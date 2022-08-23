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咦？还好我发现得早，不然就错过火遍全球的《鬼刀》周边了

资讯 黑腹君 2022年08月23日 16:38

从2020年9月开始，微博上有一套图开始广为流传，图中的少女在宛如深海的环境中弹奏钢琴，其画面深深吸引了笔者。

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随后笔者深入了解了一下，发现这套图来自于一部名为《鬼刀》的漫画，并立刻成为粉丝开始追番之旅。

作为粉丝群体中的一员，笔者问出了那个必然会出现的问题：《鬼刀》什么时候动画化？什么时候出衍生品？什么时候有游戏

如今，中国顶级原创动画制作公司——玄机科技（曾制作多部国内顶级爆款IP，如斗罗大陆、秦时明月、武庚纪、吞噬星空等）公开了《鬼刀》版权正式加入旗下，意图次元破壁。顶级制作公司与顶级爆款IP的强强联合又会有怎样的火花呢？

同时近期玄机科技旗下国内知名衍生品品牌玄机星球也正式官宣与bilibili正式发起重磅企划：鬼刀周边企划

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让期待已久的《鬼刀》粉丝与喜爱《鬼刀》作品的爱好者，能够亲手触碰到自己苦苦追寻八年的海琴烟与风玲公主。

衍生品最重要的价值就是纪念与实用，因此玄机科技本次发起的衍生品众筹，有如下几个重点内容。

首先邮票集内含有自wlop从2014年创作《鬼刀》至2022年期间的特种年份生肖邮票（2014-2022年）、中国邮政特种邮票、以及中国邮政《鬼刀》主题的个性化邮票和主题纪念张等，极具有收藏价值。

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同时玄机科技还很贴心地在册子上做了一些特殊工艺，堪称低调奢华，以确保大家能够妥善保存那些寄宿着珍惜回忆的邮票。

     
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当然，玄机科技知道比起怀念，大家更希望有一些观赏性与实用性俱佳的衍生品，因此官方比照行业硬件最高标准，推出了两款主题键盘。

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其表面艺术设计，分别来自《鬼刀》中的风玲与海琴烟。除了在键盘表面用高精度喷绘还原了两位少女的面容外，官方还贴心的将两位少女的姓名缩写，以艺术形象的方式印制在对应的按键上。


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只是，如果只有这些衍生周边的话，那未免有些太对不起期待已久的粉丝了。因此玄机科技特意与三家企业联动推出了三款收藏级衍生品。

《鬼刀》的两位女主是漫画的核心，也是最受人瞩目的角色，因此玄机科技与AS天使工房联动推出的风玲3分大女BJD，以满足大家亲手为风玲梳妆打扮的愿望。

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AS天使工房作为中国首家原创古风BJD品牌，旗下拥有多名优秀设计师与运营，想必会拿出一件令人惊讶不已的艺术品，以回馈给广大《鬼刀》粉丝。

既然有了BJD，那雕像自然也不能落下。玄机科技为此专门与国内雕像新秀——光年工作室，合作推出风玲1/4收藏级雕像《午后》。

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光年工作室成立于2018年，主攻大型IP手办雕像产品开发，及自主品牌潮玩作品研发。这是一个雕像开发经验丰富的团队，其在《一休—四季》这款雕像中引入的四季环境替换概念，得到了市场的广泛好评。

当然了，除BJD与雕像外，为了满足收藏玩家的愿望，玄机科技很贴心的与卡牌名企万享合作，推出了两款材质与工艺皆不相同的收藏卡集，以供不同需求的粉丝收入囊中。

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简单介绍一下，万享卡是一个专业做原创收藏卡的品牌，旗下产品以收集稀有收藏卡为主要玩法。作为国内卡牌新秀，其技术与工艺都在收藏圈子中得到了高度认可。

根据已知情报，收藏卡项目可以被细分为基础款、典藏款以及套装这三种，其中基础款与典藏款，各包含了43张卡牌，其中包含3张稀有卡。

而套装则包含了以上两种款式的全部内容，并额外包括4张特卡，以及1张专享编号卡。并且套装内还有《鬼刀》专属收藏卡册以及专属卡砖，为粉丝的心头好保驾护航。

但想要弄到这份套装，恐怕还需要一定的手速才行，因为在本次众筹中，套装限定888套。

最后小编献上本次《鬼刀》周边众筹一览

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众筹的时间持续两个月，限量的周边抢到就是赚到，犹豫就会败北，错过了就没有了，快安排上吧！

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