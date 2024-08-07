《名侦探柯南：百万美元的五棱星》曝光角色海报！人气阵容点燃期待！

即将在8月16日全国公映的《名侦探柯南》第27部剧场版《名侦探柯南：百万美元的五棱星》今日公布角色海报及“月下对决”版预告，侦探与怪盗的对决究竟谁能占上风？期待8月16日去大银幕揭晓答案！

影片今日发布角色海报，多位角色出场。“身体虽然变小，大脑依旧灵活”的名侦探柯南，“能文也能武”的关西名侦探服部平次，两位侦探将再度携手，而怪盗基德手扶帽檐邪魅一笑，仿佛已经胜券在握，这一场侦探与怪盗的对决一触即发！还有毛利兰与远山和叶这对好闺蜜登场，和叶的表情忧心忡忡，似乎充满着不安，而开朗的小兰则鼓励着和叶。除此之外，大冈红叶与她的管家伊织无我，以及与工藤新一长相十分相似的剑道少年冲田总司也纷纷亮相，令人十分期待这一次集悬念与浪漫于一体的多方混战事件！

随角色海报同步释出的还有“月下对决”版预告。向来只对大宝石感兴趣的怪盗基德预告函声称将盗走一把刀，引起了柯南的疑虑。月夜之下，关西名侦探服部平次骑摩托车冲上屋顶，拔刀拦住即将逃走的怪盗基德。五棱星的图案、神秘的面具人、十字型的刀痕……一把刀引发了连锁的神秘案件，也引发了多方势力争先恐后上前争夺，这刀上究竟藏着什么秘密？而在预告最后，随着服部平次的关键一击，基德的帽檐被意外划开，露出的脸庞让平次大吃一惊，基德的真实身份是否会曝光？众多谜团亟待8月16日影院揭晓！

目前本部作品在日本以155亿日元票房位列2024年日本票房榜榜首，超越前作《名侦探柯南：黑铁的鱼影》138.8亿日元票房成为系列票房冠军，同时也创下了系列最快突破百亿日元的纪录。

《名侦探柯南：百万美元的五棱星》由永冈智佳执导，中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司发行、译制。目前已官宣定档8月16日，敬请期待这场盛大的侦探怪盗之战！