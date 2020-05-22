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《元尊》动态漫第二季多平台震撼上线

业内 狼小狼 2020年05月22日 15:32

《元尊》动态漫第二季于2020年5月20日中午12时在腾讯视频、哔哩哔哩、西瓜视频等平台上线。这部未天文化联合开云漫术共同打造的动态漫，延续了原作小说《元尊》原汁原味的热血剧情，讲述了跌宕起伏、扣人心弦的成长励志故事。

《元尊》动态漫第二季多平台震撼上线 业内 第1张

（西瓜视频、超话社区、哔哩哔哩推荐）

上线首日引起热潮，平台播放量累计达28.8，并获B站动态漫热门榜单第二名，深受漫迷的追捧和喜爱。

《元尊》动态漫第二季多平台震撼上线 业内 第2张

形式新颖引热议，高新技术打造《元尊》动态漫

虽然动态漫在国外风靡已久，但目前在国内它属于一种新兴的形式。从通俗意义上讲，动态漫是一种会动的漫画。它通过对音效和画面的处理让漫画更加形象立体，这是传统纸质漫画不可比拟的。动态漫画可以说是继承了漫画的内核，又对其进行加工，近些年来越加流行。

《元尊》动态漫第二季多平台震撼上线 业内 第3张

此前，动态漫被诟病为“有声的漫画”、“漫画+PPT”。但随其一步一步的发展，动态漫的制作逐渐趋于精良流畅。《元尊》第一季收官之时，便有不少观众表示期待第二季上线，这体现了动态漫画市场的潜力和用户基数巨大。

《元尊》IP影响力巨大，多方平台为其保驾护航

知名作家天蚕土豆自2017年开始连载《元尊》，作品登顶2019年百度沸点小说榜。《元尊》是天蚕土豆第五部玄幻小说，该部小说中构建了更加宏大的世界观，对于情节的把控和感情的渲染更进一步，这亦是《元尊》动态漫能获得成功的原因之一。

同名动态漫第一季于今年上线，凭借流畅的画风和精美的画面俘获大量读者和观众。作品讲述了一位身处逆境的少年周元披荆斩棘一路成长的故事。同名漫画由Dr.大吉操刀。Dr.大吉是一位资深画手，作品包括《极度分裂》、《镇魂歌》等在内的多部知名漫画，因此漫画的质量有所保证。

《元尊》动态漫第二季多平台震撼上线 业内 第4张

开云漫术作为动态漫制作行业的佼佼者更是为《元尊》动态漫的制作保驾护航。开云漫术拥有多达200人的制作团队，致力于将一线漫画IP打造成高质量动态漫画，制作过《神印王座》。此次又以最新技术制作了《元尊》动态漫第二季，可谓是强强联手。

现如今，《元尊》IP已向漫画、动态漫画等方向深入发展，体现了极高的品牌价值。完结的《元尊》动态漫第一季的成绩已然不菲，腾讯视频播放量达4.2千万，B站达352.8万。现已播出的第二季的在未来又将又会怎样的表现？《元尊》IP将会开拓哪些不同的领域？期待《元尊》给读者更多的惊喜。

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