作社曾经创作了《魔女的宅急便》、《校园迷糊大王》、《超级小白》、《Heart Catch 光之美少女!》、《飞天小女警Z》、《我爱美乐蒂》及《宝石宠物》等人气季番动画系列。

LALALACOCO动画片由彗星社制作

亲自操刀本片的艺术总监则是大野广司,他曾经参与多部日本的热门动漫的制作,其中包括在中国动漫界内也耳熟能详的大IP:《狼的孩子雨和雪》、《魔女的宅急便》、《百日红》、《草莓棉花糖》等。

可爱时尚教主LALALACOCO

LALALACOCO在日本播出之时,便大受欢迎。此次进军中国,更是让她的人气实现了翻倍,国际化时尚教主定位深入人心。

始于可爱,忠于时尚,陷于治愈

每天以“找寻各种可爱东西”为己任,拥有洋娃娃一般变幻无穷的漂亮服饰和百变衣橱,作为时尚教主的LALALACOCO,凭着对时尚敏锐的嗅觉,不但为穿衣小白提出“可爱升级”的时装方案,还鼓励着身边的小伙伴们,无需过分在意他人的目光,要懂得追寻内心觉得舒适的“可爱”。

LALALACOCO与她的朋友们

LALALACOCO动画的每一番都紧跟时尚,汇聚时下最炙手可热的流行信息,如洛可可穿搭风、网购服饰注意事项、手工首饰、时尚博主自媒体推广等,取材于潮流年轻人的日常生活,让观众通过通俗易懂的方式学习装扮知识,还在潜移默化中被LALALACOCO的时尚理念所感染。

LALALACOCO传递个性时尚理念

与雷厉风行和专注“高大上”的时尚教主风格不一样,LALALACOCO亲和温柔,她看到可爱的小物品也会忍不住剁手,不时散发满满少女心,仿佛生活在我们身边的好朋友。同时,她的搭配知识不分身材、不看价格,有如春风一般轻柔地传递着她的时尚态度。

进击的COCO!声优大赛火热开启

为了拉近与中国观众的距离,巩固LALALACOCO的时尚地位,LALALACOCO全国声优大赛即将火热开启!

LALALACOCO全国声优大赛

这显然不是LALALACOCO第一次玩“配音”,日本第二季《LALALACOCO》便联手日本人气女团AKB48进行动画配音,获得空前的热度与话题。有了日本的成功经验,国内此次声优大赛将配音落到了“全民”的层次,每个人都有机会参与制作LALALACOCO动画,拥有自己与LALALACOCO的专属记忆。

LALALACOCO与AKB48女团联合

如果你也想亲自感受“可爱升级”的时尚加持,那就赶紧来关注LALALACOCO全国声优大赛吧!接下来的日子里,LALALACOCO依然会与你以时尚为马,一起元气萌发!



