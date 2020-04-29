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2020 ChinaJoy 封面大赛第五周评委推荐选手揭晓

资讯 狼小狼 2020年04月29日 16:38

 

2020 ChinaJoy封面大赛第五周评委推荐选手正式揭晓！华丽的作品，精彩的对决！本届封面大赛随着第五周评选工作的进行，也即将迎来2020年度作品征集阶段的尾声，让我们共同见证这场顶级COS之战的到来！

当然，那些还没有发来心爱作品的同学也同样拥有晋级复赛的资格哦！只要在本届封面大赛投稿截止日（5月11日）之前投来的作品，都将有可能进入最后的角逐！赶快来报名吧！

封面大赛官网地址：

http://www.c3online.com.cn/

 

第五周的评委推荐选手已经产生，让我们快来欣赏一下Ta的精彩的作品吧！

 

CN：走路摇

 

王者荣耀貂蝉猫影幻舞

2020 ChinaJoy 封面大赛第五周评委推荐选手揭晓 资讯 第1张

 

 

EVA明日香

2020 ChinaJoy 封面大赛第五周评委推荐选手揭晓 资讯 第2张

 

 

崩坏学园2》八重樱

2020 ChinaJoy 封面大赛第五周评委推荐选手揭晓 资讯 第3张

 

 

王者荣耀孙尚香

2020 ChinaJoy 封面大赛第五周评委推荐选手揭晓 资讯 第4张

 

 

英雄联盟伊芙琳

2020 ChinaJoy 封面大赛第五周评委推荐选手揭晓 资讯 第5张

 

 

王者荣耀妲己

2020 ChinaJoy 封面大赛第五周评委推荐选手揭晓 资讯 第6张

 

 

碧蓝航线科罗拉多

2020 ChinaJoy 封面大赛第五周评委推荐选手揭晓 资讯 第7张

 

 

评委评语：

微博动漫 漫画中心新媒体运营副总监-塔塔

风格很多变的coser，可盐可甜。整体的表现力都很好，很有代入感，拍摄和后期的设计也很成熟，可以看出是非常用心的作品。

 

百度app动漫频道主编-小克

走路摇老师也是封面大赛的常客了，不但cos作品优质且高产，漫画水平也十分过硬就更为难得。咳咳，回主题，选手的cos水平非常过硬，可爱少女到魅惑御姐都能游刃有余的驾驭，再配合不俗的服装道具水平和强大的后期，呈现出来的就是一道道视觉盛宴的饕餮大餐了。期待更多作品！

 

魔导士影像工作室创始人、游戏动漫艺术摄影家、超级偶像品牌合伙人-魔导士（栾孟杰）

所有不同风格得投稿中，选手表现出一贯优秀的镜头表现力。无论是表情控制还是肢体语言和创作构思灵感，都赋予了图片灵魂，是一位不可多得的创作型选手了。

 

知名游戏海报摄影师—鸥子

走路摇的作品质量一如既往的精良，美术基础带来了很大的优势，形式感和配色都很棒，如果能再加强一些实景合成方面的能力就更好了，感谢给我们带来这么多好作品。

 

和邪社站长-吉米

这位COSER的风格相当独特，特别是在后期的处理上与人物搭配的非常好，可谓相得益彰。

 

当然，走路摇（CN）其它的Cos作品，也同样让人印象深刻！让我们欣赏一下吧~

TA的更多作品，请点击：

http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=192

 

小贴士：封面大赛官网注册用户都可在网站首页为入围作品投票，每天每个用户有5票的投票机会哦，赶快行动起来吧~

2020ChinaJoy封面大赛奖项包括：最佳个人金奖、最佳个人银奖、最佳个人铜奖、最佳个人（男）、最佳个人（女）、最佳社团金奖、最佳社团银奖、最佳社团铜奖、静态电影最佳剧情奖、静态电影最佳摄影奖、静态电影最佳人气奖、洛裳华服专项奖金奖、洛裳华服专项奖银奖、洛裳华服专项奖铜奖、ChinaJoy微电影最佳人气奖、ChinaJoy微电影最佳剧情奖、ChinaJoy微电影最佳影像奖以及评委推荐选手、最佳新人、周优秀选手、优秀摄影师、优秀后期师共计二十二项大奖。获奖选手将获得ChinaJoy封面大赛荣誉证书、奖品赞助商1MORE万魔耳机提供的【时尚耳机】、现金大奖、电子产品以及微博认证等超多荣誉！

了解更多玩法，您可以添加ChinaJoy Cosplay官方微博/微信了解更多活动讯息：

2020 ChinaJoy 封面大赛第五周评委推荐选手揭晓 资讯 第8张 

更多信息敬请关注：

官方微信号码：CJ_Cosplay（或搜索“CJCosplay嘉年华”）

官方微博：@ChinaJoy次元煲

ChinaJoy Cosplay次元煲官方网站：http://www.c3online.com.cn

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