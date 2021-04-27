2021“金猴奖”大赛全球原创动漫作品征集即将开始！

中国国际动漫节“金猴奖”
是在国内外动漫画领域享有盛誉的专业赛事，
历届“金猴奖”赛事催生了许多优秀作品。
今天，国漫君要为大家带来一个消息：
2021“金猴奖”大赛
中国国际动漫节“金猴奖”大赛由中央广播电视总台主办，是中国国际动漫节的重要品牌活动，自2006年以来已成功举办了12届。本届大赛以“和平、和谐、发展、健康、向上”为基调，倡导“高品质、高品格、高品位”的理念，鼓励原创，打造精品；旨在弘扬动漫文化，挖掘产业价值，培育动漫人才，引导和推动中国动漫产业转型升级、科学发展，目前“金猴奖”已成为国内最专业最权威最有影响力的动漫赛事。 此次征集活动 将面向海内外所有优秀动漫作品。 那么，这次大赛设有哪些奖项？ 怎样才能参加大赛？ …… 国漫君一一告诉你！ ▽▽▽ 01. 比赛时间安排 报名时间：4月29日—7月25日 首轮评审：7月31日—8月15日 终评评审：9月13日—9月20日 颁奖时间：9月29日晚（暂定） 颁奖地点：中国杭州 02. 参赛作品要求及需提交资料 参赛者可以登录“金猴奖”官网（http://jhj.cicaf.com/）或通过文章左下角“阅读原文”，点击报名参赛进行报名。参赛者应当根据大赛评委会要求,提交参赛作品及相关材料，否则视为自动放弃参赛。 ►综合奖 ◉未参评往届金猴奖同类奖项，并符合以下相应作品类别参赛条件的即可参赛。 要求：2021年7月30日前（含当日），已获得《电影公映许可证》的境内外动画电影。 ① 上传参赛作品全片：请用MP4格式，以免无法正常播放。如有对白，请自行添加中、英文字幕； ② 上传30秒参赛作品片花：请用MP4格式，以免无法正常播放； ③ 上传参赛作品《电影片公映许可证》复印件； ④ 上传1张导演生活照片或自画像，3张参赛作品截图，1-2张大于等于60cm x 80cm参赛作品海报（JPG格式）。 2．动画系列片 要求：2021年7月30日前（含当日），已获得《国产电视动画片发行许可证》或上线备案号的境内动画系列片以及在中国境内获准播出的引进或中外合资的动画系列片。 ① 上传2集以上参赛作品全片：请用MP4格式，以免无法正常播放。如有对白，请自行添加中、英文字幕； ② 上传30秒参赛作品片花：请用MP4格式，以免无法正常播放； ③ 上传参赛作品《国产电视动画片发行许可证》复印件或中国境内相关频道公映证明件；如在网络播出需提供上线备案号及播放平台截图； ④ 上传1张导演生活照片或自画像，3张参赛作品截图，1-2张大于等于60cm x 80cm参赛作品海报（JPG格式）。 3．动画短片 要求：由动漫公司、动漫工作室等企业、动漫自由创作人或动漫高校教师、教授制作的短片作品。 ① 上传完整参赛作品全片：请用MP4格式，以免无法正常播放； ② 上传30秒参赛作品片花：请用MP4格式，以免无法正常播放； ③ 上传1张导演生活照片或自画像，3张参赛作品截图，1-2张大于等于60cm x 80cm参赛作品海报（JPG格式）。 4．漫画 要求：2021年7月30日前（含当日），已出版发行的单行本或网络连载的境内外漫画作品。 ① 上传电子版的单行本或网络连载漫画参赛作品，需要多幅漫画且具连贯性片段；（PDF格式，可加水印） ② 上传参赛作品的书号信息截图或网络连载漫画需提供正规新媒体平台连载的相关信息截图； ③ 上传1张作者生活照片或自画像，3张参赛作品截图，1-2张大于等于60cm x 80cm参赛作品海报（JPG格式）。 ►潜力奖 ◉未参评往届金猴奖同类奖项，并符合以下相应作品类别参赛条件的即可参赛。 1．动画短片 要求：由境内外在校学生制作完成的动画短片。 ① 上传完整参赛作品全片：请用MP4格式，以免无法正常播放； ② 上传30秒参赛作品片花：请用MP4格式，以免无法正常播放； ③ 上传1张导演生活照片或自画像，3张参赛作品截图，1-2张大于等于60cm x 80cm参赛作品海报（JPG格式）。 2．漫画 尚未出版发行的单行本或已签约，但未发表的网络连载漫画作品。 ① 上传电子版的参赛作品或网络连载漫画参赛作品，需要多幅漫画且具连贯性片段（PDF格式）； ② 上传参赛剧本，体现作品完整性； ③ 上传1张作者生活照片或自画像，3张参赛作品截图，1-2张大于等于60cm x 80cm参赛作品海报（JPG格式）。 03. 参赛作品需提交资料 参赛者承诺遵循下列规定且承诺： （一）参赛作品内容健康，积极向上，不涉及淫秽、暴力、凶杀、反动及侮辱宗教等内容。 （二）参赛者须持有参赛作品全球范围内永久完整知识产权或经知识产权权利人书面授权，确保有权或享有充分授权参加本次赛事。参赛作品不存在抄袭或盗用他人作品的情形，也不存在侵犯任何第三方的合法权益（包括但不限于著作权、肖像权、名誉权等）的情形，否则，一经发现主办方有权取消其参赛资格，参赛者自行承担一切法律责任。 （三）往届已选送参评“金猴奖”的作品不得申报同类奖项。 （四）商业性广告片不作为参赛作品选项。 （五）参赛者报名参加中国国际动漫节“金猴奖”，即视为同意中国国际动漫节的主办单位、承办单位及执行单位按照下列约定在全球范围内永久免费使用其参赛作品： （1）基于宣传推广中国国际动漫节或/和金猴奖之目的，在全球范围内永久免费自行或授权第三方在中国国际动漫节与金猴奖官网、金猴奖颁奖晚会/仪式、中国国际动漫节现场等线上线下平台使用相关参赛作品成片及其名称、片花或宣传片、海报、导演照片或自画像、作品截图等元素。 （2）将参赛者录制的含有参赛者姓名、声音、肖像等元素金猴奖评选活动内容，用于金猴奖及相关参赛作品的展示、宣传、推广等，并有权根据参赛者实际情况、特点、金猴奖评选活动运营需要制作、剪辑包含参赛者的相关视频。 （六）参赛者应保证报名时提交的联系方式（包括参赛者的电子邮箱、移动电话、微信、邮寄地址等）的正确性，中国国际动漫节相关单位通过前述联系方式向参赛者发送任何与金猴奖、参赛作品相关的信息、通知等材料，均视为有效送达。如上述联系方式发生变更的，参赛者保证在发生变更之日起3日内书面通知中国国际动漫节相关单位，否则，中国国际动漫节相关单位按原联系方式向参赛者发送通知的仍视为有效送达，若因此导致参赛者未能及时接收相关信息的，由此产生的任何风险均由参赛者自行承担。 04. 入围者及获奖者待遇 评委会将邀请入围者赴杭州参加第十七届中国国际动漫节，并提供以下待遇： 1.组委会对入围作品在本届动漫节期间集中进行现场宣传、推广。 2.组委会邀请入围作品方参加入围作品创业投资对接会，参与推介活动。 3．每部入围作品获组委会提供动漫节期间2人2晚住宿及落地接待。 4.每部入围作品获组委会提供动漫节嘉宾证2张。 5．组委会向获奖者赠送1套《“金猴奖”入围作品集》。 05. 比赛奖项及奖金设置 本届“金猴奖”奖项分综合奖和潜力奖两大类。具体设置如下： 06. 颁奖典礼及领奖事宜 1．在第十七届中国国际动漫节期间举行“金猴奖”颁奖仪式。 2. 组委会将邀请“金猴奖”评委、入围作品代表参加颁奖仪式。 3. 因故无法前来领奖的国内外获奖者，可授权他人代为领奖。获奖者须向组委会提前递交书面授权委托书以及获奖者身份证或护照复印件。 4. 组委会将在颁奖仪式或本届动漫节结束三周内与获奖作者联系领奖事宜。所有奖金均为税前金额，若2个月内未领取奖品，视为自动放弃。 5.获奖单位或个人将获奖证书、奖杯遗失，组委会不提供补办。 07. 联系方式 地址：中国杭州市上城区国货路5号118室 邮编：310001 电话：+86-(0)571-85099235 电子邮箱：monkeyking@cicaf.com 海内外各位追逐动漫梦想的小伙伴们， 千万不要错过这次比赛机会哟！ 期待见到你们精彩的作品 最后，国漫君提醒大家: 明天，2021云上动漫游戏产业交易会就要来了！ 大伙儿记得牢牢锁定官微发布， 获取最新信息哟！
中国国际动漫节“金猴奖”大赛由中央广播电视总台主办，是中国国际动漫节的重要品牌活动，自2006年以来已成功举办了12届。本届大赛以“和平、和谐、发展、健康、向上”为基调，倡导“高品质、高品格、高品位”的理念，鼓励原创，打造精品；旨在弘扬动漫文化，挖掘产业价值，培育动漫人才，引导和推动中国动漫产业转型升级、科学发展，目前“金猴奖”已成为国内最专业最权威最有影响力的动漫赛事。
此次征集活动
将面向海内外所有优秀动漫作品。
那么，这次大赛设有哪些奖项？
怎样才能参加大赛？
……
国漫君一一告诉你！
▽▽▽
01.
