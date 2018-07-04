炎炎烈日总是让人心浮气躁，可乐西瓜空调电扇也被人大量需要，那么还有什么是消暑神器呢？没错！那就是今日份的推荐——恐怖悬疑有声漫画《诡异志》。

《诡异志》有声漫画，是改编自我校漫域工作室创作的漫画作品，讲述主人公“大木“在不同的故事里有着不同的身份，经历着不同诡异的事件。《诡异志》漫画在腾讯动漫、爱奇艺漫画、网易漫画、布卡漫画等平台连载更新，至今点击率已达到6974.1万次。基于原版漫画的好成绩，其改编的广播剧也于2018年6月22日在喜马拉雅FM、蜻蜓FM 平台以周更形式上线，至今2018年7月2日上线《大宅大利》（完整版）播放量在喜马拉雅FM达到1105次，在蜻蜓FM达到532次，人气仍在持续攀升。

普通漫画只能带给读者视觉上的冲击，而经过配音加工的有声漫画则弥补了这一单一感。

《诡异志》的广播剧通过增加旁白的解说，弥补画面中不足部分或改善剧情逻辑不合理的部分使剧情更具有代入感，同时根据漫画中角色的声线需求选择了对应专业的配音演员，让角色更具说服力，为声控粉丝带来一波福利，为此该创作团队也邀请到了我校刘大航工作室的几位优秀的学生，为漫画进行配音。

那么究竟是那几位神奇的CV这么厉害，用声音就可以把我们带入《诡异志》阴森恐怖的情境呢？下面我们来简单介绍一下指导老师以及几位厉害的小可爱。

刘大航： 在《蝙蝠侠与罗宾》、《黑天使》、《疯狂的决斗》等百余部译制片中任主角或重要角色。曾担任译制片导演工作，曾任《两个幽灵》、《爱随心愿》、《阴谋》、《狙击手》等影片的译制导演。

（这个小美女不愿透露美照哦）付璇 饰：《黄泉》、《复活石》、《肉香》、《大宅大利》、《留声》旁白（配音）

张国瑞 饰：《黄泉》大木

张继新 饰：《黄泉》齐思《复活石》、《肉香》、《大宅大利》、《留声》大木

任民军 饰：《黄泉》

《肉香》医生

崔昕頔 饰：《黄泉》司机 《肉香》东哥、警察、男客人

张一帆 饰：《大宅大利》大师

《肉香》老板

朱可可 饰：《黄泉》罗兰

《肉香》女客人、奶奶

看了以上的内容，是不是有点好奇这部消暑神作的内容了呢？别想啦小编我是不会剧透的哦~

恐怖的广播剧《诡异志》已经在喜马拉雅FM、蜻蜓FM 平台等平台上线啦，燥热难耐的夏日需要听个鬼故事来降降温哦~小伙伴们还等什么？快下载app搜索关注《诡异志》吧！

“怪事到处有，这里特别多，嘘... ...你听... ...”



