第 34 届深圳玩具展开启 迷你潮玩携新品亮相

近日，第 34 届国际玩具及教育产品（深圳）展览会（简称“深圳玩具展”）于2022年8月18日-20日在深圳国际会展中心（宝安新馆）启动。该展览素有“中国玩具市场风向标”美誉，自2020年起，已成为国内规模最大的国际性专业玩具展之一。

迷你创想作为本次参展商之一携旗下潮玩、文具、玩具等热门产品亮相外，即将入市的卡牌类桌游、BJD等新产品也在本次展会上迎来首秀，吸引不少参展者驻足，成为现场热门展位之一。

自2018年开始布局IP生态起，迷你创想不断洞察市场需求，积极探索优质IP内容和产品的输出。从沙盒创意平台《迷你世界》中延展世界观，开创 IP 宇宙。迷你创想旗下现有星跳文创、格物工坊两子公司分别专注于内容的发行以及衍生品的设计开发。



本次展出的产品涵盖迷你潮玩全系列盲盒（少女团系列、迷萌系列、童话系列、宅宅系列以及全新 BJD系列）、游戏及漫画周边、联名积木和文具、联合开发玩具等，值得一提的是全新产品如BJD 睡衣派对、《迷你世界之觉醒》院线电影同款大黑龙积木、迷萌运动摆件、玩具水枪等产品首次亮相。

除此之外，迷你创想IP矩阵亦覆盖长短视频平台、院线、广播剧、漫画杂志等。其中动画番剧《迷你联萌》故事中四位主人公深受观众喜爱；自主孵化的虚拟偶像花小楼2019年正式出道，目前全网粉丝超2500万；漫画作品《龙响天下》在腾讯动漫火热连载中，单平台人气值突破1亿。



展会现场，有多家省内外经销商驻足迷你创想展厅，深入沟通合作。不仅如此，业内人士及制造商等也被产品深深吸引，到店与工作人员探讨行业趋势等。



据了解，迷你创想IP内容及产品在海外市场也收到大批年轻用户的青睐，在日本、韩国、越南等东南亚国家销售势头逐渐增长，为国产IP打开国际市场提供了前进动力。

迷你创想开创IP宇宙，拥有庞大的用户基础和品牌粘性，同时又在不断研发设计符合大众需求、喜好的全产业品类。未来还将进一步拓展现有产品链路，也期待在更多展会、行业峰会上与行业伙伴积极交流，探索更加丰富的IP产品体系。从IP到游戏，再到潮玩、衍生品、电影、动画等作品，彼此互通。迷你创想与用户共同创造商业价值，持续激发IP能量，推动优质内容输出，逐步扩大IP 生态。