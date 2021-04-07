速看！2021“动感金羊”优秀作品评选开始啦~

2021“动感金羊”优秀作品评选正式全面启动

“动感金羊”优秀作品评选是每届漫博会的重要配套活动，从2009年至今共举办了十一届，迄今共征集作品12633件，已获扶持作品252件，成为响应我国文化创意产业发展战略，落实国家广播电视总局“中国原创动漫扶持计划”的具体举措，是国内具有重要影响力的原创动漫评选活动之一。“动感金羊”优秀作品评选也将通过持续举办，有效搭建我国动漫产业尤其是粤港澳大湾区动漫创作交流平台，完善影视动漫产业链条，加快推动中国动漫产业高质量发展。

2020动感金羊作品评析会现场





















为大力扶持原创动漫精品生产，激励高端动漫人才、褒奖优秀制作及运营机构，促进动漫产业市场交易和发展，加快推动中国动漫“走出去”步伐，依托于中国国际影视动漫版权保护和贸易博览会这一国家级动漫展的影响力和号召力，2021年，“动感金羊”优秀作品扶持计划将改名为“动感金羊”优秀作品评选，并在往届“动感金羊”优秀扶持计划的基础上优化类别、加大对优秀作品的资金扶持力度。

所以

优秀的你千万别错过哦

（错过了还要再等一年）

且认真细看一下投稿指南





投稿指南





征集范围

“动感金羊”优秀作品评选将于2021年4月正式全面启动，面向全国征集，设置专项扶持资金，组织强大的专家阵容参加审定，任何机构和个人均可申报。

评选类别

本届“动感金羊”优秀作品评选共设8个类别，每个类别数量为6个，其中最佳名额1名，优秀名额5名，获选作品均可获得相应的扶持资金，同时组委会授予荣誉证书予以表彰。





参评资格和要求

（一）基本要求

①所有参选作品须为原创作品，已获得往届“动感金羊”优秀作品评选的作品不能参选。

②参选的作品不能含有与中华人民共和国法律法规相抵触的内容；不能出现含有色情、暴力、血腥等不良内容；不能涉嫌临摹、剽窃、侵犯他人著作权行为。

③作品须立意新颖、主题鲜明、内容健康、语言规范，有较高的市场价值。社会效益突出、原创性强、思想性、艺术性、观赏性有机统一，具有较强的市场推广和产业化运行可行性。

（二）具体要求

①动画长片：总片长不少于50分钟；2021年4月1日（含）前在电影院线、电视频道或互联网上映、播出。②动画系列片：2021年4月1日（含）前，已获得省级广电局核发的《国产电视动画片发行许可证》或已经在中国境内公映的境内外动画系列片；须提交连续2集或以上作品；3年内在电视频道或互联网播出。③独立动画短片：片长3分钟至50分钟以内的动画作品；2021年3月1日（含）前在电视频道或互联网上映、播出。④短视频动画：2021年4月1日（含）在短视频APP或者互联网播出的动画作品，片长3分钟-20分钟以内。⑤漫画作品：2021年4月1日（含）前，已出版发行单行本、绘本、四格漫画等国内外漫画作品。⑥动漫形象设计：近3年已上映或发行的动漫画形象。⑦动漫衍生品设计：近两年动漫衍生品设计。

⑧动漫品牌授权：2021年4月1日（含）前，IP授权运营团队在运营动漫IP授权项目取得优异成绩，积极跨界与大型企业合作，有经典案例、授权模式具有代表性。





报送材料和方式

所申报的作品须按以下要求，提交相应材料：





评审方式

“动感金羊”优秀作品评选将进行初评、复评、终评3个环节，由“动感金羊”优秀作品评选工作小组办公室进行初评工作，评选出的作品交由“动感金羊”优秀作品评选委员会进行复评和终评。

终审结果将在中国国际影视动漫版权保护和贸易博览会官方网站 https://www.actifchina.net/上公示，接受社会监督。

报送方式

①申报“动感金羊”优秀作品评选相关申报材料电子版邮件发送到组委会邮箱：dgjy@actifchina.net，邮件主题注明“动感金羊”优秀作品评选 申报类别 公司名称 字样。



②申报影视动漫类作品因提交的作品视频较大，可将报送资料放入U盘邮寄或上传到云网盘，并报送下载链接和密码到组委会邮箱：dgjy@actifchina.net 。U盘可邮寄到：中国国际影视动漫版权保护和贸易博览会“动感金羊”优秀作品评选组委会（收件人：马老师，手机：13728787215 ，地址：深圳市盐田区盐田国际创意港2栋5楼，邮编：518000）。

③组委会有权使用本次动感金羊优秀作品评选的申报作品进行宣传、推广、市场营销、参加各类评选活动无需申报者另行授权。本条款不受申报期间的约束。



④截止申报日期：2021 年 5 月 31 日。

联系我们

秘书处: 马老师

手机：13728787215 （微信同号）

Q Q：118034418

邮箱：dgjy@actifchina.net

详情请浏览以下链接：

①官方网站 : 中国国际影视动漫版权保护和贸易博览会：https://www.actifchina.net/

②微信公众号 : 漫博会ACTIF

③新浪微博 : 漫博会_ACTIF

咨询时间：周一至周五 9:00-17:00

申报者递交申报资料即被视为同意以上实施办法，申报者请 务必详细阅读实施办法的相关内容，认真填写申报表









重要的事情再说N遍:

抓紧时间投稿哦~

