《约战狂三外传》夏季发布内容回顾，爷的青春回来啦

谢邀，人在狂三怀里，还没缓过神来。

昨晚约战狂三外传举行了一场直播，不知道诸位朋友有没有关注？原本只想划个水领一下礼包码，没想到这次直播内容的信息量这么大。（绝不是因为看到狂三就走不动路了！）

虽然很早之前就知道了狂三外传动画化的消息，但在经过第三季的洗礼之后，很多粉丝基本上也对这次的新动画不抱有什么期待，能看到“会动的”狂三，就已经是最大的满足了。不过在看到这次的动画PV之后，“真香定律”又再次发挥了它强大的效用（笑）

（PV地址：https://www.bilibili.com/video/BV1ng4y1i73E）



尽管制作人员又换了一圈，但这回动画PV所展示出的素质水平，那可是相当的劲爆。首先是人物绘制，相比以往几季的画面，这次动画的人物更加立体，在光影上的表现也非常细腻，其中最容易看出区别的就是人物头发的运动，比起以前的“塑料质感”要更加灵动和柔顺。其次是动作戏上的表现进步，虽然PV为了保持神秘感而没有放出太多动作画面，但从最后白之女王的那一段跳斩的动作画面中可以略见冰山一角。

而从PV中也可以看出，本次《约战狂三外传》的画面富有电影感，运用了不少冷色调来衬托故事整体的肃杀性。虽然出场的角色都是美型的妹子，但她们却不得不面临互相厮杀的“命运”，而在这样残酷“命运”下少女们所表现出来的心意与信念，不得不说十分具有魅力。

比较有趣的是，这次《约战狂三外传》在画风上可能跟以外有些不一样，毕竟负责脚本和人设的东出祐一郎老师、NOCO老师都曾是FGO系列作品中的顶梁柱，但同时也让人非常期待在他们手下的《约战狂三外传》会有怎样的表现。至于作画监督，则更不用说了，中村直人这四个字一拍上来，我就知道这次的动画是完全不用担心的了。在《超炮》、《魔禁》、《刀剑神域》和《魔法少女小圆》这几部经典动漫中都参与监督的中村老师，可以说是业界模范的存在了。

（中村老师曾负责监督过的作品）

而声优这一块也足够让人惊喜，除了狂三御用CV真田麻美老师以外，其他所有新出的角色，都是由业界的大咖所配，例如白之女王的配音演员大西沙织老师、绯衣响的本渡枫老师以及饰演苍的伊濑茉莉也老师，都是声优界里有头有脸的人物。

同时，我非常喜欢的声优——日高里菜这次也参加了《约战狂三外传》的配音，饰演的是宿帕妮耶这个角色。很多人可能是因为近几年米莉姆和玉置亚子的爆火才逐渐认识了里菜老师，但我最喜欢的还是她在《漆黑的子弹》里饰演的蓝原延珠，现在回想起来，可能那就是初恋的感觉吧！（真正的粉丝早在白鬼院凛凛蝶时就认识她了喂！）

《约战狂三外传》前篇，8月14日院线上映！

就直播的信息来说，这次的《约战狂三外传》将会走进影院，并以前后篇的形式分别于8月14日和11月13日在日本院线正式上映。关于这一点我倒不是并不觉得意外，毕竟这可是我家狂三的独立外传，电影级别的制作水准和长度那是理所应当的。（叉腰）

不过直播中提到的一点我非常感兴趣，就是主持人所说的动作电影、冒险片、科幻片的平均镜头长度分别为4s、5.1s和6.2s左右一镜。为了查证这一点，我特地去搜了一下，发现前一阵子火爆的《哪吒之魔童降世》一共时长110分钟，而总镜头大概在1800多个，简单算作1800个，计算得出它的平均镜头长度大概是不到3.7s。而这次《约战狂三外传》的平均镜头长度是不到4s一镜，也就是说，这回的制作是直奔着顶级水准去的。

可惜的是，虽然本次《约战狂三外传》中有国内的大凉山制作组参与制作，但还是无法做到中日院线同时上映。但我们不妨期待一下在国内上映时，影院里会是什么状况，要知道《约战》作为动漫界的老牌IP，无论是国内还是国外都有着大量的粉丝，尽管是在购买周边不太方便的国内，还是有许多忠实粉丝想方设法地去入手正版周边。因此我们可以大胆地预测，在本次《约战狂三外传》制作水平精良的基础上，一定会有很不错的票房。

即将推出《约战》国产正版周边和手办！

而在直播过程中，还有一点值得一提，那就是大凉山为了呼应即将上映的《约战狂三外传》，将会推出许多国产的正版IP周边，例如狂三外传主题T恤、亚克力牌、Q版挂件等等。正如上面所说，国内《约战》粉丝在入手周边时经常遭遇许多不便，或者必须付出更多的代价，而大凉山这次能够推出品质优秀的周边产品，对于粉丝们来说也是一大好事。

而其中最重要的，也是最令《约战》粉丝们把持的不住的，就是下面这张图上的三个角色，都将手办化！

（2019年《约战：精灵再临》手游春节贺图）

丸子头狂三，御姐造型的七罪，还有白丝十香，要不怎么说旗袍是走出国门的世界上最受欢迎的服装之一，一显身材二衬气质，还略带一丝丝色气，简直不要太好看！而根据大凉山放出的消息来看，这三个手办都会进行严格的品控，保证物有所值。因此喜欢这三个角色造型的小伙伴们可要留心相关的消息啦，反正我是等不及要把旗袍狂三抱回家了！

《约战：凛绪轮回》移植手机端，狂三花嫁皮肤即将上线手游。

同时，大凉山还拿下了由IDF制作的单机版《约战：凛绪轮回》的版权，考虑到PS主机在国内并不算流行，将在近期移植到手机上面。

（《约战：凛绪轮回》游戏画面）

《约战：凛绪轮回》早在去年便登录了Steam，但由于平台的限制，很难真正照顾到每一个粉丝。而这回大凉山将其移植到手机上，可以说是将这款游戏真正地送到了每一位粉丝的手上。当然，像我这样买都买不起的另算（笑）。

而直播的最后，还提到了在约战手游里，大伙心心念念的狂三花嫁皮肤。虽然曾经由于十香比狂三早出花嫁而引起许多人的“嘘声”（笑），但这回总算是能够满足大家的心愿了。经过投票后，动画礼堂里的花嫁造型毫无疑问地胜出了，虽然其他两款的皮肤也很好看，但果然还是这张对于粉丝们来说更有意义吧。

（本次《约战：精灵再临》手游投票选出的狂三花嫁时装画面）

最后还是为即将播出的《约战狂三外传》的动画质量感到高兴和安心，只要不再搞出第三季那种让人吐槽都无力的东西出来，《约战》这个IP只会随着时间的推移越来越受欢迎。而在目前这个阶段，我们就先祈祷《约战狂三外传》能够尽快引进，并支持大凉山能在《约战》这个IP上，提供更多优秀的内容给国内的粉丝们。

