国风动画带你感受春意盎然，《梦幻花园》御花园春版本上线

去年，《梦幻花园》与故宫宫廷文化联手推出的御花园夏季主题限定活动收到了大家的好评，而在这五一小长假将至，《梦幻花园》又再次携手故宫宫廷文化，在今天正式推出御花园春季版本联动活动。

御苑逢春，动画TVC演绎NPC新故事

为了更好地让各位玩家们感受《梦幻花园》X故宫宫廷文化春季版本的魅力与故事，《梦幻花园》正式推出了关于全新NPC廖青芜的动画宣传片，在展现古老的紫禁城的魅力的同时，希望能够通过动画短片，让大家看到更加鲜明、立体的御花园故事。

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动画宣传片中的女主角廖青芜，是《梦幻花园》御花园春版本的限定NPC，作为主线NPC廖叔的侄女，廖青芜以书画修复师的身份出现在游戏与动画中。这次的动画向大家展示了廖青芜如何在廖叔以及传统文化的熏陶下，渐渐成为了一名文物修复师的故事，也向大家展示了在御花园的春色美景下，还有一群辛勤工作的人们，通过自己的努力让大家有机会去接触和了解更多历史故事。

故事的开头，层层海棠花瓣掩映的满园春色中，故事的女主角廖青芜慢慢浮现在我们的视野中。

而后，微风轻拂面，少女挽青丝，海棠花飞落，水面鸭游走。让人不禁想起冯延巳的《谒金门》：风乍起，吹皱一池春水。闲引鸳鸯香径里，手挼红杏蕊。斗鸭阑干独倚，碧玉搔头斜坠。终日望君君不至，举头闻鹊喜。

而后，少女的回忆随着落叶激起的涟漪在水中一一呈现。少女牵着廖叔的手，在园中走过的春夏秋冬，预示着少女的慢慢成长。然后，故事又在跳跃的金鱼的巧妙转场中回到现实。御花园的一草一木，熟悉的金瓦红墙、草木的四季更迭，伴随着她的脚步再次向观众展示不一样的美。

眼尖的玩家肯定发现啦！即便奥斯汀不再作为这个资料片的主角，他也处处体现着他作为《梦幻花园》主角的身份象征！瞧，女主长大后，路过的风景，可不就是奥斯汀和珍妮吗？真有种“你在桥上看风景，看风景的人在楼上看你”的感觉呢！

此外，这部国风动画的细节之美不仅于此。细心的观众也看到啦，同样的国祚环境，在时隔多年之后，也随着时代的进步慢慢发生变化呢！自带放大镜的玩家，更是能发现，女主背后的墙上挂着的，是《梦幻花园》的御花园区域呢！

这次《梦幻花园》的剧情短片，不仅向大家展示了NPC廖青芜的故事，整体的动画制作以及关于故宫景色的还原能够让人感受到对中华传统文化的尊敬与用心，整体的色彩、光影效果以及动画中的精巧设计，都值得人去推敲，同时短片中也有很多关于《梦幻花园》的“彩蛋”，比如作为游客乱入的奥斯汀，还有在文物修复工作室中挂着的御花园限定区域全景图，这些巧思与精美的画风，让人在观看短片时感到十分惊喜。

春日迟迟 游苑当时 春季版本正式上线

除了在4月28日上线的全新动画TCV外，《梦幻花园》春季版本也在今日同步上线，在本次与故宫宫廷文化的合作期间，《梦幻花园》御花园定制区域将全部向玩家开放，同时开放西园区域的建造玩法。以钦安殿为起点，从东园到西园，从夏天走过雪景再来到春天，历时一年，御花园终于全方位在《梦幻花园》中落成。

除了还原御花园区域之外，本次《梦幻花园》同样也结合了宫廷文化，推出比前次更为精彩的各类特色小游戏，让大家能够更加深刻地了解一些宫廷相关文化。古玩鉴赏以大家喜闻乐见的“找不同”形式，展示各类宫廷藏品的细节，让玩家能够感受各个知名藏品的艺术魅力；宫廷列传用“翻牌连连看”的形式，了解宫廷中历任皇帝的过往故事，大家能够在游戏中获取知识，感受中华文化与历史的魅力。

最后，5月2日，《梦幻花园》还将邀请御花园主题曲演唱者段奥娟及“花园春日挚友”赖美云一起现身线下，为现场的玩家带去更多惊喜与欢乐。就算没有办法去到现场也没关系，《梦幻花园》还准备了线上微博直播，5月2日14：00锁定官方微博“梦幻花园奥斯汀管家”，还有机会获得直播大奖！

如果想要了解关于《梦幻花园》X故宫宫廷文化春季版本的更多信息，并且获得更多福利，也可以关注《梦幻花园》官方微博“梦幻花园奥斯汀管家”哦！春日迟迟，游苑当时，让我们一起感受春日御花园的美好吧！