比赛时间安排
报名时间：4月29日—7月25日
首轮评审：7月31日—8月15日
终评评审：9月13日—9月20日
颁奖时间：9月29日晚（暂定）
颁奖地点：中国杭州
02.
参赛作品要求及需提交资料
参赛者可以登录“金猴奖”官网（http://jhj.cicaf.com/）或通过文章左下角“阅读原文”，点击报名参赛进行报名。参赛者应当根据大赛评委会要求,提交参赛作品及相关材料，否则视为自动放弃参赛。
►综合奖
◉未参评往届金猴奖同类奖项，并符合以下相应作品类别参赛条件的即可参赛。
要求：2021年7月30日前（含当日），已获得《电影公映许可证》的境内外动画电影。
① 上传参赛作品全片：请用MP4格式，以免无法正常播放。如有对白，请自行添加中、英文字幕；
② 上传30秒参赛作品片花：请用MP4格式，以免无法正常播放；
③ 上传参赛作品《电影片公映许可证》复印件；
④ 上传1张导演生活照片或自画像，3张参赛作品截图，1-2张大于等于60cm x 80cm参赛作品海报（JPG格式）。
2．动画系列片
要求：2021年7月30日前（含当日），已获得《国产电视动画片发行许可证》或上线备案号的境内动画系列片以及在中国境内获准播出的引进或中外合资的动画系列片。
① 上传2集以上参赛作品全片：请用MP4格式，以免无法正常播放。如有对白，请自行添加中、英文字幕；
② 上传30秒参赛作品片花：请用MP4格式，以免无法正常播放；
③ 上传参赛作品《国产电视动画片发行许可证》复印件或中国境内相关频道公映证明件；如在网络播出需提供上线备案号及播放平台截图；
④ 上传1张导演生活照片或自画像，3张参赛作品截图，1-2张大于等于60cm x 80cm参赛作品海报（JPG格式）。
3．动画短片
要求：由动漫公司、动漫工作室等企业、动漫自由创作人或动漫高校教师、教授制作的短片作品。
① 上传完整参赛作品全片：请用MP4格式，以免无法正常播放；
② 上传30秒参赛作品片花：请用MP4格式，以免无法正常播放；
③ 上传1张导演生活照片或自画像，3张参赛作品截图，1-2张大于等于60cm x 80cm参赛作品海报（JPG格式）。
4．漫画
要求：2021年7月30日前（含当日），已出版发行的单行本或网络连载的境内外漫画作品。
① 上传电子版的单行本或网络连载漫画参赛作品，需要多幅漫画且具连贯性片段；（PDF格式，可加水印）
② 上传参赛作品的书号信息截图或网络连载漫画需提供正规新媒体平台连载的相关信息截图；
③ 上传1张作者生活照片或自画像，3张参赛作品截图，1-2张大于等于60cm x 80cm参赛作品海报（JPG格式）。
►潜力奖
◉未参评往届金猴奖同类奖项，并符合以下相应作品类别参赛条件的即可参赛。
1．动画短片
要求：由境内外在校学生制作完成的动画短片。
① 上传完整参赛作品全片：请用MP4格式，以免无法正常播放；
② 上传30秒参赛作品片花：请用MP4格式，以免无法正常播放；
③ 上传1张导演生活照片或自画像，3张参赛作品截图，1-2张大于等于60cm x 80cm参赛作品海报（JPG格式）。
2．漫画
尚未出版发行的单行本或已签约，但未发表的网络连载漫画作品。
① 上传电子版的参赛作品或网络连载漫画参赛作品，需要多幅漫画且具连贯性片段（PDF格式）；
② 上传参赛剧本，体现作品完整性；
③ 上传1张作者生活照片或自画像，3张参赛作品截图，1-2张大于等于60cm x 80cm参赛作品海报（JPG格式）。
03.
