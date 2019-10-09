动画《花牌情缘3》绵谷新宣传视频公开

周二（10月8日），TV版动画《花牌情缘3》在其官方网站开始播放角色绵谷新的宣传视频。







周二，动画也在官方网站更新了动画的播出情报。《花牌情缘3》将于10月22日起在日本电视台首播，之后会在其他电视台播出。具体播出时间如下：



日本电视台：2019年10月22日（周二）起每周二25:29～25:59（“AnichU”节目）

福冈放送：2019年10月31日（周四）起每周四26:10～26:40

福井放送：2019年11月1日（周五）起每周五25:30～26:00



网络播出时间如下：



Hulu：2019年10月22日（周二）起每周二24:00～

日テレ無料、TVer、GYAO!、dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題、dTV、ニコニコ動画、J:COMオンデマンド、ビデオパス、みるプラス、ひかりTV、バンダイチャンネル、Rakuten TV、TSUTAYA TV、ビデオマーケット、DMM.com、HAPPY!動画、Amazonビデオ、ムービーフルPlus：2019年10月23日（周三）起每周三12:00～



故事主要讲述女主角绫濑千早与喜欢歌牌的少年绵谷新相遇后终于有了属于自己的梦想，而千早的青梅竹马真岛太一也被新和千早所影响，开始对歌牌热衷起 来。然后三人因各种原因各奔东西，而将他们紧紧联系在一起的便是歌牌，他们约定只要继续玩歌牌，总有一天还是会见面，故事就是讲述了他们丰富多彩的竞技歌牌旅程。



动画主要制作人员如下：



原作：末次由纪

监督：浅香守生

系列构成：柿原优子

角色设计：滨田邦彦

美术监督：清水友幸

色彩设计：大野春恵

撮影监督：伏原あかね

CG 监督：铃木大辉

特殊効果：チーム・タニグチ

编集：木村佳史子

音乐：山下康介

音响监督：三间雅文

动画制作：MADHOUSE



动画片头曲是由99RadioService演唱的《COLORFUL》，片尾曲是由バンドハラスメント《一目惚れ》。



动画主要声优如下：



綾濑千早 cv 濑户麻沙美

真岛太一 cv 宫野真守

绵谷新 cv 细谷佳正

西田优征 cv 奈良彻

大江 奏 cv 茅野爱衣

驹野勉 cv 代永翼

花野菫 cv 潘惠美

筑波秋博 cv 入野自由



原作《花牌情缘（日语：ちはやふる）》是日本漫画家末次由纪的漫画作品，漫画于讲谈社杂志《Be-Love》连载。漫画曾在2010年“这本漫画真厉害！”评选中获得女生编第一名。由漫画改编而来的TV版动画于2011年10月4日至2012年3月27日播放了第一季，之后于2013年1月11日至6月28日播出了第二季。2015年4月宣布改编真人电影。2018年2月25日宣布睽违6年决定制作电视动画第三季的消息。





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