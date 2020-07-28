手工大佬自制伊利丹蛋刀 你想拥有的cosplay道具都能实现

人称保定爱迪生、手工樊少皇的手工耿，凭借一双手成功打入二次元圈，成为某站百万粉丝UP主，近期，他“坑弟”打造的伊利丹蛋刀大钳，吸引一批魔兽世界玩家强势围观，玩家大呼精彩！精益求精的制作成就出的是极致的还原，从他展示的成品，不难看出他曾对蛋刀用心钻研，想必只有高级玩家才能有这么高度的还原吧。

最近这段视频中被求做甲虫坐骑的弹幕刷屏，原来是7月28日魔兽世界安其拉开门，甲虫坐骑再现，这是时隔十五年，魔兽安其拉再度开启，不知道十五年前，手工耿是否也曾为了艾泽拉斯奋斗过。黑甲虫是魔兽世界怀旧服最拉风的坐骑，也是最稀有的坐骑，更是所有魔兽玩家的终极梦想。虽然所有的玩家都会为之而战斗，但是由于每个服务器只有一只甲虫，所以才会有玩家发出求做甲虫坐骑的弹幕。这应该是玩家给自己的第二次机会，哪怕在游戏中不能拿到黑甲虫，也能跟着大佬学一下如何做个现实版的甲虫坐骑，曲线圆梦。事实证明：二次元与现实的距离，就差一双大佬的手！





手工耿为何在二次元圈得以肯定，主要是由于他的部分作品，是根据动漫游戏而创作，有创作的属性，创作，就是二次元的标签之一。

7月31日CJ会在上海如期举办，届时我们又可以欣赏到二次元的创作，尤为可以期待的是cosplay，不知道今年会不会有人cos黑甲虫。其实，在以往关于魔兽的cos中很多玩家都会cos到一些意想不到的角色，例如可可爱爱的嗷呜小鱼人，还有副本中的大BOSS之一的大女皇夏柯希尔。希望能在此次活动中见识到更多魔兽游戏角色，想想还有点小激动！





魔兽玩家逼真逗趣小鱼人COS：嗷呜呜啦





螳螂人女皇再现

《魔兽世界》是一个自由度极高的游戏，不同的职业的外观、装备、技能都有着极具个性的视觉呈现，而这也成就了《魔兽世界》在二次元领域的独有魅力。很多玩家在《魔兽世界》里通常自带二次元滤镜，无论是角色外观、服装还是形象各异的种族和怪物，在具备二次元基因的小伙伴眼中，它们都是一种可被二次创作的灵感源泉，因此《魔兽世界》在诸多细节上的打造也成为了二次元游戏玩家的福音。

喜欢二次元的小伙伴，他们喜欢分享，喜欢传播，喜欢创作。二次元的世界中，充满了无限的创意，与15年前的首度开门的空前盛况想比，本次安其拉开门事件依旧受到广大游戏玩家的期待，玩家将会创作多少叹为观止的作品呢？让我们拭目以待！



