《擅长捉弄人的高木同学展》7月开幕

根据山本崇一朗原作漫画改编的TV动画《擅长捉弄人的高木同学》第2期播出纪念展示活动《擅长捉弄人的高木同学展》将于7月11日至22日在东京・GALLERY X BY PARCO举行。

会场上将展出动画原画及设定资料、原作漫画插画等。高木和西片的名台词等也将登场。此外各种周边产品也已经准备充足，等待粉丝们的光临。

《擅长捉弄的高木同学》是由山本崇一朗于《月刊少年Sunday-mini》2号（《月刊少年Sunday》2013年7号的附录）上开始连载的漫画。作品于之后移籍至《月刊少年Sunday》2016年8月号上连载。TV动画《擅长捉弄人的高木同学》第2期将于7月7日起在TOKYO MX等台播出，原作漫画最新单行本11卷7月4日发售。

故事内容

因为被对方捉弄所以要想尽办法捉弄回来，这不是理所当然的嘛！气定神闲地捉弄人的高木同学和总是计划失败被捉弄到满面通红的西片，在班上邻座的两人似乎有更多机会互相搞小动作，可是真的仅仅只是想要捉弄对方而已吗？这是擅长捉弄人的女孩子和傻乎乎被捉弄了之后一本正经想要“报仇”的男孩子，他们之间轻松愉快的故事。不过，好像也不仅仅是这样哦……

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