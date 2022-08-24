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迷你创想旗下《迷你世界》IP潮玩亮相国际玩具展 获央视报道

业内 狼小狼 2022年08月24日 11:16

 

8月18-20日，第34届国际玩具及教育产品（深圳）展览会在深圳国际会展中心（宝安新馆）盛大开幕。迷你创想携旗下迷你潮玩全系列产品亮相参展，展位吸引了不少参展商和媒体驻足，迷你创想并作为唯一参展企业代表接受央视财经频道采访。

自2018年开始布局IP生态起，迷你创想不断洞察市场需求，积极探索优质IP内容和产品的输出。从沙盒创意平台《迷你世界》中延展世界观，开创IP宇宙。获得大量玩家用户的喜爱，同时IP内容及产品在海外市场也收到大批年轻用户的青睐，在日本、韩国、越南等东南亚国家销售势头逐渐增长，为国产IP打开国际市场提供了前进动力。

迷你创想旗下《迷你世界》IP潮玩亮相国际玩具展 获央视报道 业内 第1张

迷你创想联合创始人、首席运营官古振兴接受采访表示：近几年中国文化和传统文化，包括国潮新文化各方面在市场不断的增长的情况下，出口会带来很大的影响，我们相关的产品在海外整体增长了70%的市场份额。

同时，古振兴还表示，要做好IP出海，就需要适应不同国家和地区不同文化的需求；另一方面，还要做到动态柔性供应链的管理，既能保证供应，但不会产生库存积压。

迷你创想旗下《迷你世界》IP潮玩亮相国际玩具展 获央视报道 业内 第2张

据了解，本次展出产品涵盖迷你潮玩全系列盲盒（少女团系列、迷萌系列、童话系列、宅宅系列以及全新 BJD系列）、游戏漫画周边、联名积木和文具、联合开发玩具等，值得一提的是，全新产品如BJD 睡衣派对、《迷你世界之觉醒》院线电影同款大黑龙积木、迷萌运动摆件、玩具水枪等产品也是首次亮相。

迷你创想旗下《迷你世界》IP潮玩亮相国际玩具展 获央视报道 业内 第3张

除此之外，迷你创想IP矩阵内容亦覆盖长短视频平台、院线、广播剧、漫画杂志等。其中动画番剧《花雨程行》全网播出四季累计播放量超15亿；自主孵化的虚拟偶像花小楼2019年正式出道，目前全网粉丝超2500万；漫画作品《龙响天下》在腾讯动漫火热连载中，单平台人气值突破1亿。7月上映的院线电影《迷你世界之觉醒》票房居同期上映的动画电影前列。

迷你创想旗下《迷你世界》IP潮玩亮相国际玩具展 获央视报道 业内 第4张

作为迷你创想集团三大核心战略之一，IP化布局将会持续探索。基于庞大的用户基础和品牌粘，迷你创想IP生态会不断研发设计符合大众需求、喜好的全产业品类。未来还将进一步拓展现有产品链路，探索更加丰富的IP产品体系。从IP到游戏，再到潮玩、衍生品、电影、动画等作品，彼此互通。迷你创想与用户共同创造商业价值，持续激发IP能量，推动优质内容输出，逐步扩大IP生态圈。

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