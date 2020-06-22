电竞+棋牌，打造不一样的WCAA绿色棋牌赛事

WCAA棋牌赛事平台致力于打造绿色棋牌赛事,以电竞的模式让棋牌项目用健康阳光的形象回归到大众视线。与以往棋牌赛事不同的是,WCAA棋牌赛事平台将电竞领域“公平”“透明”的理念引入棋牌游戏,形成“电竞+棋牌”的发展模式,并致力于“引导棋牌游戏回归娱乐竞技本源”。

自创办以来平台已经举办了WCAA春节棋牌系列赛、WCAA2020季前赛和现在正在进行中的WCAA2020春季赛等棋牌电竞类赛事。大部分的玩家提到棋牌类的产品总会和涉赌站上边,而WCAA棋牌赛事平台通过电竞+棋牌的创新模式,由赛事的组织者根据排名给优胜者发放奖金,通过棋牌竞技压缩棋牌赌博的空间,让棋牌以绿色健康的形象重生。

那么绿色棋牌到底是什么样子的呢?大家不妨参与进平台正在进行的“绿色德扑大师春季赛”和“WCAA2020斗地主春季赛”当中来,来亲身体验一种全新的棋牌模式。比赛分别为日赛,周赛以及总决赛,玩家们需要通过日赛赚取积分来参与周赛,如果在周赛的比拼中夺得了冠军不仅有千元现金奖励还可以获得参与总决赛的资格。总决赛更是百人同台竞技,争夺最终的荣耀。

“绿色德扑大师春季赛”和“WCAA2020斗地主春季赛”即将开启第十一周周赛的比拼了,而“绿色德扑大师春季赛”在之前的比拼中产生了40名周冠军选手,这40名选手不仅获得了800元的奖励同时还获得了晋级总决赛的资格。绿色德扑大师春季赛总决赛总奖池高达300万,这在国内已经达到一线大赛的奖池水平,这也是这些晋级选手们的最终目标。

如果你是棋牌高手,那还在等什么赶紧扫描下面的二维码报名参赛,和五湖四海的棋牌玩家进行较量,究竟谁才是最终的棋牌王者,让我们拭目以待吧!

