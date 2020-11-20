发力“新国风”赛道，优酷动漫如何布局国漫市场？

在今年先后发布了3波“燃MAX剧场”片单后，优酷动漫又更进一步，于11月20日发布了2021年度片单。







该片单以“浩瀚华夏”、“幻想九州”、“超能苍穹”、“蜜糖治愈”、“破壁漫游”这5大主题剧场来分类，涵盖了30余部优质的国漫IP。无论是从作品的数量还是质量上看，该片单在当前布局国漫市场的视频平台中，已经是相当的丰富和优质。

作为中国互联网最重要的综合性视频平台之一，优酷动漫此次发布的年度片单其实有着很强的行业意义。





随着新一代年轻人的成长，以及互联网时代在技术、内容传播等方面带来的一系列转变，中国网络动漫市场爆发出了前所未有的巨大内容需求。然而由于中国动漫产业的业态发展曾一度陷入了停滞和断代，所以目前呈现出了国产原创动漫内容无法满足市场需求的尴尬局面。





正是在这样的市场环境下，拥有大量资源以及丰富内容分发渠道的各大视频平台纷纷进入动漫赛道，就被业界视为解决这一矛盾的最优方式。而优酷动漫今年在国产原创动漫市场的发力，也意味着中国的互联网巨头，都已经针对国漫IP的孵化及成长进行了布局——各大视频平台将如何利用自身优势进行中国动漫产业链条的完善，即是他们切入这一新兴市场的机会所在。





2021优酷动漫年度片单：多元且优质的内容矩阵





按照目前官方公布的信息，ACGx将优酷动漫2021年度片单进行了简单的整理，其结果如下：

不难看出，该片单最大的特点即是内容的多元化：从各大主题剧场的类型，再到30余部作品的内容，基本上都充分考虑到了中国年轻群体的基本需求。





比如主打仙侠玄幻类作品的“幻想九州”主题剧场，就先后将唐家三少长篇大作《冰火魔厨》、网络文学“人气王”辰东封神之作《神墓》、在阿里文学及旗下阅读平台连载的《诸天纪》等人气作品改编为动画；





而在主打都市奇幻、未来科幻题材的“超能苍穹”主题剧场，我们不仅能看到晋江大神级作者非天夜翔原作、讲述两位见习驱魔师成长故事的《明王幻世录》，还能看到凭借优秀内容而获得大量观众喜爱的现象级原创作品《伍六七》第三季，以及将科幻与玄幻进行结合、讲述人类对抗星空异族故事的《星河浩劫》等众多充满想象力的作品。

作为一家辐射大众的视频平台，优酷动漫在国产网络动画市场显然有着相当清晰的运营思路。一方面，将众多人气IP进行动画化的改编，投入大量资源对原创动画项目进行扶持，其实都是为保证平台播出动画作品内容质量所做的努力；另一方面，多元的动画题材类型和优质的动画内容，也能在满足平台用户内容需求的同时，进一步拓展国漫IP的市场影响范围。





所以构建多元且优质的国漫内容矩阵，是当下每一家涉足动漫市场的视频平台，都会优先选择的发展道路。





平台内容差异化的核心：“新国风”赛道





值得特别指出的是，对于当下的中国动漫产业来说，视频平台单纯追求原创动漫内容的“广而多”是远远不够的。毕竟当前国漫IP的打造，不仅要面临与海外优质动漫作品、国内其他同行的激烈竞争，同时也需要充分考虑到扩大国漫观众人群覆盖面的行业增长需求。因此，如何针对那些富有中国本土文化特色动画作品进行重点资源扶持，从而实现平台动漫内容的差异化，其实也同样重要。





面对这个问题，优酷动漫提出的方案是发力“新国风”赛道。





在此次发布的优酷动漫2021年度片单中，“浩瀚华夏”主题剧场明确提出，要打造全新的“新国风”类型动画矩阵。按照优酷动漫的说法，“新国风”的定义，是“以动画的形式重新解构武侠江湖或历史传奇的故事，通过融入幻想创新元素和当代流行风尚，打造崭新的国漫类型片”。





将在优酷动漫播出的《少年歌行 风花雪月篇》，是人气轻小说改编动画《少年歌行》的第二季。该IP曾凭借故事中对人性的描写和鲜明的东方文化内核，受到了不少年轻动画观众的喜爱。而此次即将上线的动画第二季，则会以雪月城三城主司空长风认出萧瑟身份强行收徒，雷无桀与姐姐剑仙李寒衣相认并拜师为切入点，通过各方势力的权谋争斗，将“武侠”、“热血”、“少年”三个关键词用动画进行体现。

