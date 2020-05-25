给你四年你也行？《大理寺日志》遭遇史上最搞笑尬黑

作为20年国产动漫新起点的黑马，《大理寺日志》自开播以来便不负众望，取得了非常优秀的成绩，豆瓣、B站双线高评，连"高冷"的知乎都不吝啬对它的赞美。对于每一个从漫画追起这部作品的粉丝来说，都是值得欣慰的。

然而在键盘侠纵横网络的如今，优秀如《大理寺日志》，也不免会遭到一些恶意的评价。事实上，就在第八集播出前不久，网络上流传起了"四年做一部动画，《大理寺日志》这种动画质量好不是应该的么，没什么值得夸奖"的言论。

在小编第一次看到这种发言的时候，首先感到的不是愤怒，而是觉得有些难过，毕竟同为国人，却在这种地方都很难做到真诚地祝福他人。而对于这种行为，小编觉得不能任其自然，《大理寺日志》之所以做得好，做得令观众满意，绝不只是时间的问题。

图中有"九月"和椿、湫喔！

首先我们可以从作品本身的质量来看。很多人对于《大理寺日志》被誉为"电影级"画质这一点抱有疑问，而事实上，电影级的画质可不仅仅只是特效多这一点，动画的流畅度、人物在镜头中的位置分布以及背景的动态变化等等都是需要考核的，而《大理寺日志》在这些方面都做得很好。大家可以对比一下前一阵子疯狂"搞事"的《罗小黑战记》剧场版，它们都没有美式动漫夸张的粒子特效、也没有日式动漫里立体的灯光滤镜，而在观众眼里，这两部作品看起来却都很舒服、很自然，这就是中国动漫的内在魅力和特色。

更值得一提的是，《大理寺日志》在"声音"这方面做得尤其出色，无论是"大理寺闹鬼篇"时室内对话的细微回音，还是在闹市里清晰可辨的路人交谈，《大理寺日志》都做到了将声境融入情境，将声音与画面结合成一个律动的故事，这是很多国产动画难以做到的一点。

而从另一方面来说，很多人不知道的是，在制作组细心打磨《大理寺日志》的这四年中，他们几乎还以原班人马的姿态制作了《大护法》，同时参与《昨日青空》这部作品。虽然受限于题材剧情的问题，这两部作品的评分都没有《大理寺日志》这么高，但如果有认真观看过这两部动画，不难感受到他们动画本身的质量也是国内顶尖的。《大护法》的文化气息，《昨日青空》的细腻画质，这些热爱动漫、希望能陪伴国产动漫成长的可敬的人，真的是用尽心血地在做动画。

反观如此的国漫产业，虽然出片数量越来越多，优秀作品也有不少，但是很遗憾也有一些滥竽充数的作品。大家不妨回想一下，近年来能受到《大理寺日志》如此高评价的作品，有几个？而真正做到用心做动画，希望动画能够取得成绩的动画组，又有哪些？似乎也不少，那么对于这些优秀作品，我们该做的不应该是祝福，而不是嘲讽么？

如果可以的话，我倒是希望那些说"四年做出一部好动漫很容易"的人，能够真的拿出成绩，提高国漫行业的水准，让每一个喜欢动漫的中国青少年们，在走出国门时也能自豪地说："我们中国的动漫很优秀"。

好了，煽情的话就不再多说，希望大家能切实地客观地去看待网上的评论，并支持《大理寺日志》更好地走下去。而第八集过后，"活在OP里的小崔"终于要正式登场，虽然连话都还没说一句就结束了，被粉丝们吐槽："就这？"（笑），但大家还是很期待小崔在动画里的表现。而认真观看这部动画的观众们也不难发现，洛阳的暗线已经悄然涌起，一场席卷盛唐的危机也即将到来，无论是作画质量还是剧情内容，亦或者是人物塑造，《大理寺日志》都足够让人期待，别的说太多也是虚的，还是一起去追番看片撸猫猫吧。



