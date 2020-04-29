2020 ChinaJoy 封面大赛第五周评委推荐选手揭晓

2020 ChinaJoy封面大赛第五周评委推荐选手正式揭晓！华丽的作品，精彩的对决！本届封面大赛随着第五周评选工作的进行，也即将迎来2020年度作品征集阶段的尾声，让我们共同见证这场顶级COS之战的到来！

当然，那些还没有发来心爱作品的同学也同样拥有晋级复赛的资格哦！只要在本届封面大赛投稿截止日（5月11日）之前投来的作品，都将有可能进入最后的角逐！赶快来报名吧！

封面大赛官网地址：

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第五周的评委推荐选手已经产生，让我们快来欣赏一下Ta的精彩的作品吧！

CN：走路摇

《王者荣耀》貂蝉猫影幻舞

《EVA》明日香

《崩坏学园2》八重樱

《王者荣耀》孙尚香

《英雄联盟》伊芙琳

《王者荣耀》妲己

《碧蓝航线》科罗拉多

评委评语：

微博动漫 漫画中心新媒体运营副总监-塔塔

风格很多变的coser，可盐可甜。整体的表现力都很好，很有代入感，拍摄和后期的设计也很成熟，可以看出是非常用心的作品。

百度app动漫频道主编-小克

走路摇老师也是封面大赛的常客了，不但cos作品优质且高产，漫画水平也十分过硬就更为难得。咳咳，说回主题，选手的cos水平非常过硬，从可爱少女到魅惑御姐都能游刃有余的驾驭，再配合不俗的服装道具水平和强大的后期，呈现出来的就是一道道视觉盛宴的饕餮大餐了。期待更多作品！

魔导士影像工作室创始人、游戏动漫艺术摄影家、超级偶像品牌合伙人-魔导士（栾孟杰）

所有不同风格得投稿中，选手表现出一贯优秀的镜头表现力。无论是表情控制还是肢体语言和创作构思灵感，都赋予了图片灵魂，是一位不可多得的创作型选手了。

知名游戏海报摄影师—鸥子

走路摇的作品质量一如既往的精良，美术基础带来了很大的优势，形式感和配色都很棒，如果能再加强一些实景合成方面的能力就更好了，感谢给我们带来这么多好作品。

和邪社站长-吉米

这位COSER的风格相当独特，特别是在后期的处理上与人物搭配的非常好，可谓相得益彰。

当然，走路摇（CN）其它的Cos作品，也同样让人印象深刻！让我们欣赏一下吧~

TA的更多作品，请点击：

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小贴士：封面大赛官网注册用户都可在网站首页为入围作品投票，每天每个用户有5票的投票机会哦，赶快行动起来吧~

2020年ChinaJoy封面大赛奖项包括：最佳个人金奖、最佳个人银奖、最佳个人铜奖、最佳个人（男）、最佳个人（女）、最佳社团金奖、最佳社团银奖、最佳社团铜奖、静态电影最佳剧情奖、静态电影最佳摄影奖、静态电影最佳人气奖、洛裳华服专项奖金奖、洛裳华服专项奖银奖、洛裳华服专项奖铜奖、ChinaJoy微电影最佳人气奖、ChinaJoy微电影最佳剧情奖、ChinaJoy微电影最佳影像奖以及评委推荐选手、最佳新人、周优秀选手、优秀摄影师、优秀后期师共计二十二项大奖。获奖选手将获得ChinaJoy封面大赛荣誉证书、奖品赞助商1MORE万魔耳机提供的【时尚耳机】、现金大奖、电子产品以及微博认证等超多荣誉！

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