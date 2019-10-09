TT玩加游戏嘉年华在CICFxAGF完美落幕

不断超越的才是精彩,2019中国国际漫画节动漫游戏展(以下简称CICFxAGF)——TT玩加首届游戏嘉年华,在广州琶洲保利世贸博览馆正式落幕。近30万次的观众和一众国内外媒体共同见证此次TT玩加游戏嘉年华。此次TT玩加游戏嘉年华带给动漫游戏迷的不只是一场动漫游戏展,更是一场万众齐嗨的动漫游戏狂欢盛宴。





作为广东本土企业,TT玩加此次携手众多游戏合作商举办“TT玩加首届游戏嘉年华”,成为此次2019CICFxAGF动漫游戏展最值得关注的展台之一。在本届会展中,针对品牌联动、主题活动、新品宣发、IP展览、互动环节等,我们采访TT玩加市场部邱经理,通过此次专访,也让我们对TT玩加有新的认识和定位。





让玩家享受一场视听盛宴TT玩加游戏嘉年华别具一格的现场安排

本次TT玩加游戏嘉年华以跨越次元壁为主旨,仙侠、魔幻的古风区与二次元、萌系的现代ins风对立而置,遥相呼应。在此次TT玩加游戏嘉年华中采用TT玩加周游列车的形式,观众通过参与现场活动即可收集TT玩加游戏嘉年华活动印章。让观众完全置身于此次TT玩加游戏嘉年华乐趣,充分享受到此次TT玩加游戏嘉年华的独到之处。正如邱经理所介绍,参加此次CICFxAGF动漫游戏展,TT玩加一定要表现出对玩家最大的服务热情,所以根据此次展会,特意举办TT玩加首届游戏嘉年华活动。观众来参观此次TT玩加游戏嘉年华,就是观众对TT玩加游戏嘉年华的认同,因此我们必须做好TT玩加游戏嘉年华的设计工作,给观众带来一场别具一格的动漫游戏视听盛宴。正如此次嘉年华现场参与人数及其热情,也充分体现出TT玩加致力于天下没有孤单的玩家服务理念到观众的普遍赞同。





品牌联动共前行,TT玩加坚持与合作方互利共赢同发展

此次TT玩加首届游戏嘉年华,共邀请众多游戏厂商,其中包括深圳微蓝互动、上海蜂果、广州乾游、蓝鲸网络等等,设立《剑踪情缘》、《封剑神录》、《萌将三国》等古风仙侠类游戏的展台和《前进吧悟空》等现代ins风展台。让相关的游戏厂商与观众进行一场面对面的交流,更好的了解玩家的想法,以完善游戏更好的服务大家。从邱经理的介绍中我们了解到,TT玩加自成立之初,就本着同前进共发展的理念与游戏服务进行合作。TT玩加之所以从最初的4人团队经过多年的发展成为新生代游戏折扣平台的代表之一,不仅仅是TT人自己艰苦奋斗所创造的成绩,也是和众多游戏服务商互利共赢共同发展的辉煌结果。TT玩加不仅做好对每一位玩家的游戏服务,也会更加全面的做好每一个游戏合作商的服务。企业发展的道路,独自一人可以走的快,但是和伙伴一起可以走的更远。













采访的最后邱经理还说到,此次TT玩加游戏嘉年华的成功举办,也为今后TT玩加其他的游戏活动举办提供宝贵经验,不仅是在活动安排和服务设施的提供上以及联合众多游戏合作商方面的帮助,更多的是今后如何把“TT玩加——致力于天下没有孤单的玩家”的理念更好的在每个活动中得到体现。回顾这些年TT玩加的发展历程,相信“游戏折扣”将因TT玩加的存在,而得到更加全面的诠释。相信TT玩加将成为中国游戏折扣平台新生代领军者,和中国优质游戏折扣服务提供商的代表企业之一。