《武动乾坤》第二季开播好评，阅文动漫势领国漫产业升级

7月12日,由阅文集团、企鹅影视联合出品,幻维数码制作的国产3D动画《武动乾坤》第二季锁定腾讯视频独家开播。主人公林动时隔一年燃动回归,将要踏上新路程,在成为最强武者的道路上收获成长、友情、亲情和爱情。

同一天,阅文旗下另一部高质量3D动画大作《星辰变》第二季《星辰变之羽立沧海》迎来会员收官,豆瓣评分创下8.2分的好成绩,成为开年以来评分最高的3D国漫。《武动乾坤》第二季接档而至,开播即获好评不断。开播首日便荣登站内各榜单前列。至此,阅文动漫仅用三年时间已成长为培育出三个明星IP系列、九部高水平作品的3D国漫中坚。

《武动乾坤》第二季高水平制作备受好评

《武动乾坤》改编自知名作家天蚕土豆首发并连载于起点中文网的同名小说,讲述天赋异禀的少年林动偶然间得到一块神秘的石符,从此走上修炼的道路,经历各种磨难终于成长为最强武者的故事。

故事讲述到第二季,动画的制作质量也像主角林动的实力一样开挂般跃升。在角色设计、场景搭建、特效制作、画面效果等各方面,《武动乾坤》第二季都再次刷新了国产3D动画的制作水平,开播之初即已好评不断。

主人公林动的形象在款式、造型、配色等各个方面都进行了反复打磨,给观众呈现出耳目一新的观感。而新登场的女主角绫清竹角色形象则是由粉丝经过激烈的票选决定,在设计上突出其冰清玉洁,高冷女神的感觉。

场景搭建、特效制作、画面效果更加精益求精。制作团队采用最新的Unreal Engine4引擎,场景规模是前作的1.5倍,场景模型量是前作的2倍多,特效镜头多达2593个,也是前作的1.5倍。而画面效果真正达到了寓情于景的段位,场景的气氛与剧情形成了很好的配合,吸引观众的情绪融入其中。

小貂的毛发也得到了观众爆赞。制作团队将长短毛、凌乱毛发与成簇毛发结合,配以富有玄幻色彩的纹路,较为精准的还原了原著中小貂的形态,无论自然度、精细度都与前作相比有了质的提升,一举一动都更加灵动飞扬。

阅文动漫作品数量与质量齐飞

随着《武动乾坤》第二季开播,阅文动漫给出了三年九部作品的成绩单。从2017年《斗破苍穹》第一季开始,阅文将3D制作、保持定时更新的发行节奏,作为一系列玄幻题材IP改编动画的推进策略,并带领3D国漫开启了新的时代。

《星辰变》于2018年横空出世,以划时代的制作质量受到业内人士和观众的一致好评,更增添了人们对于3D国漫的信心。2019年,《武动乾坤》作为《斗破苍穹》的兄弟篇,也播出了第一季。至此阅文的“3D动画宇宙”基本成型,《斗破苍穹》《武动乾坤》《星辰变》作为这个宇宙的三个星系,奠定了这个玄幻动画系列的基础。而三个系列的持续创作和不断的质量提升,让阅文动漫的星辉更为璀璨。

在已经收官的8部3D作品中,8分以上的占了5部,阅文3D动画质量有口皆碑。尤其是最近的三部《斗破苍穹特别篇2沙之澜歌》《斗破苍穹3》《星辰变之羽立沧海》评分都在8分以上,也从口碑端证明阅文在3D动画上的制作经验、技术应用、创新机制越来越成熟和稳定。

产业链升级促进阅文IP动画开发加速

从2015年推出首部IP改编动画《择天记》以来,阅文在IP改编动画上的速度越来越快。今年半年刚过,阅文已经上线了《择天记5》《星辰变2》《全职法师4》《武动乾坤2》四部动画作品,可以看出阅文系列化的IP开发策略越来越顺畅。

阅文系列化高质量动画的有序产出,给国漫市场注入了持续崛起的力量。而在此背后,支撑动画改编战略不断加速的,是阅文在产业链上下游持续投入,倾力打造的“工业化”的动漫产业体系能力。

过去几年,阅文先后投资上海福煦影视、重庆彩色铅笔工作室、杭州娃娃鱼工作室、上海咔咖文化、音熊联萌等国内顶尖的动画技术、内容创作以及声优配音平台,为动漫产业链上下游实力的成长做了很多努力。而在多个系列IP动画改编的持续推进中,阅文与制作团队一起不断优化制作流程、革新技术应用、提升项目效率,带动国漫产业的整体制作水平不断提升。

与此同时,阅文不断优化IP动画的商业生态,持续打造IP培育、内容衍生、动画制作、产业投资、市场发行、商务运作、粉丝运营的产业链闭环,为国漫产业探索更大的发展空间。

可以预见,在IP动画“工业化”的未来,源于世界第四大文化奇观的优秀网络文学作品将会以更高的效率实现高质量的动画改编,整个国漫市场的生态将更加繁荣、健康。