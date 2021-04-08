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《谷围南亭》广播剧：酷我畅听，用声音诠释热爱

业内 狼小狼 2021年04月08日 10:15

只用声音构建的世界，如何诠释热爱？

3月7日，由酷我音乐、酷我畅听平台免费放送的广播剧《谷围南亭》迎来了第一季大结局。怅然若失之余，相信每一位陪伴这部作品一起走到今天的听众，已经对作品有着难以割舍地情感。

《谷围南亭》广播剧的魅力，究竟在哪里？

《谷围南亭》广播剧：酷我畅听，用声音诠释热爱 业内 第1张


广播剧海报

广播剧，声音就是“灵魂”。

《谷围南亭》广播剧的两位主役声优——边江和陈张太康，两位老师的配音实力在行业内有口皆碑。而在本次的配音工作中，他们以扎实地功底和一如既往地敬业精神，为听众献上了一场精彩地声音盛宴。他们用声音诠释和表达着不同的细腻情感，走进录音棚，便是全情投入、全力以赴，就连溺水片段也要追求“真实体验”，堪称震撼。于是我们才能听到，高影被迫卷入新世界的恐惧与无措，胤霆独守太岁三百年的孤独与悲苦，每一幕都宛如画卷一般呈现眼前，令人身临其境，真正感同身受。

《谷围南亭》广播剧：酷我畅听，用声音诠释热爱 业内 第2张

陈张太康溺水配音

不仅是作为广播剧灵魂的“声音”，更令人惊喜的是，作品包括后期、配乐、主题曲在内的其他组成部分，也在主创团队的巧思与精心雕琢中，为听众带去了全方位的高品质享受。每一声都是热爱，每一秒都有诚意。

为了还原各种场景，《谷围南亭》广播剧的后期老师走进故事发生地——广州南亭街，采集街头巷尾的声音，只为在剧中构筑出完美的“南亭”声音特质。于是我们随着声音，与主角高影，进入了真实的南亭街，“看”见呼啸而过的摩托，甚至在锅铲与刀案的磕碰声中，“闻”到阵阵饭香。感受一面纸醉金迷一面阴风凄凄的“南亭”世界。

《谷围南亭》广播剧：酷我畅听，用声音诠释热爱 业内 第3张

后期南亭街采风

既然谈到声音，同样必不可少的一部分就是音乐了。该剧的音乐制作堪称用心，作品中精准的配乐，帮助了故事中的场景构建，为听众带来了深刻的“画面感”体验。不论是诙谐场景，还是伴随王爷出场地背景音乐都非常准确、恰当。而由圣代演唱的主题曲《谷围如神》更是完美的将RAP和中国风巧妙融合在一起，歌词亦与剧情贴合呼应，让听众沉浸其中，强烈的氛围感让人听到头皮发麻。

《谷围南亭》广播剧：酷我畅听，用声音诠释热爱 业内 第4张

W8VES圣代《谷围如神》歌曲海报

完结就是终点吗？不！制作组筹划的三小时“完结直播”才真正的为广播剧第一季画上了圆满的句号。无论是前期互动、中期连线，还是后期的小剧场，每个环节都惊喜不断，笑点密集。在综艺效果拉满的同时，直播还为粉丝带来了充足的“干货”，制作组带来了更多幕后故事分享，其中的真诚和专业打动着每一个粉丝。就像他们在直播中所说的一样，这部作品是他们的心血所凝聚成的。

《谷围南亭》广播剧：酷我畅听，用声音诠释热爱 业内 第5张

《谷围南亭》广播剧破千万，点亮广州地标

    这部“将完美主义进行到底”的广播剧，却可以在酷我音乐、酷我畅听平台免费放送，让粉丝频频高呼“这是我可以免费听的广播剧吗？”在高品质内容普遍形成付费模式的今天，《谷围南亭》广播剧可以说是罕有的惊喜。

现在，我们回到最初的问题。只用声音构建的世界，如何诠释热爱？

广播剧给了我们答案。

《中国青年报》及酷我音乐联合出品的纪录片《一部广播剧的诞生》记录了这种用声音诠释的热爱。

“广播剧就是去除了画面的一个剧，有更多的场景式的体验，更多沉浸式的体验。” 片中记录了《谷围南亭》广播剧台前幕后近乎全部的孵化流程，从主流媒体视角向大众展示广播剧这一小众产业，呼唤更多了解。这是主流媒体首次关注这一产业，是认可，也是一种激励。

广播剧这个原本属于网络小众圈层文化的产物，在主创团队和粉丝们的共同努力下，在腾讯音乐娱乐集团旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、酷我畅听等平台的长期支持与推动下，形成了如今的专业、成熟的产业模式，拥有了越来越多的受众，甚至成为IP孵化过程中的一个必要环节。

如今，广播剧这种以配音演员为主体，且拥有完整制作体系的声音产品，因其具有互联网基因，易于传播，逐渐被大众所熟知，而在热爱中产生的越来越多的优秀作品，也在为广播剧产业带来越来越好的发展前景。

《中国青年报》、《环球时报》的报道，是对青年群体热爱的关注，也无疑是对配音行业、广播剧市场的肯定。而《谷围南亭》广播剧的成功对整个行业而言，也确是一次良性的推动。

《谷围南亭》广播剧：酷我畅听，用声音诠释热爱 业内 第6张

《环球时报》点评

作为文化产品的广播剧，拥有声音表现力和听觉艺术价值，其独特性使其在文化产品中具有不可替代的地位，它与电影游戏动漫或者小说一样，都是承载梦想与热爱的载体。无论表现形式怎样不同，用心的态度，全情投入的精神，永远令人尊敬。

毕竟“没有什么比热爱更感人。”


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