日本超人气声优木村良平&上村祐翔7.27即将空降魔都！

这是一个与三次元“黄濑凉太、“中岛敦”面对面的机会!超近的距离,超有趣的互动,就在上海共舞台ET聚场!7月27日,与木村良平和上村祐翔一起度过一个最难忘的夏天吧!





木村良平

KIMURA RYOHEI

3岁时候加入了向日葵剧团,活动初期以舞台剧童星的身份演出活跃,03年因出演『金·ポッシブル』的ウエイド而被关注。

代表作有《东之伊甸》泷泽朗、《Angel Beats!》日向秀树、《神样DOLLS》枸雅阿几、《少年同盟》浅羽祐希、《我的朋友很少》羽濑川小鹰、《回转企鹅罐》高仓晶马、《黑子的篮球》黄濑凉太、《坂道上的阿波罗》西见薰、《散华礼弥》降谷千纮、《机器人笔记》八汐海翔、《革神语》门胁将人、《革命机Valvrave》艾尔艾尔弗(L-ELF)、《银之匙》八轩勇吾、《东京暗鸦》阿刀冬儿、《境界之轮回》十文字翼、《城下町的蒲公英》樱田修、《魔鬼恋人MORE,BLOOD》无神皓、《情热传说The X》史雷、《疾走王子ALTERNATIVE》八神陆、《ReLIFE 重返17岁》夜明了、《碧蓝之海》今村耕平、《恶魔战线》李汉斯等。

上村祐翔

UEMURA YUTO

4岁的时候,进入剧团。2002年凭借《ぼのぼの蜘蛛の木》实现声优出道。

大学1年级的时候出演了游戏『众神的恶作剧』,也因此为契机想要从事演员的工作。这部剧是成人以后第一次演绎的角色。对声优的工作产生意识和兴趣很大一部分原因也是受这部片子的影响。

日本男性演员,声优。埼玉县出身,向日葵剧团所属。代表作有《众神的恶作剧》户冢月人、《文豪野犬》中岛敦、《B-PROJECT~鼓动*Ambitious~》增长和南、《DARLING in the FRANXX》广、《天狼Sirius the Jaeger》 尤里、《[1] 弦音-风舞高中弓道部-》鸣宫凑等。





活动详情



时间

2019年7月27日

周六 20:00

场地

ET聚场

上海市黄浦区延安东路433号

票价

VIP 880元 (含现场签名明信片)已售罄

普通票 480元 少量余票

购票信息



上海欢聚一堂微信公众号扫码购票

■主办:上海欢聚一堂文化传媒有限公司

■协办:enjoyJapan

本次活动最终解释权归上海欢聚一堂文化传媒有限公司所有