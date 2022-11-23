中国国际动漫节迎来18岁“成年礼” 八大亮点抢先看

动漫的盛会，人民的节日。

十八年前，首届中国国际动漫节在西子湖畔举办，从此开启杭州“动漫之都”的“造梦之旅”，“动漫我的城市 动漫我的生活”成为杭州独特的城市文化标签和城市金字招牌。

十八年来，杭州动漫游戏产业也正如初升朝阳，青春无限、蓬勃发展，“朋友圈”辐射全球60余个国家和地区，成为国内规模最大、人气最旺、影响力最广的动漫专业盛会。

11月24日至11月27日，以“共富新时代 动漫创未来”为主题的第十八届中国国际动漫节将在G20杭州峰会举办地杭州国际博览中心举行。作为党的二十大召开后杭州举办的首场“国字头”文化展会，本届动漫节力求打造学习宣传贯彻党的二十大精神的实践载体、促进中华优秀传统文化传承弘扬的桥梁纽带、推动中国动漫游戏和电竞产业高质量发展的重要引擎、具有鲜明杭州辨识度的标志性文化成果。

亮点一

主旋律“出圈”动漫创作新主流

作为国家级国际化文化展会，动漫节一直在弘扬主流价值、激扬文化自信方面体现出了应有的责任和担当，大批主旋律动漫作品通过动漫节频频“出圈”，不仅成为中国动漫作品创作的核心力量，也成为观众喜闻乐见的“流量密码”、名副其实的“新主流”。本届动漫节将发扬以往的好传统，重点展示一批主旋律、正能量原创动漫作品。其中由杭州动漫企业友诺动漫创作的动画剧集《下姜村的共同富裕梦》是今年国家广电总局献礼党的二十大的全国五部重点动画项目之一，党的二十大代表姜丽娟亲身上阵为以她为原型的角色配音。无独有偶，在“动漫之都”杭州，中南卡通、阿优文化、玄机科技、博采传媒等一大批民营文化企业自觉深耕原创动漫创作，打造了《大禹治水》《郑和下西洋》等一批获全国“五个一工程”奖的精品力作，用动漫的形式传播正能量、弘扬优秀文化、讲好中国故事，这固然与政府层面的扶持引导有关，也离不开动漫节这一平台的长期滋养。

作为中国动漫行业最具影响力的奖项，“金猴奖”大赛将继续开设“红色动漫”评奖赛道，进一步彰显主流价值、引领创作方向。作为动漫节的“重头戏”之一，动漫产业高峰论坛将携手中央广播电视总台《对话》栏目，以“动漫里的中国”为主题进行深入探讨。声优大赛首次设立“国漫挑战赛”环节，引导参赛者为主旋律国漫作品配音。举办全国法治动漫优秀作品展示、“共富新时代 动漫扬清风”主题廉洁漫画展等活动，充分发挥动漫在弘扬社会主义核心价值观中的作用。

亮点二

国风宋韵彰显文化自信

新时代大幕开启，更需要一批具有民族情怀、充满文化自信的年轻一代。作为深受年轻人特别是青少年欢迎的文化节展，中国国际动漫节聚焦“国漫、国风、国潮、国创”，获得越来越多青年群体的青睐，有效激发了年轻一代的民族自豪感和文化认同感，成为传承中华优秀传统文化的重要平台，彰显文化自信的鲜明注脚。

本届动漫节将首次推出以“传承自强、铸新辉煌”为主题的中国国风品牌盛典，上百位国风达人将在现场进行唐、宋、明、现代国潮等服饰风格情景化演绎及走秀。动漫节品牌活动中国COSPLAY超级盛典将在线上举行，首次设立全新国风赛道。

当前，浙江省正在深入实施宋韵文化传世工程，着力将宋韵打造成文化金名片。本届动漫节将充分体现宋韵文化，在近期刚开放不久的德寿宫上演动漫元素的国风快闪活动、结合产业博览会推出“国漫自由行”征集和打卡活动等，以现代动漫生动演绎千年宋韵，创新展现宋韵文化的时代活力。

亮点三

发布新政提振信心赋能发展

一年一度的动漫节，为动漫产业集聚了国际国内资金流、人才流、信息流和技术流。本届动漫节将打通动画、漫画、影视、网络文学、电竞游戏等领域，通过ACG融合，完善产业链布局，搭建产业供需对接的阵地平台，助推提振动漫游戏行业发展信心。

产业博览会是动漫节的主要品牌项目之一。今年吸引ANIPLEX、东京电视台等境外动漫游戏品牌，以及央视动漫、浙江广电、江苏组团、中南卡通、电魂网络、玄机科技、天闻角川、哔哩哔哩等多家动漫游戏龙头企业及机构参展。延伸赛事功能，赋能产业发展。“金猴奖”大赛推进入围作品跨界合作，为优秀动漫作品打造“产业生态链”。

推动动漫游戏产业创新升级，“动漫之都”杭州一直在行动。自2005年首轮扶持政策率先全国出台，杭州一直致力以“真金白银”推动动漫游戏产业发展。顺应高质量发展趋势，在深入调研论证的基础上，杭州市委办公厅、市政府办公厅联合印发《关于推进新时代杭州动漫游戏和电竞产业高质量发展的若干意见》，并在动漫节期间发布。该《意见》首次纳入电竞行业，旨在加强相关行业发展的正向引导、拓展产业发展新领域新赛道。

