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聚力政、校、企三方力量，助推国漫创造力提升文化自信

业内 狼小狼 2018年06月28日 21:02

6月22日，腾讯视频联合共青团中央、动画头部高校及动漫行业领导平台推出的“闪光新国漫 践行文化强国梦”全国大学生国漫创造季系列活动启动仪式在中国传媒大学举行。本次系列活动将以“创造力让国漫更自豪，腾讯视频让好时光更热血”为核心理念，鼓励大学生用国漫作品记录改革开放40周年，助力国漫行业的人才挖掘和培养。 “闪光新国漫 践行文化强国梦”全国大学生国漫创造季系列活动分为三部分进行，首先通过【国漫原创力】【国漫再生力】两个单元进行线上作品征集，选出百强作品，随后为票选作品举行高校国漫创造力展与大学生进行深度沟通交流，最终锁定21名获胜者，对其开展为期一个月的“腾讯视频国漫漫V训练营”专业训练和定向培养，助力国漫爱好者进阶为专业选手。

聚力政、校、企三方力量，助推国漫创造力提升文化自信 业内 第1张

团中央网络影视中心主任何成锋;中直团工委副书记、中直团工委副书记、国家广播电视总局团委书记腾勇;团中央学校部新媒体运营中心主任陈潇;文化与旅游部文化产业司企业发展处副处长陈桦楠;北京电影学院教授、动画学院院长、北京电影学院中国动画研究院执行院长李剑平;中国传媒大学艺术学部副部长贾秀清;中国美术家协会漫画艺委会秘书长王立军;未来网常务副总编辑信天昊 ;腾讯视频副总经理王伟;腾讯文化产业办公室主任赵治;著名原创动画导演、制片人沈乐平;视美影业总制片人、知名动画制片、导演、编剧朱珂;国漫编剧、上海美术制片厂知名编剧，邋遢大王、阿凡提编剧凌纾;动画导演、2008年央视《福娃》总导演曹小卉悉数到场，从不同角度分享了对国漫文化的见解，共同探讨了国漫文化的出路。

以文化自信为目标，共青团强调政校企应深度合作增强国漫创造力

当下，国漫拥有巨大的市场，并越来越多地影响着主流文化，国漫在学生群体中拥有数量庞大的爱好者，是一块不可忽视的文化阵地。而国漫产业在人才培养、资本投入等方面都呈现利好态势，用文化自信讲好国漫故事是大势所趋。

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团中央网络影视中心主任，未来网总裁何成锋在发布会上表示，国漫文化已经成为最具影响力的青年文化之一，动画专业也越来越受到年轻学子的追捧，而国漫文化的成熟，不仅需要政策引导，学校培养，还需要企业的激励，三方融合，才能做到四新：新世代、新国漫、新青年、新作为。也只有这样方能激活国漫青年的创造力，打造出有创新性、有战斗力的优秀国漫作品，进而形成国漫文化，树立国漫青年一代的文化自信。

以国漫创造为核心，曹小卉呼吁大学生继承发扬中国特色国漫文化

动漫作为一种大众艺术，必须植根于民族文化的土壤中，只有深入理解民族文化基因和中国观众的文化心理，才能产出具有中国特色的故事与形象，使动漫作品焕发出生机与活力，并引发受众共鸣。国漫发展30余年，从辉煌，到跌倒，再到如今震撼人心的作品频出，时代召唤出《狐妖小红娘》、《观海策》等一批具有民族文化意义的国漫，它们以更具创造性、民族化的表现手法吸引青少年的关注，并以深层次主题，凸显传统文化内核，润物无声地传递当代主流价值观，引导青少年健康向上发展。

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提到国漫创造力，曹小卉认为：我们欠缺的不是技术，而是对中华文化的理解、对人民生活的情感表达。因此青少年要关注身边的人、事、情感，才能做出独一无二的动画。而“闪光新国漫 践行文化强国梦” 全国大学生国漫创造季这一活动，通过鼓励青少年参与动漫创作，激发其对国漫的创造力，用爱发光发热，并打磨出真正具有中国特色的新时代动漫。

以热血时光为载体，腾讯视频持续推动国漫IP的制作与播出

腾讯视频国漫一直以自尊、自强、自信为价值导向，传递正向文化价值观，引发青年一代的文化自信，陪伴青年人向阳而生。 作为内容的生产者与挖掘者，腾讯视频不断加码，孵化优质原创内容、打造精品国漫，实现垂直用户题材细分，完成国漫源头内容的生产和分发。作为积极响应国家政策的从业者，腾讯视频国漫以上游文创内容制作，通过源源不断的优秀作品，拉动国漫行业从创作土壤到技术等级的全方位提升，以小说、漫画为源头，通过改编为动画作为IP成长的最重要一环扩大影响，再通过授权影视游戏衍生品完成商业化价值。

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今年四月腾讯视频相继发布动画作品，被评为“2017年优秀网络文学原创作品”之一的改编动画《完美世界》，改编自知名作家耳根的仙侠玄幻作品《一念永恒》，以及企鹅影视首部联合国内外顶尖动画团队打造的科幻力作《吞噬星空》， 在宣布定档的作品中，《斗罗大陆》第二季将于今年12月上线，这也是企鹅影视打造的第一部国漫年番，希望能够通过长期陪伴的方式打造更为长线的IP。根据热门小说改编的《魔道祖师》则定档7月9日。《西行纪》、《快把我哥》、《盛世妆娘》、《雪鹰领主》5等备受期待的作品相继定档。

腾讯视频以有担当的入局者和普及者姿态，把行业发展同文化复兴结合，把产业进步与青年培养联结，通过与共青团中央、动漫头部高校合作，挖掘行业人才，培育国漫种子选手，引领整个国漫行业的良性发展。

以人才培养为主导，顶级艺术院校将携手培养下一代创造型国漫人才

“大动漫时代”的到来和资本市场对影视动画行业的追捧，加上国家对动漫产业的大力扶植，使影视动画、网络动画、动漫游戏、动漫衍生品设计开发等得到了快速发展，进而带动了相关专业人才的大量需求，国漫行业人才亟待挖掘。此次腾讯视频与头部动漫高校的深度合作，正是市场与高校的一次接轨，通过启动“闪光新国漫 践行文化强国梦”全国大学生国漫创造季进行国漫相关领域人才挖掘，并邀请业内高校知名授、制作人组建腾讯视频新国漫计划导师团，对获奖学生进行定向培养指导，以培育国产原创动画创新力量为目标，激活青年一代的国漫创造力， 助力国漫文化和国漫人才的发展。

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腾讯视频为国漫青年提供平台，高校以市场为导向，输出个性化人才，两者携手为大学生发展提供优质的环境，推动了高等教育的全面化、实用化。

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