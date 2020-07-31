暑假追番不用愁，爱奇艺动漫超A片单推荐

随着史上最悠闲暑假正式进入“被动宅”模式,越来越多的小伙伴开始在享受假期之余寻找精神食粮的慰藉,看一部高品质的电视剧、一个种草已久的大热综艺,或是期待已久的神仙动漫。在这个爱奇艺诸多作品神仙打架的档期,爱奇艺动漫上线的“夏日追番大作战”专题活动吸引了众网友的眼球!这份豆瓣评分8.0以上的超A动漫片单一经上线活动话题的阅读量就迅速破亿,二次元粉丝们的追番热情在一瞬间就被燃至high点。

“夏日追番大作战”的片单可谓包罗万象。其中大热的爱奇艺自制独播国漫《有药》因其频频爆梗的搞笑风格而成为粉丝们的“快乐源泉”,作为一个硬核群体穿越剧,这部动漫夹杂了武侠、科幻等元素,清奇的脑洞和高密度的笑点齐发,甚至被称为是中国版《银魂》。在拥有高制作水准声影动漫的加持下,《有药》火速飙升为爱奇艺动漫榜国漫榜第一名,堪称“国漫之光”。除《有药》外,《邪王追妻》、《今天开始做明星》、《万古仙穹》等连载多年的佳作也一同为热爱国漫的粉丝们带来了一场追番盛宴。

这场号称“夏日追番大作战”的二次元年度大戏,当然少不了经典日漫的戏份。《航海王》、《博人传》、《名侦探柯南》等史诗级经典IP自然长盛不衰,《刀剑神域 爱丽丝篇 异界战争》、《Re:从零开始的异世界生活》这类在深度动漫爱好者中颇具口碑的优秀作品也都在片单之内。

这里有搞笑沙雕的穿越故事,这里也有快意恩仇的玄幻修仙;这里有唤醒青春记忆的激情热血,这里更有糖值爆表的纯爱热恋……

在暑期档的布局中,爱奇艺推出的大量剧综都成为了迎合夏日主题的不二选择,海量的优质动漫作为暑期档的主打之一更是瞬间让年轻人燥了起来。在这个夏天,爱奇艺动漫暑期“夏日追番大作战”给每一段青春的记忆注入二次元能量,让每个动漫迷都轻松解锁追番新姿势!

