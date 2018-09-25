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斯坦·李动漫宇宙展堡垒之夜公开赛（SFO）重磅落地！

业内 狼小狼 2018年09月25日 14:53
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　　10月1日-3日，斯坦·李动漫宇宙展吸引到当下全球人气最高的网游新作《堡垒之夜》加入!此前，《堡垒之夜》层联动《复联3》在游戏中推出灭霸模式，这次联动更将开启无限惊喜模式!空中巴士即将空降上海斯坦·李动漫宇宙展，落地中国首个官方线下赛——《堡垒之夜》公开赛，全美网游新霸主首秀，带你玩转动漫电竞超级派对!

斯坦·李动漫宇宙展堡垒之夜公开赛（SFO）重磅落地！ 业内 第1张

　　此次，《堡垒之夜》携手“斯坦·李动漫宇宙展”一起登陆上海，国服首个官方线下赛——《堡垒之夜》公开赛，重磅落地!40万的高额奖金，多支职业战队共同参战，模式多样豪门齐聚，尽显堡垒电竞魅力。

　　本次比赛分为线上预选赛和线下的决赛，线上预选赛将在9月20日-9月25日期间举行为期6天，预选赛的胜利者，将在10月1日-10月3日来到斯坦·李动漫宇宙展的现场，参与“堡垒之夜公开赛”线下决赛的最终对决。“6+3”的比赛模式不仅保证了每位热爱《堡垒之夜》的玩家都可以参与到比赛当中，更是让众多线上观战的玩家可以看得过瘾，看得精彩!

　　另外，本次赛事将上线《堡垒之夜》首次对外公开的OB系统，并由虎牙提供独家线上直播，为玩家们带来一场顶级赛事的体验盛会。

斯坦·李动漫宇宙展堡垒之夜公开赛（SFO）重磅落地！ 业内 第2张

　　本次《堡垒之夜》公开赛分为双排和四排两种对抗模式，双排赛总共100支队伍参加，分为A、B两组，最终积分靠前的48支队伍晋级线下。在决赛后，将依靠总积分排名决出冠亚季军，4-8名也会获得奖品奖励。

　　四排赛总共50支队伍参赛，分为A、B两组，最终积分靠前的24支队伍晋级线下，根据总积分排名决出四排赛的冠亚季军。

斯坦·李动漫宇宙展堡垒之夜公开赛（SFO）重磅落地！ 业内 第3张

　　不同于夏季赏金赛的单排赛制，本次比赛将更加考验选手的个人能力，以及与团队之间的沟通和配合，相信选手们一定会给观众带来更加精彩的比赛。

　　值得一提的是，本次比赛还提供了投票复活队伍参赛的环节。如果玩家支持的队伍不幸在预选环节落败，届时只要投出关键的一票，就能使他们起死回生。

　　详细赛程如下，别错过给自己pick的豪门加油的机会!

斯坦·李动漫宇宙展堡垒之夜公开赛（SFO）重磅落地！ 业内 第4张

　　积分规则上，比赛积分采用队伍总积分=队伍排名得分+队员击杀得分(4排双排通用);的计分方式。队伍排名得分，以队伍内最后一个阵亡的选手，其屏幕上所显示的队伍排名，进行换算;提升了#1队伍的总分，但该分数将由所有获得#1的队伍均分。获得#1的队伍越少，可得分数越高;队员击杀得分 = 队员击杀数 x 30分。此规则将鼓励更多的战队与选手“秀”起来，令比赛激烈加倍。

斯坦·李动漫宇宙展堡垒之夜公开赛（SFO）重磅落地！ 业内 第5张

　　此外，比赛模式中Last One Standing 玩法获得了微调：单场比赛前期与中期不受任何影响;游戏风暴圈缩完 6 个圈后，将在屏幕中出现明显的 1 分钟倒计时;倒计时结束后，所有仍然存活在场上的选手获胜;单场比赛结束的极限时间为：22 分钟左右;更新后模式，对于正常比赛基本不构成影响，原则上通过加大总体的击杀奖励，鼓励参赛选手在赛事中持续进行战斗，可以较为有效的规避潜在风险。

　　金秋十月，国庆狂欢，各位“锄宗”玩家们，斯坦·李动漫宇宙展，我们不见不散!

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