参赛作品需提交资料
参赛者承诺遵循下列规定且承诺：
（一）参赛作品内容健康，积极向上，不涉及淫秽、暴力、凶杀、反动及侮辱宗教等内容。
（二）参赛者须持有参赛作品全球范围内永久完整知识产权或经知识产权权利人书面授权，确保有权或享有充分授权参加本次赛事。参赛作品不存在抄袭或盗用他人作品的情形，也不存在侵犯任何第三方的合法权益（包括但不限于著作权、肖像权、名誉权等）的情形，否则，一经发现主办方有权取消其参赛资格，参赛者自行承担一切法律责任。
（三）往届已选送参评“金猴奖”的作品不得申报同类奖项。
（四）商业性广告片不作为参赛作品选项。
（五）参赛者报名参加中国国际动漫节“金猴奖”，即视为同意中国国际动漫节的主办单位、承办单位及执行单位按照下列约定在全球范围内永久免费使用其参赛作品：
（1）基于宣传推广中国国际动漫节或/和金猴奖之目的，在全球范围内永久免费自行或授权第三方在中国国际动漫节与金猴奖官网、金猴奖颁奖晚会/仪式、中国国际动漫节现场等线上线下平台使用相关参赛作品成片及其名称、片花或宣传片、海报、导演照片或自画像、作品截图等元素。
（2）将参赛者录制的含有参赛者姓名、声音、肖像等元素金猴奖评选活动内容，用于金猴奖及相关参赛作品的展示、宣传、推广等，并有权根据参赛者实际情况、特点、金猴奖评选活动运营需要制作、剪辑包含参赛者的相关视频。
（六）参赛者应保证报名时提交的联系方式（包括参赛者的电子邮箱、移动电话、微信、邮寄地址等）的正确性，中国国际动漫节相关单位通过前述联系方式向参赛者发送任何与金猴奖、参赛作品相关的信息、通知等材料，均视为有效送达。如上述联系方式发生变更的，参赛者保证在发生变更之日起3日内书面通知中国国际动漫节相关单位，否则，中国国际动漫节相关单位按原联系方式向参赛者发送通知的仍视为有效送达，若因此导致参赛者未能及时接收相关信息的，由此产生的任何风险均由参赛者自行承担。
04.
入围者及获奖者待遇
评委会将邀请入围者赴杭州参加第十七届中国国际动漫节，并提供以下待遇：
1.组委会对入围作品在本届动漫节期间集中进行现场宣传、推广。
2.组委会邀请入围作品方参加入围作品创业投资对接会，参与推介活动。
3．每部入围作品获组委会提供动漫节期间2人2晚住宿及落地接待。
4.每部入围作品获组委会提供动漫节嘉宾证2张。
5．组委会向获奖者赠送1套《“金猴奖”入围作品集》。
05.
比赛奖项及奖金设置
本届“金猴奖”奖项分综合奖和潜力奖两大类。具体设置如下：
06.
颁奖典礼及领奖事宜
1．在第十七届中国国际动漫节期间举行“金猴奖”颁奖仪式。
2. 组委会将邀请“金猴奖”评委、入围作品代表参加颁奖仪式。
3. 因故无法前来领奖的国内外获奖者，可授权他人代为领奖。获奖者须向组委会提前递交书面授权委托书以及获奖者身份证或护照复印件。
4. 组委会将在颁奖仪式或本届动漫节结束三周内与获奖作者联系领奖事宜。所有奖金均为税前金额，若2个月内未领取奖品，视为自动放弃。
5.获奖单位或个人将获奖证书、奖杯遗失，组委会不提供补办。
07.
联系方式
地址：中国杭州市上城区国货路5号118室
邮编：310001
电话：+86-(0)571-85099235
电子邮箱：monkeyking@cicaf.com
海内外各位追逐动漫梦想的小伙伴们，
千万不要错过这次比赛机会哟！
期待见到你们精彩的作品
最后，国漫君提醒大家:
明天，2021云上动漫游戏产业交易会就要来了！
大伙儿记得牢牢锁定官微发布，
获取最新信息哟！
评论