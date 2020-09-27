动漫，让生活更美好——第十六届中国国际动漫节主题地铁精彩亮相

2018年，为营造杭州动漫特色文化氛围，打造“永不落幕的动漫节”，由杭州市动漫游戏产业发展中心联合杭州地铁集团、杭港地铁、风盛传媒，在地铁1号线江陵路站推出了全国首个动漫地铁车站，先后策划了“动漫温暖回家路”“中国很赞，精彩国漫”“杭州COSPLAY文化节”等系列主题，受到社会各界关注和好评，成为杭州“动漫之都”的一道亮丽风景。

第十六届中国国际动漫节将于9月29日至10月4日在杭州举行，这也是后疫情时期杭州迎来的首场国家级文化展会，还是自2005年以来首次在秋天举办的一届动漫节。为提前宣传预热，9月25日，第十六届中国国际动漫节主题地铁车站在杭州地铁一号线江陵路站正式发布，同时一列满满二次元风的动漫地铁列车正式发车。

围绕今年决胜全面建成小康社会的时代背景，突出第十六届中国国际动漫节“动漫之都，智享未来”的主题，结合国庆中秋和动漫节“三节合一”的特点，本期动漫主题地铁活动以“动漫，让生活更美好”为主题，内容涵盖中国国际动漫节十六年发展历程、第十六届中国国际动漫节品牌活动、第十六届中国国际动漫节各分会场精彩活动以及中南卡通、电魂网络、网易逆水寒、玄机科技、炎魂网络等杭州重点动漫游戏企业重点项目展示，让第十六届中国国际动漫节更加与众不同。本次地铁车站与中央广播电视总台5G旗舰新媒体平台“央视频”联合打造。

动漫节品牌活动精彩亮相

分会场联动开启“全城动漫”模式

一进江陵路站地铁A通道，分别位于两侧的中国国际动漫节重要发展历程墙和第十六届中国国际动漫节品牌活动墙即刻映入眼帘。重要发展历程墙以“中国国际动漫节十六年十六事”为题，体现了从2005年至今中国国际动漫节发展进程中的十六件大事，对中国国际动漫节的发展历程进行了回顾。品牌活动墙则展示了产业博览会、动漫产业高峰论坛、国际动漫游戏商务大会（iABC）、“金猴奖”大赛、中国COSPLAY超级盛典、声优大赛、“天眼杯”中国（杭州）国际少儿漫画大赛、抗疫主题漫画展、国风馆等第十六届中国国际动漫节重要活动项目。其中，既有响当当的中国国际动漫节品牌活动，也有结合今年形势特别设置的一些项目。

一年一度的动漫节更是杭州全城联动的一场盛会。在地铁一号线江陵路站站厅，还充分体现了第十六届中国国际动漫节11个分会场活动。其中，包括上城区分会场的“经典国漫乌龙院40周年回顾”、西湖区分会场的“中国青年动画电影周”、滨江区分会场的“动漫狂欢节之国潮节”、临安区分会场的“《山海经》主题动漫节暨民俗动漫博览会”、淳安县分会场的“湖思妙想·潮趣千岛”、建德市分会场的“宜居建德·寿昌古镇国风动漫文化节”等内容展示，营造“全城动漫”的氛围。

杭产动漫精彩亮相

共同助力国漫崛起

作为名副其实的“动漫之都”，杭州不仅有国家级的中国国际动漫节，也有国家级的动漫产业基地和教研基地，还有众多国内知名动漫游戏企业在此孵化和成长壮大。在本次动漫主题地铁活动中，还有诸多杭州动漫游戏优秀作品亮相，充分体现国漫、国风、国潮元素，共同助力中国动漫产业全面复苏。

杭州动漫龙头企业中南卡通以《天眼归来》动画形象打造了“天眼归来 智享未来”主题车厢，营造出满满的科技氛围，走入车厢仿佛进入“太空舱”一般；电魂网络带来了手游《解神者》主题车厢；网易逆水寒以福鹤瑞兔为元素，将游戏《逆水寒》中千万名玩家携手绘制成的古风画卷印在了地铁车厢上，展现中华古风古韵；余杭国漫孵化基地打造的“漫创余杭”主题车厢，重点展示杭产插画家、“国宝守护人”叶露盈的最新漫画力作《木兰辞》，弘扬国风国漫。此外，还有翻翻动漫、玄机科技、炎魂网络、蒸汽工场等杭州动漫游戏企业的精品力作，陪伴大家共度幸福团圆的国庆中秋佳节。

一个节展与一座城市

动漫节与杭州共同成长

自2005年以来，中国国际动漫节在杭州已经成功举办了十五届，参展企业和机构累计14400余家，参与人数累计1764.14万人次，交易额累计约1651.4亿元，国际化、专业化、产业化、品牌化程度不断提升，已经成为国内规模最大、人气最旺、影响力最广的动漫专业盛会。

再过几天，中国国际动漫节即将迎来十六芳华。历经16年，中国国际动漫节不仅见证了中国动漫产业发展的进程，促进了国内外动漫文化交流合作，也涵养了杭州城市动漫气质，推动了杭州“动漫之都”建设，让“动漫我的城市，动漫我的生活”的理念日益深入人心，潜移默化提升了人们的文化获得感和幸福感。

地铁已经成为杭州主要的出行方式，今年动漫节也将全部采用地铁加免费公交接驳方式，倡导公共交通绿色出行。



