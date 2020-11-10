第十三届厦门国际动漫节明日启幕 共赴鹭岛动漫之约

11月11日-11月14日，由厦门市人民政府主办的2020年第十三届厦门国际动漫节将在厦门集美湖豪生酒店拉开序幕，主要活动包括“金海豚奖”作品大赛颁奖仪式、动漫产业企业项目落地签约、“金海豚之夜”交流会、聚焦厦门·动画赏片会、动画电影论坛、“金海豚”游戏开发大赛作品赏析对接会暨颁奖仪式、游戏产业研讨论坛等。由中国音像与数字出版协会及厦门市人民政府联合主办的“融合与发展·中国动漫产业年会2020”也将同期举办。来自产业界、学界的专家学者及动漫创作者将共赴“鹭岛动漫之约”，共话发展，共谋合作。

今年的动漫节更凸显招商平台的抓手作用。据动漫节执行方厦门信息集团相关负责人介绍，将邀请头部平台企业、资本、发行、授权、制片等动漫游戏产业链上下游的代表齐聚一堂，通过产业论坛、项目签约、“一对一”对洽、自由交流等形式，聚合产业资源，打造专业高效的产业合作、交流平台，推动招大引强、招才引智，助力我市动漫游戏产业发展提质升级。

【专业化】动漫创作者见证“金海豚奖”诞生

历经十二年沉淀的业内权威奖项——第十三届“金海豚奖”动漫作品大赛获奖结果将于11月12日揭晓。今年主办方特别邀请大赛入围作品的创作者来厦，共同见证“金海豚奖”诞生，并依托“金海豚之夜”交流会等活动，架起专业动漫创作者沟通交流的桥梁。

作为厦门国际动漫节的重头戏，本届“金海豚奖”动漫作品大赛受到动漫界人士的广泛关注，品牌影响力进一步扩大。数据显示，今年主办方共征集到来自全球43个国家和地区的2916部参赛作品，其中境内作品2672部，境外作品244部。参赛作品题材丰富、形式多样、意涵深刻，获得国内外评委的肯定。

本届“金海豚奖”共设13个综合奖项（8个动画类奖项，5个漫画类奖项），总奖金达 230万元。入围终极评审环节的作品不乏《大理寺日志》《百鸟朝凤》《剑网3·侠肝义胆沈剑心》等知名IP。大奖将花落谁家？让我们拭目以待。

【产业化】聚焦热点焦点 为动漫游戏产业高质量发展贡献智慧

动漫游戏商务大会是厦门国际动漫节着重打造的面向产业端的重要活动品牌。今年的商务大会，来自中国动漫集团、上海美术电影制片厂、腾讯动漫、奥飞娱乐、咪咕动漫等业内龙头企业的嘉宾将聚焦出版发行、IP授权、文旅融合、项目孵化、创投等热点、焦点展开讨论，通过集思广益、出谋划策，为动漫游戏产业高质量发展贡献智慧。

值得关注的是，在动画电影论坛上，法国昂西国际动画节官方中国独家代表郭锐、动画电影《西游记之大圣归来》制片人、操盘手刘志江等嘉宾将围绕“动画行业的未来趋势”主题进行深度探讨；在聚焦厦门·动画赏片会上，广州艺洲人品牌管理公司高级授权经理谌林芳将分享现象级IP《无敌鹿战队》，北京隆马动画制作有限公司资深导演杨登云将赏析爆款动画电影《哪吒之魔童降世》。

与动漫节同期举办的2020年中国动漫产业年会同样凸显交流与实效。年会由中国音像与数字出版协会动漫工作委员会成立大会暨首届会员代表大会、动漫产业课题研讨会、动漫产业专业论坛三大板块构成。其中，动漫产业专业论坛聚焦动漫产业融合、出版发行、文旅合作、衍生授权等产业热门议题展开探讨，并安排交流环节，推动多方合作。

【国际化】海外动漫大咖“云端”论剑 助力“引进来”“走出去”

今年动漫节还邀请海外动漫大咖通过“云端”分享交流。在11月12日举行的东盟动漫游戏产业论坛上，来自新加坡、马来西亚、印度尼西亚等国家的嘉宾将围绕所在国的动漫、IP、电商市场商机、变化展开探讨，并推介相关招商政策，助力动漫产业“引进来”“走出去”。

11月14日，第4届新漫画国际论坛暨新漫画国际原创漫画大赛颁奖典礼将以线上直播的形式，在B站“新漫画官方”和抖音号“xinmanhua”与动漫迷见面。届时，包括《风之大地》创作者风间锐二、《仁医》创作者村上纪香、《龙樱》创作者三田纪房、《鼹鼠之歌》创作者高桥升和《押忍！！空手部》创作者高桥辛慈在内的众多知名漫画家将悉数亮相，分享创作心路历程。

第十三届厦门国际动漫节日程表

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