亮点四

元宇宙开辟动漫产业“新纪元”

随着文化数字化战略的深入实施，以大数据、云计算、人工智能、AR、VR、区块链等新技术新应用为依托的新型文化业态蓬勃兴起。

本届动漫节强化科技创新驱动，数字人、裸眼3D视觉柔屏、3D云、数字孪生“全息舱”等数字化新应用将集中亮相，让参展参会人员近距离体验数字文化的魅力。全国唯一的数字文化贸易功能区——浙江数字文化国际合作区将在动漫节期间发布数字文化重点项目。

顺应新科技浪潮，“元宇宙”概念日益兴起。本届动漫节推出“云上国漫城”在线互动平台，打造“国漫元宇宙”，线上参与者将拥有“国漫专属数字形象”身份，沉浸式体验在线逛展、虚拟论坛、云上交易、线上直播、互动社交等丰富内容。“国漫元宇宙”是动漫节举办方在疫情之下的破题思变，顺应了数字化时代年轻群体的生活和消费趋势，将助推开辟动漫产业的“新纪元”。

为深入探讨数字文化产业前沿趋势，本届动漫节动漫产业高峰论坛将开设“数字文化论坛”“元宇宙论坛”，通过交流碰撞，为推动数字文化产业高质量发展提供智力支撑。

亮点五

以动漫为媒快乐迎亚运

明年9月，杭州2022年第19届亚运会将拉开序幕。本届动漫节将把握杭州“现代化、亚运会、大都市”的重要窗口期，以“动漫之都”的青春活力姿态，用丰富多元的形式为亚运助威、为杭州添彩，赋能杭州实现“办好一个会、提升一座城”的目标。

本届动漫节将亚运会元素植入主宣传片和有关板块活动，以动漫方式展示亚运之城形象，助力营造“当好东道主、喜迎亚运会”的良好氛围。其中，产业博览会将设立亚运主题展位；中国国风超级盛典、声优大赛将在亚运场馆“小莲花”举办；再度回归的动漫“彩车巡游”邀请杭州亚运会吉祥物“江南忆”组合和往届亚运会吉祥物一起亮相；亚运会电竞相关项目将在现场发布。

亮点六

开放合作拓宽国际“朋友圈”

动漫节的多年举办，构建了由多个国家和地区的动漫游戏企业和业界人士组成的国际“朋友圈”。2020年以来，在疫情下，杭州以变应变，创新线上线下渠道，持续保持由动漫节为桥梁纽带构建的国际交流合作关系。

本届动漫节继续畅通线上渠道、整合线下资源，依托活动赛事创新拓展“走出去”渠道，持续努力拓展国际参与面，扩大国际“朋友圈”。

在动漫高峰论坛主论坛，国际动画协会（ASIFA）主席将视频致辞，美国华特迪士尼也将派中国公司代表参加。“金猴奖”大赛以多语种向海内外广发“英雄帖”，收到了来自19个国家和地区的993部原创动漫作品参赛，其中91部作品入围终评。中国（杭州）国际少儿漫画大赛面向全球少年儿童征集作品，征集到了来自多个国家和地区的两万余件作品。戛纳电视节·中国（杭州）国际电视内容高峰论坛线下活动将首次与动漫节同期举办，前英格兰职业足球运动员贝克汉姆将以传媒人身份在线参与并作演讲分享。国际动画电影周将集中展映国际优秀动画电影及短片作品。

亮点七

激发“Z世代”的创作潜力

近年来，二次元文化在中国市场上经历了规模性爆发式增长。 随着“Z世代”逐步占领互联网的主舞台，二次元文化在“Z世代”群体中的影响力不断提升。

本届动漫节将首次联合“Z世代网络集聚地”网易LOFTER，联动线上线下，推出游戏打卡、涂鸦创作、同好聚会等游场活动。首次联合B站推出“不停歇的B站舞台”，创设中国（杭州）国际少儿漫画大赛特等奖“线上争位赛”等，还将在中国动漫博物馆举办动漫科技青少年创客大赛颁奖仪式、“国漫·礼绘”青少年漫画大赛颁奖典礼等丰富多彩的青少年活动。多家媒体的小记者团队将亮相本届动漫节现场参观打卡。

亮点八

以动漫之美推动精神共富

“共同富裕”是物质富裕和精神富有的统一，不仅要让“好看的皮囊”比比皆是也要让“有趣的灵魂”处处发光。

本届动漫节将结合杭州争创首批全国文明典范城市，推出系列有温度、接地气的动漫文化载体和活动，助力推进全域文化繁荣全民精神富有，擦亮“文明之城”“动漫之都”的城市金字招牌。今年再度回归的动漫彩车巡游，为市民群众和动漫爱好者们呈现充满欢快、动感十足的动漫大餐。首次推出动漫主题航班，吉祥物“乐乐”也将实现腾云驾雾。动漫节还将面向残障人士等弱势群体推出公益赠票，发动现场义卖助学，让动漫节惠及更多群体。动漫节举办前夕和期间，动漫节宣传品、“动漫+文明”公益广告等将通过道旗、海报、LED屏等载体高频亮相，全市250块大屏联动播放动漫节宣传片，让整个杭城充满“动漫味”。



