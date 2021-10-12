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合味道碧蓝航线联动款泡面开卖，不仅有特别包装，还更大了！

业内 狼小狼 2021年10月12日 16:30

 

提到《碧蓝航线》这部作品，不少朋友的第一印象可能是大——啊不要误会，我指的是背景设定宏大游戏格局大声优阵容强大，绝对不是指的什么奇怪的地方！

合味道碧蓝航线联动款泡面开卖，不仅有特别包装，还更大了！ 业内 第1张

之前官方公开过消息，说《碧蓝航线》将要合作杯面品牌合味道，有意思的是，这次联动也和“大”有关，并非联动的普通款，而是合味道大杯！相较于普通款，杯子更大，面量更足，一杯吃完一本满足，刷刷游戏看看动漫之余来一杯，管饱又美味。

合味道碧蓝航线联动款泡面开卖，不仅有特别包装，还更大了！ 业内 第2张

普通包装的合味道，一杯45g，拿来当宵夜垫一垫啥的量比较合适，饭点吃就显得稍微少了点，而这次联动的合味道大杯面饼达到了85g，加上配料整整108g，倒是挺够够的了。

这次联动的杯面总共有5种口味，分别是XO酱海鲜、赤豚骨浓汤、海鲜、五香牛肉和猪骨浓汤，根据《碧蓝航线》游戏特色，选择了几位人气角色推出专属的包装，拉菲对应XO酱海鲜风味，Z23对应赤豚骨浓汤风味，萨拉托加对应海鲜风味，柚对应五香牛肉风味，标枪则是对应猪骨浓汤风味。


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相比之下个人最喜欢的是海鲜风味的，清爽的口感加上香味浓郁的汤头，一杯下去十分畅快，联动款的包装更是惹人喜爱，萨拉托加化身“杯面大使”拿着叉子正愉快地吃面，官方公开的立绘确实好看，甚至可以拿来做收藏用。

不过说到收藏，肯定是官方周边更加合适，每次这类联动活动，总是少不了限量款福利，这次也不例外！

这次的限量款总共有两种，分别是限量3000份的港区专享·大快朵颐套餐，包含合味道big 2箱共24杯泡面（单箱口味可自选）与联动手工垫板1块，售价：208.88元/套，以及限量5000份的港区专享·食指大动套餐套餐，内含合味道big 1箱共12杯泡面（单箱口味可自选）及联动徽章1套（五个款式各1个），售价：98元/套，不仅送的礼物很有收藏价值，关键是还有优惠！可以参加天猫的跨店满300减30活动，这下又能省一波，钱包发出了窃喜的声音！除此之外前3000份购买限量联动套餐的朋友还可以得1个到联动限定钥匙扣哦，赚大了！

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不过，上面的“限定款”都是限量的，能不能买到就要看朋友们的运气了，普通的联动款倒是没有限量，不过有时间限制，9月到11月，全国各地的合味道大杯都能买到联动款，网店也已上线，3口味6杯标价39.9，5口味12杯标价79.9，有心购入的朋友还请在时间内“下叉”。

合味道在国内的联动活动真的还蛮多的，就我个人了解到的，他们联动过《刀剑神域》、《从零开始的异世界生活》以及《银魂》等动漫作品，不仅推出了联动款特别包装，还有各种满减和周边福利，每次联动都有不少大家进步。

比如当初和从零开始的联动就推出了面饼和叉子分装得更清洁设计，本次和《碧蓝航线》的联动又选择了big款，作为方便面和杯面发明者安藤百福创立的日清旗下的知名品牌，这个既历史悠久又充满年轻态的品牌，也一直在顺应和满足新一代消费者们的需求呢。

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