改编自念远怀人同名小说的动画《三十六骑》，则拥有相当良好的IP基础。许多原作粉丝都提出，该IP最大的特点就是能将《东观汉记》《资治通鉴》《后汉纪》等古籍中明确记载的真实事件进行合理化演绎，并依靠诸子百家中史道墨释的核心思想来推动故事的发展和人物的成长——这也正是该IP的原作小说，在豆瓣读书有着8.6分高评价的主要原因。

至于说在国内的拥有大量拥趸的《秦时明月7》，故事承接目前正在播出的系列动画第6部《秦时明月之沧海横流》，将用动画这种特别深受年轻人喜爱的内容形式，把秦朝灭亡的历史进行重新解构。

实际上，出现在“浩瀚华夏”主题剧场里的众多动画作品，如《我师兄实在太稳健了》《风姿物语 银河篇》，都在围绕着这个理念与方向进行创作。对于中国动漫产业的未来发展而言，这些“新国风”作品源源不断地出现，或许将会是扩大国漫IP影响力的有效手段。





“国风”，是以中华传统文化为基础而发展起来的内容类型，它不仅已经随着“汉服风潮”的到来成为许多年轻人心中最流行的年轻文化，同时将其作为内容基础而创作起来的作品，在中国动漫市场也一直处于极度稀缺的状态——毕竟在过去很长一段时间里，中国的动漫市场都受到了海外作品的巨大影响。如何让中华传统文化赋予动漫更加本土化的属性，实际上都是许多从业者在不断探寻的问题。





有趣的是，优酷动漫在2021年度片单中频频提及的“新国风”，则特别强调“文化解构”。这是一种互联网时代在年轻群体中特别流行的文化传播方式，指的是将某种文化进行分解，然后再按照年轻人的喜好进行内容的重组。





具体到中华传统文化传承的这个问题上，将幻想和时尚融入传统文化中，让传统文化年轻起来，“文化传承”才会变成一件特别“酷”的事。同理，制作“新国风”动画，依然是要像《秦时明月》《少年歌行》《三十六骑》这样，在创作过程中充分考虑当下年轻人的内容喜好，如此才能让动画成为传统文化的最佳载体，获得市场的广泛认同。





结合中国动漫市场的客观环境来看，发力“新国风”赛道，不仅能让国漫IP实现快速成长、进一步拓展动画市场观众群体，而且还能帮助视频平台在内容层面实现差异化，巩固自身在动漫市场领域布局的成果。优酷动漫在接下来的一系列动向，尤其是“新国风”内容的打造，值得整个行业以及广大年轻动画观众的持续关注。





“阿里系”能为国漫生态建设带来什么？





当然，对于尚在快速发展阶段的中国动漫产业而言，视频平台所发挥的作用，除了扶持国漫IP成长、打造精品内容矩阵之外，更重要的还在于它们能够通过平台资源的整合进行产业生态建设，让整个行业摆脱当前“投入大、产出少”的困境，让产业链下游的商业运作成为支撑上游内容创作的重要资金来源。





海外成熟的动漫产业，最大的特征就是他们能够依托IP授权进行衍生品的大量开发，为IP内容生产提供源源不断的动力。包括迪士尼、万代等在内的海外业界巨头，面向终端零售市场而推出的衍生品销售，始终都占据着它们财务收入相当重要的部分。





然而在中国，由于动漫产业的发展极不均衡，所以除少儿动漫市场领域外，那些面向青少年、成年观众的动漫作品，在IP衍生品授权方面只能说是浅尝则止。





纵观中国各大视频平台，目前最有希望完善这一生态建设的，恐怕也只有背靠“阿里系”资源的优酷动漫。

在平台资源内部协作方面，优酷UTS、阿里鱼、天猫模玩、阿里互娱等阿里经济体业务，都可以与优酷动漫产生强有力的联动，帮助优秀的国漫IP进行动漫衍生品开发和售卖，在零售终端体现优质内容的产业和文化价值。而在优酷动漫内部，该平台此前已经推出了会员购功能，希望能够打造从观看到购买的一站式服务平台，让“动漫内容消费”进一步升级为更具产业生态建设意义的“动漫内容+商品消费”。





对于广大的优秀国漫IP来说，优酷动漫所拥有的各类平台优势，无疑是其实现快速成长所需要的资源。反过来，优酷动漫想要进一步完善国漫生态建设，同样也需要更多优秀的国漫IP来填充。越来越多优秀的国漫IP成功孵化，并通过平台的运作受到广大年轻观众的喜爱，对于IP方和平台而言显然是大家都喜闻乐见的双赢结果。





总而言之，当下中国动漫产业的发展关键，归根结底还是需要探索出一条从内容横跨到用户终端的有效发展路径，让产业链上下游的资源得以贯通，实现产业的长远发展。这正是每一位动漫行业从业者、内容创作团队，以及包括优酷动漫在内的各大视频平台都需要认真思考的问题，中国动漫产业的未来发展依旧任重道远。