动画《怪侠索罗利》时隔13年新系列明春开播

日本漫画家“原ゆたか”原作的童书系列《怪杰佐罗力》将推出新的TV动画，将于2020年春季开播。

《怪侠索罗利》（日语：「かいけつゾロリ」）是诞生于1987年的日本儿童图书系列，围绕着狐狸索罗利和双胞胎野猪大希希（伊猪猪）与小奇奇（鲁猪猪）展开的冒险故事。7月4日最新刊「かいけつゾロリ うちゅう大さくせん」发售，系列图书共计65卷。TV动画2004年和2007年两次播出，此次动画化是时隔13年的新作。

剧情简介

动物拟人化的世界观。主角是一只名为索罗利（佐罗力）的狐狸，目标是成为世界第一的恶作剧之王，梦想建造属于自己的城堡，并取可爱贤淑的公主作为自己的妻子，以向在天国的妈妈－索罗妮（佐罗力露）证明自己的能力。

剧情主线为冒险故事，喜欢恶作剧的索罗利（佐罗力），兴趣是发明各种东西，常常对别人恶作剧，可惜却常常害到自己，在第一季的第一集，于烈邦纳城的黑轮摊贩遇见山猪兄弟－大希希（伊猪猪）与小奇奇（鲁猪猪），索罗利（佐罗力）将黑轮摊抢走，从此受到山贼大希希（伊猪猪）、小奇奇（鲁猪猪）的仰慕，索罗利（佐罗力）便收两人为徒弟。

三人一起在广大的世界中冒险，遭遇种种事件……

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