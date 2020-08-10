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阅文集团发布7部IP自制动画计划，携手腾讯视频共铸国漫精品

业内 狼小狼 2020年08月10日 10:05

8月8日,2020腾讯视频动漫年度发布会如期举行。在这场直播形式的发布活动中,阅文集团发布了7部IP自制动画的新计划,展现出越来越丰富的动画作品矩阵和IP长线运营模式的持续推进能力。过去几年,阅文与腾讯视频通过在内容、平台、资源上高效联动,持续向市场输出叫好又叫座的高质量动漫作品,引领国产动漫发展。

阅文集团发布7部IP自制动画计划，携手腾讯视频共铸国漫精品 业内 第1张

阅文发布七部动画计划,内容版图不断拓展

阅文集团发布了7部IP自制动画作品,包括《全职高手》《斗破苍穹》《武动乾坤》《星辰变》《全职法师》等脍炙人口的五部IP动画系列的最新续作,也包括《神藏》《代号:赤色》(原著《兵者为王》)两个备受期待的全新作品。涵盖玄幻、现代都市、游戏电竞、鉴宝探险、热血传奇等多类题材,满足越来越多观众的题材喜好,在泛二次元人群中不断拓展用户基盘。其中《斗破苍穹》还在当天的直播中以181万的高票获选粉丝发电榜冠军,成为当日60多个动画项目中观众最喜欢的动画项目。

阅文集团发布7部IP自制动画计划，携手腾讯视频共铸国漫精品 业内 第2张

动画《全职高手2》的主创团队导演邓志巍、配音演员阿杰、叶清、季冠霖、C小调、乔诗语也亲临现场带来了《全职高手2》的最新动态,分享制作心得。配音演员们现场还原动画里的经典片段,引起粉丝的热烈回应。歌手Mario也首度现场演唱第二季片尾曲《Our Glory Road》。

阅文集团发布7部IP自制动画计划，携手腾讯视频共铸国漫精品 业内 第3张

阅文动漫在扩充题材品类的同时,与主流价值观的融合越来越紧密。《神藏》讲述了一个热血少年文物解密的故事,在开发过程中与苏州博物馆开展多个层面的合作,将提升作品文化品质与助力文物保护科普的公益目的合二为一,为新兴网络文学IP运营与中华传统文化之间的赋能与反哺演绎了经典案例。动画《代号:赤色》根据阅文集团起点中文网小说《兵者为王》改编,展现了新时代年轻人为了保卫家园和荣耀不懈奋斗的热血忠诚,引领正能量现实主义动画作品的发展趋势。

阅文携手产业链伙伴加速国漫崛起

近年来,阅文系列化高质量动画的不断加速、有序产出,给国漫市场注入了持续崛起的力量。与此同时,阅文积极整合产业链上下游资源,以全价值链的逻辑不断优化IP动画的商业生态,持续打造IP培育、动画制作、产业投资、平台发行、商务运作、粉丝运营的产业链闭环。通过一个个案例,带领整个产业链不断优化制作流程、革新技术应用、提升项目效率、升级用户体验,带动国漫整体产业能力和市场能力不断提升,为国漫产业探索更大的发展空间。

阅文集团发布7部IP自制动画计划，携手腾讯视频共铸国漫精品 业内 第4张

而腾讯视频是阅文集团在动漫领域最重要的战略合作伙伴之一。在腾讯视频动漫年度发布会上,阅文集团发布了最新的七部动画计划,进一步彰显了二者之间越来越紧密的合作关系。一直以来,双方强强联手,着力于实现优质动漫内容与优秀用户体验的相互赋能、叠加渗透,吸引了大量粉丝锁定追看喜爱的阅文IP改编动画番剧。

2015年至今,阅文集团与腾讯视频通力合作,整合IP、内容、渠道、市场、跨界营销等资源,已经为国漫市场推出了数十部佳作,其中不乏《全职高手》《斗破苍穹》《星辰变》等在艺术性、技术性、娱乐性、市场性各个维度均树立了行业标杆的现象级作品。

风起云涌的2020年已过大半,阅文在半年多时间里继续为国漫市场带来佳作不断。《择天记5》《全职法师4》《星辰变2》《武动乾坤2》等作品先后上线,都锁定腾讯视频作为独家播放平台。阅文集团与腾讯视频的黄金组合,还将在未来为国漫爱好者带来更多优质作品和无与伦比的视听享受。

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