2021“金猴奖”大赛全球原创动漫作品征集即将开始！

中国国际动漫节“金猴奖”

是在国内外动漫画领域享有盛誉的专业赛事，

历届“金猴奖”赛事催生了许多优秀作品。



今天，国漫君要为大家带来一个消息：

2021“金猴奖”大赛

全球原创动漫作品征集即将开始！